Süße Adventzeit, aber ohne zugesetzten Zucker: Wir verlosen den NEOH Adventkalender 2026

Ein Türchen pro Tag und jedes Mal etwas anderes zum Naschen: Der NEOH Adventkalender 2026 ist kein klassischer Schokoladenkalender. Hinter den 24 Türchen stecken ganz unterschiedliche Snacks der österreichischen Marke, darunter bekannte Lieblinge und ein paar Sorten, die ihr vielleicht noch nicht probiert habt.

Das Besondere: Alle Snacks im Kalender kommen ohne zugesetzten Zucker aus. Möglich macht das die hauseigene ZERO+ Technologie, mit der NEOH Zucker ersetzt, ohne dass Geschmack oder Konsistenz darunter leiden. Damit passt der Kalender gut zu allen, die in der Vorweihnachtszeit gerne naschen, aber nicht jeden Tag zur Zuckerbombe greifen möchten.

Teilnahmeschluss ist der 22. 11. 2026