Veröffentl. am / Aktualisiert am
Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die „Gala wider die Gewalt“
Der heurige Benefizabend steigt am 16. 11. um 19:30 Uhr im MuTh in Wien. Mit TV-MEDIA hast du die Chance mit dabei zu sein.
Lesezeit
1 min
Der heute Gemeinnützige „Verein - wider die Gewalt“ wurde 1990 vom damaligen Bundeskanzler Vranitzky gegründet, seit damal stellen sich Prominente in den Dienst der guten Sache. Heuer auf der Bühne: Reinhold Bilgeri, Laura Bilgeri, Janoska Ensemble, Marc Pircher, Schick Sisters feat. Eald Pfleger, Caroline Athanasiadis, Karl, Isabell Pannagl, Janoska Kids next Generation, Maria Shebzuhova, Vienna Jukebox - und Marika Lichter. Silvia Schneider und Alfons Haider moderieren.
Teilnahmeschluss ist der 12. 11. 2026
Ähnliche Artikel