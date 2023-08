Alle Filme von Regisseur Christopher Nolan im Ranking

Interstellar

Die Geschichte von Christopher Nolans Sci-Fi-Abenteuerdrama „Interstellar“ hebt in einer nahen Zukunft an, in der sich das Ende der Menschheit ankündigt. Wegen der rasant fortschreitenden, nicht mehr aufhaltbaren klimatischen Veränderungen werden weltweit die Nahrungsmittel immer knapper. Wer überleben will, wird Farmer. So wie etwa der zweifache Vater und Witwer Cooper (Matthew McConaughey), der im Mittleren Westen der USA im „Cornbelt“ riesige Maisfelder bewirtschaftet, um seine Kinder – Töchterchen Murph (Mackenzie Foy) und Sohn Tom (Timothée Chalamet) – sowie seinen Schwiegervater Donald (John Lithgow) durchzubringen. Doch der Überlebenskampf wird täglich härter – vor allem wegen der sich häufenden Sandstürme, die verheerende Ernteausfälle verursachen.

Neben all den realen Sorgen macht ihn Tochter Murph eines Tages darauf aufmerksam, dass in ihrem Zimmer offenbar ein Poltergeist umgeht. Cooper, ein Mann der Wissenschaft, war einst als Pilot und Ingenieur im Dienste der NASA tätig, bevor das Raumfahrtprogramm eingestellt wurde. Er glaubt nicht an Geister, muss nach mehreren mysteriösen Vorkommnissen aber zugeben, dass in Murphs Zimmer etwas nicht stimmt. Offenbar handelt es sich um ein naturwissenschaftliches Phänomen, eine Anomalie, die ihn und seine zehnjährige Tochter schließlich zu einer geheimen Basis des US-Luft- und Weltraum-Verteidigungskommandos führt, das nur offiziell eingestellt wurde. Verborgen unter der Erde arbeiten Regierung und NASA unter Leitung von Professor Brand (Michael Caine) nämlich mit Hochdruck an einem Plan, „Lazarus“ genannt, um die Menschheit zu retten.

Dabei soll ein scheinbar künstlich erschaffenes Wurmloch, das vor rund 50 Jahren in der Nähe des Saturn aufgetaucht ist, die Reise in ein Sonnensystem einer fernen Galaxie ermöglichen, in der gleich mehrere Welten für eine Besiedelung in Frage kommen könnten. Vier Weltraum-Missionen wurden bereits ausgesandt, kehrten aber nicht wieder zurück.

Cooper folgt dem Wink des Schicksals und schließt sich der Astronauten-Crew „Endurance“ – um Brands Tochter Amelia (Anne Hathaway), Doyle (Wes Bentley) und Romilly (David Gyasi) – für die letzte und alles entscheidende Mission als Pilot an.

Sehr zum Ärger seiner 10-jährigen Tochter Murph, die selbst noch als Erwachsene (in diesen Szenen gespielt von Jessica Chastain) nicht akzeptieren will, dass er sie verlassen hat. Nach einem rund zweijährigen Flug zum Saturn ist es dann so weit: Cooper, Brand und Co dringen in das Wurmloch ein. Was folgt, ist eine Reise ins Ungewisse, die Jahrzehnte dauern – und die Vorstellungskraft aller Beteiligten sprengen soll …