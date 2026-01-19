Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

TV-MEDIA Gewinnspiel: Die bierigste Super-Bowl-Party Wiens erleben!

TV-MEDIA verlost 15x2 Tickets für die legendäre Super-Bowl-Party am 8.2. in der Ottakringer Brauerei. Erlebe das größte Football-Event des Jahres mit hunderten Fans, bestem Bier, amerikanischem Fingerfood und einzigartiger Stimmung!

Ottakringer Super Bowl Party

TV-MEDIA Gewinnspiel

© Ottakringer Betriebe- und DienstleistungsgmbH

Am 8. Februar verwandelt sich die Ottakringer Brauerei in den Hotspot für alle Football-Fans: Die bierigste Super-Bowl-Party Wiens steht vor der Tür! Auf mehreren Floors wird das Finale der amerikanischen Football-Liga zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Freu dich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit DJ- und Cheerdance-Einlagen, Interviews mit Football-Persönlichkeiten, Nationalspielern und österreichischen NFL-Legionären sowie interaktive Mitmachstationen – betreut durch den American Football Bund Österreich. Unterhaltung ist also schon lange vor dem Kick-off garantiert.

Kulinarisch erwarten dich klassische amerikanische Snacks, herzhaftes Fingerfood und das frischeste Bier der Stadt – selbstverständlich auch mit veganen Optionen. Egal, ob du mitten im Fantrubel feiern oder das Spiel entspannt in einer privaten Loge mit Freund:innen genießen möchtest: Hier kommt jede:r Football-Begeisterte voll auf seine Kosten.

Das Spiel selbst wird auf über 20 Leinwänden und Screens übertragen, sodass du von überall beste Sicht hast. Für die echten Hardcore-Fans gibt es das Finale natürlich im Originalkommentar – authentischer geht’s nicht!

TICKETS TOUCHDOWN OTTAKRINGER

Teilnahmeschluss ist der 2. 2. 2025

Super Bowl Party Ottakringer Brauerei

