Gewinne mit Burgenland Tourismus Tickets für das Länderspiel Österreich gegen Irland in Linz!

Fußballfans aufgepasst! Am 14. 11. steht für die österreichische Nationalmannschaft ein echtes Schlüsselspiel auf dem Programm: Im letzten Heimspiel der Nations League empfängt das ÖFB-Team Irland in der Raiffeisen Arena Linz. Die Ausgangslage verspricht Spannung pur, denn mit einem Sieg in Linz kann Österreich einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg und Aufstieg in die Liga A machen.

Für die Mannschaft geht es also um viel, und die Unterstützung von den Rängen könnte den entscheidenden Unterschied machen. Wer die besondere Atmosphäre eines Länderspiels live im Stadion erleben möchte, hat jetzt die Chance dazu.

Burgenland Tourismus, Top-Partner des ÖFB, verlost gemeinsam mit TV-MEDIA 4x2 Tickets für dieses wichtige Spiel. Schnapp dir deine Begleitung, zieh das rot-weiß-rote Trikot an und feuere das Nationalteam gemeinsam mit tausenden Fans in Linz an!

Einfach am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück bist du beim Showdown gegen Irland live dabei.

Teilnahmeschluss ist der 9. 11. 2026.