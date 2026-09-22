Gewinne Kinogutscheine für „SPA WEEKEND“ & einen Superwuschel Bademantel von Möve!

SPA WEEKEND – Ab 24.09. im Kino!

Raus aus dem Alltag und hinein ins Spa: Mit SPA WEEKEND wartet ab 24.09. ein herrlich verrücktes Wellness-Erlebnis im Kino! Drei beste Freundinnen gönnen sich ein entspanntes Spa Weekend bis ihre exzentrische Freundin uneingeladen auftaucht und für jede Menge Chaos sorgt. Ein fröhlicher Mädels-Trip mit viel Humor, Freundschaft und jeder Menge Wellness-Wahnsinn.

Wir verlosen ein SPA WEEKEND-Paket!

Mit etwas Glück könnt ihr euch auf einen gemütlichen Kinoabend und kuschelige Wellness-Vibes freuen: Zu gewinnen gibt es 1 x Superwuschel Bademantel von Möve und 1 x 2 Kinogutscheine für SPA WEEKEND.

Teilnahmeschluss ist der 2. 10. 2026