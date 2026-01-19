Veröffentl. am / Aktualisiert am
TV-MEDIA verlost 15x2 Tickets für die Preview von „No Other Choice“
Düster, bissig und hochaktuell: TV-MEDIA lädt zum exklusiven Preview von „No Other Choice“. Wir verlosen 15x2 Tickets für die Vorführung am 4. Februar im Votivkino Wien – jetzt mitmachen und gewinnen!
Bitterböse Gesellschaftssatire vom Meister des koreanischen Kinos
Man-su hat sich mit Fleiß und harter Arbeit ein scheinbar perfektes Leben aufgebaut: ein Haus mit Garten, eine harmonische Ehe, talentierte Kinder und genug Zeit für sein geliebtes Bonsai-Hobby. Doch dieses fragile Glück gerät ins Wanken, als eine künstliche Intelligenz plötzlich seinen Job ersetzt.
Was folgt, ist der schleichende Abstieg einer Familie aus der komfortablen Mittelschicht: Die Tennisstunden der Ehefrau werden gestrichen, das Netflix-Abo der Kinder gekündigt und selbst die zwei treuen Golden Retriever werden zum Luxus, den man sich nicht mehr leisten kann. Während Man-su vergeblich Bewerbung um Bewerbung schreibt, rückt auch der Verlust des Eigenheims immer näher.
Schließlich erkennt er die bittere Wahrheit: Nicht der Mangel an Jobs ist das Problem – sondern die schiere Menge an Mitbewerbern. Und so bleibt Man-su keine andere Wahl, als sich seiner Konkurrenz auf äußerst kreative Weise zu entledigen.
Star-Regisseur trifft Star-Besetzung
Mit Park Chan-wook, dem gefeierten Regisseur von Oldboy und Die Taschendiebin, meldet sich einer der großen Meister des südkoreanischen Kinos zurück. An seiner Seite steht mit Lee Byung-hun (Squid Game) ein internationaler Superstar, der als skrupelloser Mittelschichtskarrierist mit „blutig-grünem Daumen“ glänzt. „No Other Choice“ ist ein bitterböses Vergnügen, eine messerscharfe Symphonie des Absurden – visuell brillant, schwarzhumorig und erschreckend nah an der Realität moderner Arbeitswelten.
Teilnahmeschluss ist der 30. 1. 2025
