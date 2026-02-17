Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

Gewinne mit TV-MEDIA Tickets für die Premiere von „The Bride! - Es lebe die Braut“

TV-MEDIA verlost 60 x 2 Tickets für die Premiere von „The Bride! - Es lebe die Braut“ am 4. 3. im Village Cinema Wien Mitte - und Ottakringer sorgt für die passende Erfrischung.

Lesezeit
1 min
Jessie Buckley in The Bride

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved / Constantin Film Österreich

Der einsame Frankenstein (Bale) reist ins Chicago der 1930er-Jahre, um die geniale Wissenschaftlerin Dr. Euphronius (gespielt von der für fünf Oscars® nominierten Annette Bening) zu bitten, eine Gefährtin für ihn zu erschaffen. Die beiden reanimieren eine ermordete junge Frau – „die Braut“ (Buckley) ist geboren. Doch was sich daraufhin entfaltet, sprengt all ihre Erwartungen: Mord! Besessenheit! Eine entfesselte, radikale Kulturbewegung! Und mitten in diesem Strudel ein geächtetes Paar, verstrickt in eine Romanze, deren heiße Glut zugleich entflammt und zerstört.

Ab 5. 3. 2026 nur im Kino

Teilnahmeschluss ist der 27. 2. 2026

Trailer: The Bride! - Es lebe die Braut

