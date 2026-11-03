Gewinne 2 Kinogutscheine und ein Goodiebag zum Film „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“

Diesen November ist Johnny Depp Ebenezer Scrooge. Den Namen kennen Sie, die Geschichte nicht. In „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“ von Ti West spielen außerdem Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy sowie Tramell Tillman und Ian McKellen mit.

Teilnahmeschluss ist der 14. 11. 2026