Gewinnspiel: 2 Kinotickets für „Marty Supreme“ & einen Tischtennistisch gewinnen!

Wir verlosen zwei Kinotickets für „Marty Supreme“ – den mit 9 Oscar®-Nominierungen bedachten neuen Film mit Golden Globe Gewinner Timothée Chalamet– sowie einen hochwertigen Tischtennistisch für packende Matches zuhause.

Timothée Chalamet im Film Marty Supreme

TV-MEDIA Gewinnspiel

© Tobis Film

In den Hinterhöfen Manhattans träumt der junge Schuhverkäufer Marty von einer Zukunft, die ein paar Nummern größer ist als der kleine Schuhladen seines Onkels. Angetrieben von der Idee, Weltmeister im Tischtennis werden zu können, taucht er jede Nacht ab in die verrauchten Wettkampfhallen der Stadt, wo er sich mit viel Talent, der nötigen Chuzpe und dank der Hilfe seines besten Freundes (Tyler „The Creator“ Okonma) ein paar Dollar dazu verdient. Zu wenig, um eine Profikarriere zu finanzieren und an den Turnieren in London, Paris oder Tokio teilnehmen zu können. Also ‚leiht‘ sich Marty kurzerhand Geld aus dem Safe seines Onkels, belügt seine Mutter (Fran Drescher) ebenso wie seine Freundin (Odessa A’zion) und schmeißt sich schamlos an eine Hollywood-Diva (Gwyneth Paltrow) ran, deren Ehemann (Kevin O’Leary) er gleichzeitig als Sponsor gewinnen will. Doch das ist erst der Anfang der Odyssey eines Mannes, der bereit ist, für Ruhm und Erfolg alles zu riskieren.

Ab 26. 2. 2026 nur im Kino!

Teilnahmeschluss ist der 28. 2. 2025

Trailer: Marty Supreme

