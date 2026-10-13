Feuerwehrfrau Alex (Jeanne Goursaud) wird gemeinsam mit ihrem Kollegen Jakob (Laurence Rupp) zu einem abgelegenen Herrenhaus gerufen. Dort soll die sechsjährige Laura in einem antiken Tresor eingeschlossen sein. Was zunächst wie ein ungewöhnlicher, aber routinierter Rettungseinsatz erscheint, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum. Denn im Haus der Familie Krüger stimmt nichts. Je näher Alex und Jakob der Wahrheit kommen, desto deutlicher wird, dass der Tresor ein weitaus dunkleres Geheimnis birgt. Zwischen widersprüchlichen Aussagen, rätselhaften Nachbarn und einer immer bedrohlicher werdenden Situation beginnt für die beiden ein Wettlauf gegen die Zeit. Schon bald geht es nicht mehr nur darum Laura zu retten, sondern selbst mit dem Leben davonzukommen.

Teilnahmeschluss ist der 23. 10. 2026

Ab 29. Oktober im Kino!