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Gewinne Kinotickets für den Film „Der perfekte Urlaub“ und ein Bio-Hamamtuch von LeStoff
TV-MEDIA verlost für den Film „Der perfekte Urlaub“ 2x2 Kinogutscheine und zwei LeStoff Bio-Hamamtücher.
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Die Freundesgruppe aus „Das perfekte Geheimnis“ muss sich wenige Monate nach dem Handyspiel auf einem chaotisch verlaufenden Kurztrip in den Süden die Frage stellen: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit oder ist ihre Freundschaft vorbei?
Teilnahmeschluss ist der 22. 10. 2026
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