Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinnspiel: 10x2 Tagestickets für John Harris Fitness gewinnen
Fit in den Winter: TV-MEDIA verlost 10x2 Tagestickets für die Premium-Fitnessclubs von John Harris Fitness in ganz Österreich. Mach jetzt mit und sichere dir mit etwas Glück einen Trainingstag für dich und deine Begleitung!
Lesezeit
1 min
John Harris Fitness zählt zu den bekanntesten Premium-Fitnessclubs Österreichs und ist in Wien, Linz, Graz und Salzburg vertreten. Dich erwarten modernste Geräte für Kraft- und Cardiotraining, ein vielfältiges Kursprogramm und ein Wellnessbereich, in dem du nach dem Workout so richtig abschalten kannst.
Gemeinsam mit John Harris Fitness verlost TV-MEDIA 10x2 Tagestickets. Schnapp dir deine Trainingsbegleitung und genießt einen Tag lang das volle Angebot.
Ähnliche Artikel