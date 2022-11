Diese Damen hinterlassen eher Einschusslöcher als gebrochene Herzen und stehen in Sachen Wagemut, Wildheit und Bodycount ihren männlichen Kollegen um keinen Deut nach – die 21 besten Actionheldinnen der Filmgeschichte!

Weibliche Actionhelden sind eine vergleichsweise junge Erfindung des Kinos, die erst in den letzten Jahren so richtig auf Touren gekommen ist. Versteckt gegeben hat es starke Frauen, die mit weitaus wirksameren Waffen kämpfen als mit verführerischem Augenaufschlag, tiefen Ausschnitten und strategisch geschickt eingesetztem Appell an männliche Beschützerinstinkte, aber schon länger – man musste sie nur genau suchen.

Platz 21) Lucy Liu, Cameron Diaz und Drew Barrymore als 3 Engel für Charlie

3 Engel für Charlie (2000) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Leonard Goldberg Productions / Flower Films / Tall Trees Productions / YouTube

Film: 3 Engel für Charlie

Worum es in 3 Engel für Charlie geht:

Die Agentinnen Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) und Alex (Lucy Liu) – die titelspendenden Engel– erhalten ihre Aufträge von Charlie, den sie aber nie zu Gesicht bekommen. Nun gilt es, die Entführung des Computergenies Erik Knox (Sam Rockwell) aufzuklären. Der Verdacht fällt sofort auf dessen Konkurrenten Corwin (Tim Curry). Bosley (Bill Murray), ein Verbindungsmann Charlies, unterstützt die Engel, um Knox zu befreien – doch just der spielt falsch … Die Kinoadaption der 70er-Kultserie (mit Farrah Fawcett, Jaclyn Smith und Kate Jackson) bietet einen rasanten Mix aus Action, Witz und Sex-Appeal, leider ist der Plot etwas mager.

Platz 20) Angelina Jolie als Lara Croft

Lara Croft: Tomb Raider (2001) © Video: United International Pictures / Paramount Pictures / Concorde Filmverleih / Toho-Towa / Mutual Film Company / Lawrence Gordon Productions / Eidos Interactive / YouTube

Film: Lara Croft: Tomb Raider

Worum es in Lara Croft: Tomb Raider geht:

Archäologin und Schatzsucherin Lara (Angelina Jolie) findet eine alte Uhr mit verborgenem Schlüssel, die anscheinend ihr für tot erklärter Vater (Jolies Echt-Dad Jon Voight) versteckt hat. Sie wendet sich an ihren Freund Powell (Iain Glen), der sich als fieser Illuminat entpuppt und das Geheimnis der Uhr (göttliche Macht usw.) kennt. Powell luchst Lara den „Wecker“ ab, womit eine rasante Hatz über die Kontinente anhebt … Erlesene Schauplätze (Angkor Wat!), Top-Effekte, doch an Seele fehlt’s. Das Reboot mit Alicia Vikander in der Hauptrolle kam 2018 in die Kinos.

Platz 19) Jane Fonda als Barbarella

Barbarella (1968) © Video: Paramount Pictures / Marianne Productions / Dino de Laurentiis Cinematografica / YouTube

Film: Barbarella

Worum es in Barbarella geht:

Allein schon der Anfang ist ein Klassiker: Jane Fonda entledigt sich in der Schwerelosigkeit zu einem flotten Sixties-Popsong ihres Raumanzugs – um dann, wie Gott sie schuf, mit dem Präsidenten der Erde über einen Schirm zu kommunizeren. Die Staatsangelegenheit, um die sie sich kümmern muss, ist eine Superwaffe des Professors Durand-Durand (ja, daher hat die 80er-Band ihren Namen). Das Universum ist nämlich schon seit ewigen Zeiten friedlich und das soll auch so bleiben. Barbarella nimmt Kurs auf Tau-Ceti, wo Durand-Durand sich aufhalten soll. Sie trifft dabei auf einen blinden Vogelmenschen (John Phillip Law), eine lüsterne Königin (Anita Pallenberg) und landet in einer Orgasmus-Orgel … Sixties-Atmosphäre pur. Frivol, unbekümmert, poppig: Heute zu Recht ein Kultfilm, fiel Barbarella beim Kinostart bei der Kritik komplett durch.

Platz 18) Scarlett Johansson als Lucy

Lucy (2014) © Video: Universal Pictures / EuropaCorp Distribution / EuropaCorp / TF1 Films Production / Canal+ / Ciné+ / TF1 / YouTube

Film: Lucy

Worum es in Lucy geht:

Amerikanerin Lucy (Scarlett Johansson), 25, lebt in Taiwan. Da bittet sie ein Freund, einem gewissen Mr. Jang (Min-sik Choi) einen Koffer zu übergeben. Der entpuppt sich als koreanischer Gangsterboss und zwingt die Blondine, als Drogenkurierin zu arbeiten: Ihr werden Pakete mit der neuartigen Superdroge CPH4 implantiert, die sie nach Europa schmuggeln sollen. Als Lucy von einem der Gangster einen Tritt bekommt, platzt ein Beutel! Die Folge: Lucy hat plötzlich übermenschliche Kräfte … Eine abstruse Story, aber straff und optisch mitreißend erzählt.

Platz 17) Pam Grier als Foxy Brown

Foxy Brown (1974) © Video: American International Pictures / YouTube

Film: Foxy Brown

Worum es in Foxy Brown geht:

Um den Mord an ihrem Geliebten, einem Undercover-Drogenfahnder, zu rächen, lässt sich Foxy Brown (Pam Grier) auf ein gefährliches Spiel mit einem Drogenkartell ein. Getarnt als Luxus-Callgirl schmuggelt sie sich in die Drogenmafia hinein, um so an alle wichtigen Informationen zu kommen. Doch der Plan misslingt. Foxy wird enttarnt und von den Zuhältern gefangen gehalten, unter Drogen gesetzt und misshandelt. Was dann passiert, ist sehr viel mehr als nur Rache … Blaxploitation-Queen Pam Grier im dem Actionkrimi, der zusammen mit Coffy – Die Raubkatze (1973) ihren Ruf als coole Ghetto-Schwester begründete. Mit Quentin Tarantinos Jackie Brown erlebte sie 1997 ihre glorreiche Wiederauferstehung.

Platz 16) Jennifer Lawrence als Dominika

Red Sparrow (2018) © Video: 20th Century Fox / TSG Entertainment / Chernin Entertainment / YouTube

Film: Red Sparrow

Worum es in Red Sparrow geht:

Nach einem Tanzunfall wechselt die russische Primaballerina Dominika (Jennifer Lawrence) das Fach: Um Geld für ihre pflegebedürftige Mutter zusammenzubekommen, nimmt sie das lukrative Angebot ihres Offiziersonkels Wanja (Matthias Schoenaerts) an und lässt sich zur Geheimagentin beim KGB-Nachfolgedienst FSB umfunktionieren. Unter dem Regiment von Ausbildnerin Matron (Charlotte Rampling) lernt sie dort nicht nur zu kämpfen, sondern auch Männer zu verführen, vor keiner erotischen Gefälligkeit zurückzuschrecken und keinen Befehl zu verweigern … Beinharter Spionagethrill nach dem Roman Operation Red Sparrow (2013) von US-Autor Jason Matthews.

Platz 15) Milla Jovovich als Alice

Resident Evil (2002) © Video: Constantin Film Verleih / Pathé Distribution / Screen Gems / Constantin Film / New Legacy Film / YouTube

Film: Resident Evil

Worum es in Resident Evil geht:

Im unterirdischen Labor „Hive“ lässt der Konzern Umbrella Corporation mit Bio-Waffen experimentieren. Dabei wird ein tödliches Virus freigesetzt, der Sicherheitscomputer Red Queen schottet das Labor daraufhin ab und bringt alle Eingeschlossenen kurzerhand um. Weil Red Queen aber angeblich außer Kontrolle geraten ist, wird eine Spezialeinheit (Milla Jovovich, Michelle Rodriguez u. a.) wieder hineingeschickt – doch im Hive wüten mittlerweile Zombies … Reißerische Sci-Fi-Horroraction nach Abbild der gleichnamigen Videospielreihe des Entwicklerstudios Capcom. Insgesamt umfasst die Spielfilmadaption mit Milla Jovovich sechs Teile und schwappte 1,2 Milliarden Dollar in die internationalen Kinokassen!

Platz 14) Saoirse Ronan als Hanna

Wer ist Hanna? (2011) © Video: Sony Pictures Releasing / Universal Pictures / Focus Features / Holleran Company / Babelsberg Studio / YouTube

Film: Wer ist Hanna?

Worum es in Wer ist Hanna? geht:

Sie ist 16 Jahre alt, sieht aus wie ein Elfenkind und lebt in einer einsamen Hütte in der verschneiten Wildnis von Lappland. Seit über zehn Jahren wird Hanna (Saoirse Ronan) hier von ihrem Vater (Eric Bana) auf ein tödliches Duell mit der eiskalten CIA-Agentin Marissa (Cate Blanchett) vorbereitet. Und plötzlich ist es dann so weit, eine atemlose Jagd durch halb Europa beginnt … Warum das alles passiert, erfährt der Zuseher nur stückweise. Der Reiz des toll inszenierten Streifens liegt im Nebeneinander von knallharter Action und visueller Poesie. Zieht in seinen Bann!

Platz 13) Kate Beckinsale als Selene

Underworld (2003) © Video: Screen Gems / Lakeshore Entertainment / YouTube

Film: Underworld

Worum es in Underworld geht:

Seit Jahrhunderten tobt, von der Menschheit unbemerkt, ein Krieg zwischen Werwölfen und Vampiren. Da bemerkt Vampirkriegerin Selene (Kate Beckinsale), dass ihre Feinde unter der Führung des charismatischen Lucian (Michael Sheen) plötzlich Interesse an Jungarzt Michael (Scott Speedman) zeigen. Sie folgt diesem, rettet ihn vor dem Zugriff, kann aber nicht verhindern, dass er von Lucian gebissen wird. Gemeinsam mit dem Werwolf in spe versucht sie herauszufinden, was hinter der Aktion der Werwölfe steckt … Stylischer Gothic-Horror-Actioner, der vier Prequels/Sequels mit sich brachte!

Platz 12) Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen

Die Tribute von Panem – The Hunger Games (2012) © Video: Lionsgate Films / Color Force / YouTube

Film: Die Tribute von Panem – The Hunger Games

Worum es in Die Tribute von Panem – The Hunger Games geht:

In der Zukunft existiert in den USA ein Machtzentrum, das zwölf Distrikte kontrolliert. Seit einer gescheiterten Rebellion muss jedes der Gebiete jährlich zwei Teenager für Gladiatorenspiele zur Verfügung stellen, bei denen nur der Sieger überlebt. Diesmal gibt es mit Katniss (Jennifer Lawrence) erstmals eine freiwillige Teilnehmerin, da eigentlich ihre kleine Schwester ausgewählt wurde. Mit ihr im Team ist Bäckersohn Peeta (Josh Hutcherson) … Die fesselnde Sci-Fi-Dystopie nach der gleichnamigen Jugendroman-Trilogie von Suzanne Collins wurde in insgesamt vier Filmen adaptiert.

Platz 11) Anne Parillaud als Nikita

Nikita (1990) © Video: Gaumont Film Company / Les Films Du Loup / Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica / YouTube

Film: Nikita

Worum es in Nikita geht:

Mit vier kaputten Typen bricht die drogensüchtige Nikita (Anne Parillaud) nachts in eine Apotheke ein. Als eine Sondereinheit der Polizei einreitet, kommt es zum Gemetzel. Einem der Fahnder jagt Nikita irre lächelnd eigenhändig eine Kugel in den Kopf. Dafür wird sie zu lebenslanger Haft verurteilt, eine Spezialabteilung des französischen Geheimdienstes hat allerdings „Besseres“ mit ihr vor. Man täuscht Nikitas Selbstmord vor und bietet ihr an, ihre Schuld an der Gesellschaft zu tilgen, indem sie sich zur Profikillerin ausbilden lässt. Nikita willigt ein und avanciert nach knallhartem Training zur präzisen Killermaschine. Bis sie sich in den ahnungslosen Marco verliebt … Kultfilm mit stilistisch überhöhten, für die damalige Zeit unerhört coolen Ballereien. Jean Reno (Léon – Der Profi) hat einen argen Auftritt als „Cleaner“, das US-Remake heißt Codename: Nina (1993).

Platz 10) Lotte Lenya als Rosa Klebb

Trailer von „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Film: James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau

Worum es in James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau geht:

007 (Sean Connery) reist in die Türkei, um dort die schöne Russin Tatjana (Daniela Bianchi) zu treffen. Die will angeblich in den Westen überlaufen, nebenbei möchte Bond sich eine sowjetische Dechiffriermaschine sichern. Was der Agent nicht ahnt, ist, dass er in eine tödliche Falle zu tappen droht. Die eisenharte Russin Rosa Klebb (Lotte Lenya) hat nämlich einen furchterregenden Killer (Robert Shaw) auf Bond angesetzt … Neben Goldfinger (1964) der beste Connery-Bond: spannend, vergnüglich, actionreich und voller Ironie.

Platz 9) Gal Gadot als Wonder Woman

Wonder Woman (2017) © Video: Warner Bros. Pictures / DC Films / RatPac Entertainment / Atlas Entertainment / Cruel and Unusual Films / Tencent Pictures / Wanda Pictures / YouTube

Film: Wonder Woman

Worum es in Wonder Woman geht:

Im Zweiten Weltkrieg: Die Amazonenprinzessin Diana (Gal Gadot) verlässt ihre von der Außenwelt abgeschirmte Heimatinsel, um Gott Ares zu töten, der ihrer Ansicht nach den Krieg angezettelt hat. Sie kämpft als Wonder Woman an der Seite von Doppelagent Steve (Chris Pine) und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Doch schon bald muss sich Wonder Woman fragen: Wer ist Freund, wer Feind? … Regisseurin Patty Jenkins mixt gekonnt irre Schauwerte, Action und Ironie, außerdem hat diese DC-Adaption viel Herz.

Platz 8) Mulan

Mulan (1988) © Video: Buena Vista Pictures / Walt Disney Pictures / Walt Disney Feature Animation / YouTube

Film: Mulan

Worum es in Mulan geht:

Im mittelalterlichen China: Als die Hunnen ins Land einmarschieren, will Mulan (deutsche Stimme: Cosma Shiva Hagen) unbedingt kämpfen. Also verkleidet sie sich als Mann und zieht statt ihrem kränklichen Vater in die Schlacht. Dabei steht ihr der vorlaute Zwergdrache Mushu (Otto Waalkes) bei. Sie versucht, sich unter der wilden Männerhorde zu behaupten, und verknallt sich in ihren Hauptmann … Bezaubernder Trickfilm nach einem chinesischen Volksmärchen – witzig, romantisch und mit schöner Musik. Die üblichen Geschlechterrollen werden charmant auf die Schaufel genommen. 2020 gab es ein actionreiches Realfilm-Remake mit der chinesischen Schauspielerin und Sängerin Liu Yifei in der Titelrolle.

Platz 7) Michelle Yeoh als Yu Shu Lien

Tiger and Dragon (2000) © Video: Sony Pictures Releasing / Sony Pictures Classics / Columbia Pictures Film Production Asia / Good Machine International / Edko Films / Zoom Hunt Productions / China Film Co-Production Corp. / Asian Union Film & Entertainment Ltd. / YouTube

Film: Tiger and Dragon

Worum es in Tiger and Dragon geht:

China im 18. Jahrhundert: Der Krieger Li Mu Bai (Chow Yun Fat) will sich zur Ruhe setzen und beauftragt seine Gefährtin Yu Xiu Lian (Michelle Yeoh), sein Schwert einem alten Freund zu überbringen. Die 400 Jahre alte Wunderwaffe wird aber von Gouverneurstochter Jen Yu (Ziyi Zhang) geklaut: Das junge Kampftalent, ausgebildet von Li Mu Bais Intimfeindin „Jadefuchs“, rebelliert gegen seine Familie und träumt von einem Leben in Freiheit an der Seite des Wüstenbanditen Lo … Atemberaubend schön bebilderter Mix aus Romantikabenteuer und Martial-Arts-Fantasy von Regiemeister Ang Lee (Brokeback Mountain, Life of Pi), hält den Rekord für die meisten Oscarnominierungen für einen ausländischen Film (zehn) und ist der einzige Martial-Arts-Streifen, der jemals als bester Film nominiert war.

Platz 6) Linda Hamilton als Sarah Connor

Trailer von „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ (2003) © Video: Warner Bros. Pictures / Columbia TriStar Film Distributors International / Intermedia / C2 Pictures / YouTube

Film: Terminator

Worum es in Terminator geht:

In der Zukunft wird die Menschheit gewaltsam von Maschinen unterdrückt. Weil der Rebellenführer John Connor nervt, schickt man einen Killer-Cyborg, den Terminator (Arnold Schwarzenegger), in die Vergangenheit. Er soll Johns Mutter Sarah (Linda Hamilton) ins Jenseits befördern – auf dass sie ihn nie zur Welt bringt … James Camerons zweiter Langfilm gilt als stilbildender Genre-Meilenstein und zementierte Arnies Karriere. Der für Hollywood-Verhältnisse preiswerte Streifen wurde einst zum Blockbuster und zog bislang fünf Fortsetzungen nach sich.

Platz 5) Uma Thurman als die Braut (Codename: Black Mamba)

Film: Kill Bill – Volume 1

Worum es in Kill Bill – Volume 1 geht:

Black Mamba (Uma Thurman) ist Mitglied des von Bill (David Carradine) geführten Elitekillerkommandos „Tödliche Viper“. Bis sie von Bill schwanger wird, was sie ihm aber verschweigt. Sie wünscht sich für ihr Kind ein anderes Leben, täuscht ihren Tod vor – und taucht unter. Doch neun Monate später spüren ihre Kollegen sie bei ihrer Hochzeit auf und killen alle Anwesenden. Zu guter Letzt jagt Bill der hochschwangeren Braut noch eine Kugel in den Kopf. Doch die überlebt wie durch ein Wunder. Als sie nach vier Jahren im Koma wieder erwacht, hat sie nur noch eines im Sinn: blutige Rache! … Tarantino versteht seine zweiteilige, ultrabrutale und zugleich bestechend schöne Racheoper als Hommage an Eastern und Italowestern. Das Ergebnis ist kultiges und schlicht atemberaubendes Actionkino.

Platz 4) Hilary Swank als Maggie

Million Dollar Baby (2004) © Video: Warner Bros. Pictures / Lakeshore Entertainment / Malpaso Productions / YouTube

Film: Million Dollar Baby

Worum es in Million Dollar Baby geht:

Von Ex-Champion Eddie (Morgan Freeman) lässt sich der alternde Boxtrainer Frankie (Clint Eastwood) dazu überreden, erstmals eine Frau unter seine Fittiche zu nehmen: Die 31-jährige Kellnerin Maggie (Hillary Swank) trainiert verbissen für den Weltmeistertitel und avanciert dank Frankie zum Shootingstar. Da schlägt das Schicksal unbarmherzig zu … Clint Eastwoods lakonisch erzählte Geschichte beginnt als genretypischer Boxerfilm, wandelt sich aber im letzten Drittel zum ergreifenden Drama mit einem Ende, das schwer an die Nieren geht. Verdiente Oscars für Film, Regie, Hauptdarstellerin Hilary Swank und Nebendarsteller Morgan Freeman.

Platz 3) Mélanie Laurent als Shosanna

Film: Inglourious Basterds

Worum es in Inglourious Basterds geht:

Im von Nazis besetzten Frankreich muss Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) mitansehen, wie ihre Familie von „Judenjäger“ Oberst Landa (Christoph Waltz) ermordet wird. Sie flieht nach Paris und eröffnet dort unter neuer Identität ein Kino. Zugleich formt US-Offizier Aldo Raine (Brad Pitt) eine tollkühne Truppe aus amerikanisch-jüdischen Soldaten, Basterds genannt, die in Frankreich Nazis killen sollen. Ihre Spezialität: Nazi-Skalps sammeln! Schließlich planen sie, führende Nazis bei einer Filmpremiere in Shosannas Lichtspieltheater zu killen … Großartige Darsteller, geschliffene Dialoge, Hochspannung und schwarzer Humor – ein echtes Tarantino-Meisterwerk. Mit der Rolle des teuflischlistigen Nazi-Oberst Landa (Nebenrollen-Oscar!) hat sich Christoph Waltz einen Ehrenplatz in der Liste der Filmschurken erkämpft.

Platz 2) Sigourney Weaver als Ellen Ripley

Trailer von „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) © Video: 20th Century Fox / Brandywine Productions / YouTube

Film: Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt

Worum es in Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt geht:

Die Crew des Weltraumfrachters Nostromo, der sich auf dem Rückweg zur Erde befindet, wird vom Zentralcomputer aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt: Man hat von einem fremden Planeten ein Signal aufgefangen, das überprüft werden soll. Vor Ort entdeckt man das Wrack eines außerirdischen Raumschiffs und eine Kammer mit Hunderten von Eiern. Aus einem von ihnen schießt ein grausiges Vieh hervor und saugt sich im Gesicht von Crewmitglied Kane (John Hurt) fest. Gegen den Befehl von Lieutenant Ellen Ripley (Sigourney Weaver) wird der Mann wieder an Bord geholt. Hier bricht für den Rest der Besatzung bald die Hölle los, denn aus seinem Bauch schlüpft ein blutrünstiger Parasit, der schnell zu monströser Größe heranwächst und alles killt, was ihm entgegenkommt … Nicht nur die Idee macht Alien so kultig, genial sind vor allem die Ruhe, mit der Ridley Scott das atmosphärische Grauen ansteigen lässt, das Charisma von Hauptdarstellerin Sigourney Weaver und das oscargekrönte Alien-Design von HR Giger.

Platz 1) Carrie Fisher als Prinzessin Leia

Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung (1977) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Film: Krieg der Sterne / Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung

Worum es in Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung geht:

Vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie: Es regt sich Widerstand gegen den Terror des finsteren Imperators. Seine rechte Hand Darth Vader soll alle Rebellen aufspüren, als ihm ein ganzes Schiff von ihnen mit der jungen Prinzessin Leia (Carrie Fisher) ins Netz geht. Bevor sie verhaftet wird, programmiert sie den Roboter R2-D2 mit den Positionsdaten und Bauplänen des Todessterns, einer riesigen Raumstation, die gar Planeten zu zerstören vermag. Zufällig gelangt Farmersohn Luke Skywalker (Mark Hamill) an die Botschaft und übermittelt sie dem eigentlichen Empfänger, einem der letzten lebenden Jedi-Ritter namens Obi-Wan (Alec Guinness) … Der famose Auftakt der klassischen Sternenkrieg-Saga ist ein zeitlos-geniales Sci-Fi-Märchen und zeigt anhand der ikonischen Carrie Fisher, dass sich Prinzessinnen auch problemlos selbst zur Wehr setzen können!

