Kaum war Cosmó zum heimischen Kandidaten für den ESC gewählt worden (beim ORF-Vorentscheid am 20. 2.), ging der Hass im Internet los. Die Kommentare richteten sich gegen ihn selbst, gegen das Lied, gegen seinen blauen Stern über dem rechten Auge und gegen den ORF sowieso. Cosmó, in Wahrheit Benjamin Gedeon, 19 Jahre jung, hatte aber niemanden umgebracht oder beleidigt, er will eigentlich nur für Österreich beim größten Musikevent der Erde singen.

Wie geht ein junger Mensch mit soetwas um? Nach außen hin ruhig. Als wir ihn im ORF-Zentrum auf den Online-Hass ansprechen, entgegnet er unaufgeregt: „Ich habe das alles nicht gelesen. Ich war mehr in der Realität als im Internet, und in der Realität sind die Leute lieb. Ich bin umgeben von ganz, ganz lieben Menschen. Ich finde es super, dass jeder sich seine Meinung bildet und diskutiert wird. Ja, der Ton kann vielleicht etwas besser sein, aber ich kann damit leben.“

Auch die Universität hat sich beim Burgenländer, der in Wien Zahnmedizin studiert, auf nette Weise gemeldet: „Man hat mir eine ganz liebe Mail geschrieben.“ Lachend fügt er hinzu: „Nur auf meinen Antrag zur Beurlaubung haben sie noch nicht geantwortet.“ Klar ist, dass das

Studium jetzt Nachrang hat, denn Cosmós Fokus liegt voll auf dem Song Contest. Wie geht es da für ihn weiter? „Jetzt gerade bin ich

in einem Interview-Marathon, gleichzeitig müssen wir aber schon stark am Bühnenkonzept arbeiten. Wir müssen das bald abgeben.“ Da stellt sich natürlich die Frage, wie sich die Performance beim ESC in der Wr. Stadthalle von derjenigen beim Vorentscheid unterscheiden wird. Da stand er im Pailettenshirt auf der Bühne, um ihn herum Tänzer mit Tierköpfen. Der gebürtige Ungar versichert: „Es wird auf jeden Fall größer und fetter! Der blaue Stern bleibt, der Tanz bleibt auch gleich, die Tiermasken müssen wir vielleicht etwas stabiler machen. Da ist bei den Proben manchmal ein Ohr abgefallen.“