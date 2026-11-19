Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinne einen Wellnessurlaub im Thermenhotel PuchasPLUS**** Stegersbach
Wir verlosen einen Wellnessurlaub (3 Nächte) für 2 Personen inklusive Halbpension im Thermenhotel PuchasPLUS**** Stegersbach. Das Hotel ist direkt mit der Therme verbunden, dort warten 6.700 m² Wellness- und Saunabereich auf dich. Jetzt mitmachen!
Wohlfühlen im Burgenland
Die gesunden XXL-Zirbenzimmer (36 m²) sorgen für allerhöchsten Wohnkomfort und einen traumhaft gesunden, erholsamen Schlaf. Hier beginnt jeder Urlaubstag mit einem grandiosen All-Inklusive-Frühstücksbuffet mit über 200 regionalen und frischen Produkten.
Erlebe anschließend Erholung und Entspannung pur im weitläufigen Thermen-, Wellness- und Spa-Bereich auf über 6.700 m². Entdecke 14 verschiedene Pools, 9 thematisierte Saunen und exklusive Luxus-Komfort-Ruheräume. Lasse den Alltag hinter dir und tanke neue Kraft in einer Oase der Regeneration.
Teilnahmeschluss ist der 5.12.2026