Logo
TV-MEDIA.AT
MAGAZIN
GEWINNSPIELE

Veröffentl. am / Aktualisiert am

Jetzt gewinnen: Kinogutscheine und die Romanvorlage zum Film „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“

TV-MEDIA verlost 2x2 Kinogutscheine zum Film „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ und 2x die dazugehörige Romanvorlage.

Facebook
Twitter
Lesezeit
1 min
Filmszene aus Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2026 Komplizen Film GmbH / Doll Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH / Constantin Film Österreich

Mit 20 wird Joachim unerwartet an der renommierten Schauspielschule in München angenommen und zieht in die Villa zu seinen Großeltern, Inge und Hermann. Zwischen den skurrilen Herausforderungen der Schauspielschule und den exzentrischen, meist alkoholgetränkten Ritualen seiner Großeltern versucht Joachim seinen Platz in der Welt zu finden – ohne zu wissen, welche Rolle er darin eigentlich spielt.

Ab 29. 1. 2026 nur im Kino

Teilnahmeschluss ist der 8. 2. 2026

Trailer: „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“

Ähnliche Artikel

E-Mail für dich!

Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufs unberührt. Die Einwilligung ist freiwillig. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutz-Policy, z.B. aufrufbar unter vgn.at/Datenschutzpolicy.