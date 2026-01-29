Logo
TV-MEDIA.AT
MAGAZIN
GEWINNSPIELE

Veröffentl. am / Aktualisiert am

Gewinnspiel: 10 x „Der kleine Zoo-Entdecker. Gepard“

Wir verlosen 10 Exemplare von „Der kleine Zoo-Entdecker. Gepard“ – ein Kinderbuch über das schnellste Tier an Land

Facebook
Twitter
Katja Oberauer
Autor
Lesezeit
1 min
Buchcover Der kleine Zoo-Entdecker

TV-MEDIA Gewinnspiel

© Daniel Zupanc

120 km/h bringt ein ausgewachsener Gepard aufs Tacho, das macht das Tier zum schnellsten Landtier der Welt. Im Tiergarten Schönbrunn sind im Herbst drei Baby-Geparden zur Welt gekommen. Nach dreieinhalb Wochen in ihrer Lehmhöhle, entdecken sie ihr daheim. Die Drillingen sind auch die Stars der neuen Ausgabe der Kinderbuch-Reihe „Der kleine Zoo-Entdecker. Gepard“ von Johanna Bukovsky und Fotograf Daniel Zupanc. Auf 64 Seiten stellt das Kinderbuch Geparden und ihre Lebensweise vor, begleitet von tollen Fotos der Schönbrunner Geparden. Erklärt wird etwa, warum Geparde so schnell laufen können und warum die Jungtiere anfangs lange, silbergraue Haare am Rücken haben. In kniffligen Rätseln kannst du das Gelernte sofort testen.

„Der kleine Zoo-Entdecker. Gepard“ von Fotograf Daniel Zupanc ist ab sofort in den Zoo Shops im Tiergarten und im Onlineshop des Zoos unter www.zoovienna.at/shop um 7,99 Euro erhältlich (KIKO Verlag, ISBN 978-3-902644-20-6).

Teilnahmeschluss ist der 28. 2.

Ähnliche Artikel
Über den Autor
Katja Oberauer

TV-MEDIA-Redakteurin Katja Oberauer

E-Mail für dich!

Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufs unberührt. Die Einwilligung ist freiwillig. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutz-Policy, z.B. aufrufbar unter vgn.at/Datenschutzpolicy.