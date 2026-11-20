Diesen November werden Comedy-Ikone und Emmy-Preisträger Ben Stiller und der zweifache Oscar®-Gewinner Robert De Niro wiedervereint: Gemeinsam mit der für einen Oscar® nominierten Grammy-Gewinnerin Ariana Grande beginnt mit „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ ein neues Kapitel der beliebten Blockbuster-Reihe rund um die Familie Focker.

Ab 26. 11. nur im Kino!

Teilnahmeschluss ist der 29. 11. 2026