Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die „Gala wider die Gewalt“

Der heute Gemeinnützige „Verein - wider die Gewalt“ wurde 1990 vom damaligen Bundeskanzler Vranitzky gegründet, seit damal stellen sich Prominente in den Dienst der guten Sache. Heuer auf der Bühne: Reinhold Bilgeri, Laura Bilgeri, Janoska Ensemble, Marc Pircher, Schick Sisters feat. Eald Pfleger, Caroline Athanasiadis, Karl, Isabell Pannagl, Janoska Kids next Generation, Maria Shebzuhova, Vienna Jukebox - und Marika Lichter. Silvia Schneider und Alfons Haider moderieren.

Teilnahmeschluss ist der 12. 11. 2026