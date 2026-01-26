Veröffentl. am / Aktualisiert am
Jetzt gewinnen: Kinogutscheine und die Romanvorlage zum Film „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“
TV-MEDIA verlost 2x2 Kinogutscheine zum Film „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ und 2x die dazugehörige Romanvorlage.
Mit 20 wird Joachim unerwartet an der renommierten Schauspielschule in München angenommen und zieht in die Villa zu seinen Großeltern, Inge und Hermann. Zwischen den skurrilen Herausforderungen der Schauspielschule und den exzentrischen, meist alkoholgetränkten Ritualen seiner Großeltern versucht Joachim seinen Platz in der Welt zu finden – ohne zu wissen, welche Rolle er darin eigentlich spielt.
Ab 29. 1. 2026 nur im Kino
Teilnahmeschluss ist der 8. 2. 2026
