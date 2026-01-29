Gewinnspiel: 10 x „Der kleine Zoo-Entdecker. Gepard“

120 km/h bringt ein ausgewachsener Gepard aufs Tacho, das macht das Tier zum schnellsten Landtier der Welt. Im Tiergarten Schönbrunn sind im Herbst drei Baby-Geparden zur Welt gekommen. Nach dreieinhalb Wochen in ihrer Lehmhöhle, entdecken sie ihr daheim. Die Drillingen sind auch die Stars der neuen Ausgabe der Kinderbuch-Reihe „Der kleine Zoo-Entdecker. Gepard“ von Johanna Bukovsky und Fotograf Daniel Zupanc. Auf 64 Seiten stellt das Kinderbuch Geparden und ihre Lebensweise vor, begleitet von tollen Fotos der Schönbrunner Geparden. Erklärt wird etwa, warum Geparde so schnell laufen können und warum die Jungtiere anfangs lange, silbergraue Haare am Rücken haben. In kniffligen Rätseln kannst du das Gelernte sofort testen.