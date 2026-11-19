Die gesunden XXL-Zirbenzimmer (36 m²) sorgen für allerhöchsten Wohnkomfort und einen traumhaft gesunden, erholsamen Schlaf. Hier beginnt jeder Urlaubstag mit einem grandiosen All-Inklusive-Frühstücksbuffet mit über 200 regionalen und frischen Produkten.

Erlebe anschließend Erholung und Entspannung pur im weitläufigen Thermen-, Wellness- und Spa-Bereich auf über 6.700 m². Entdecke 14 verschiedene Pools, 9 thematisierte Saunen und exklusive Luxus-Komfort-Ruheräume. Lasse den Alltag hinter dir und tanke neue Kraft in einer Oase der Regeneration.

www.puchasplus-stegersbach.at

Teilnahmeschluss ist der 5.12.2026