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Gewinne 2 Kinogutscheine und ein Goodiebag zum Film „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“
TV-MEDIA verlost für den Film „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“ einmal 1 x 2 Kinogutscheine und 1 x Buch „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens & Urs Hug erschienen im Callwey Verlag, 1 x Schlafmaske und 1 x Uhr.
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Diesen November ist Johnny Depp Ebenezer Scrooge. Den Namen kennen Sie, die Geschichte nicht. In „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“ von Ti West spielen außerdem Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy sowie Tramell Tillman und Ian McKellen mit.
Teilnahmeschluss ist der 14. 11. 2026
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