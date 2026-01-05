Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinne Dein persönliches Jahreshoroskop 2026 – fundiert erstellt auf Basis Deiner exakten Geburtsdaten
Erhalte mit etwas Glück Deine persönliche astrologische Jahresanalyse für 2026. Basierend auf Deinen exakten Geburtsdaten wird Dein Jahreshoroskop individuell berechnet, von einer diplomierten psychologischen Astrologin professionell interpretiert und schriftlich aufbereitet. In einem persönlichen Online-Termin kannst Du gezielt Rückfragen stellen und bist so bestens auf das neue Jahr vorbereitet.
Darauf darfst Du Dich als Gewinner:in freuen
DEINE SCHRIFTLICHE JAHRESANALYSE
Du bekommst eine ausführliche astrologische Auswertung, was ich 2026 erwartet – schriftlich als PDF:
-) Persönliche Jahresthemen: Welche Themen werden Dich fordern und stärken? Welche Lebensbereiche stehen im Fokus (z.B.: Beziehungen, Beruf, Gesundheit etc.)?
-) Chancen & Herausforderungen: Wo ist mit Veränderungen, Wendepunkten oder Wachstum zu rechnen?
-) Wichtige Zeitfenster: Wann sind gute Phasen für Reflexion, Käufe, Verträge, Entscheidungen etc.?
DEIN PERSÖNLICHES GESPRÄCH MIT DER ASTROLOGIN
Bei einem Zoom Video-Call oder Telefonat kannst Du Dein Jahreshoroskop mit der psychologischen Astrologin persönlich besprechen. Dieses Gespräch bietet einen geschützten Raum für Fragen, Reflexion und Vertiefung Deiner individuellen Prognose.
So funktioniert's
Untenstehendes Formular ausfüllen
Gib Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtszeit, Geburtsort und Deine E-Mail-Adresse an.
(Diese Daten sind zwingend erforderlich, um ein individuelles Horoskop erstellen zu können.)
Teilnahme abschicken
Nach dem Absenden bist Du automatisch im Lostopf.
Auslosung
Die Gewinnerin oder der Gewinner wird nach Teilnahmeschluss per E-Mail verständigt.
Das Gewinnspiel läuft bis einschließlich 31. Jänner 2026. Der Gewinn wird schriftlich als PDF übermittelt und persönlich bei einem Zoom Video-Call oder Telefonat besprochen. Eine Barablöse ist nicht möglich.
Über die Astrologin
Das Jahreshoroskop wird von Jennifer Pesta erstellt. Sie ist diplomierte psychologische Astrologin, psychologische Beraterin und Hypno-Coach.
Ihr Ansatz verbindet astrologisches Fachwissen mit psychologischer Erfahrung. Der Fokus liegt auf Klarheit, Orientierung und verantwortungsvoller Interpretation. Astrologie wird hier nicht als Wahrsagerei verstanden, sondern als strukturierendes Modell für persönliche Entwicklung.
Im Merkur-Jahr 2026 wechseln fast alle Gesellschaftsplaneten in ein anderes Zeichen und damit beginnt ein kollektiver Neustart. Das neue Zeitalter nimmt Fahrt auf und die Geschwindigkeit weiter zu.”
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.