Man-su hat sich mit Fleiß und harter Arbeit ein scheinbar perfektes Leben aufgebaut: ein Haus mit Garten, eine harmonische Ehe, talentierte Kinder und genug Zeit für sein geliebtes Bonsai-Hobby. Doch dieses fragile Glück gerät ins Wanken, als eine künstliche Intelligenz plötzlich seinen Job ersetzt.

Was folgt, ist der schleichende Abstieg einer Familie aus der komfortablen Mittelschicht: Die Tennisstunden der Ehefrau werden gestrichen, das Netflix-Abo der Kinder gekündigt und selbst die zwei treuen Golden Retriever werden zum Luxus, den man sich nicht mehr leisten kann. Während Man-su vergeblich Bewerbung um Bewerbung schreibt, rückt auch der Verlust des Eigenheims immer näher.

Schließlich erkennt er die bittere Wahrheit: Nicht der Mangel an Jobs ist das Problem – sondern die schiere Menge an Mitbewerbern. Und so bleibt Man-su keine andere Wahl, als sich seiner Konkurrenz auf äußerst kreative Weise zu entledigen.