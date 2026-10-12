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Veröffentl. am / Aktualisiert am

Gewinne Kinotickets für den Film „Der perfekte Urlaub“ und ein Bio-Hamamtuch von LeStoff

TV-MEDIA verlost für den Film „Der perfekte Urlaub“ 2x2 Kinogutscheine und zwei LeStoff Bio-Hamamtücher.

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Szene aus der perfekte Urlaub

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2025 Constantin Film Distribution GmbH/Marco Klarhold / Constantin Film Österreich

Die Freundesgruppe aus „Das perfekte Geheimnis“ muss sich wenige Monate nach dem Handyspiel auf einem chaotisch verlaufenden Kurztrip in den Süden die Frage stellen: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit oder ist ihre Freundschaft vorbei?

Teilnahmeschluss ist der 22. 10. 2026

Bio Hamamtuch von LeStoff

© LeStoff

Trailer - Der perfekte Urlaub

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