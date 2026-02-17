Der Votingprozess orientiert sich am bewährten System des Eurovision Song Contest. Eine 43-köpfige, national und international besetzte Fachjury bewertet die Acts auf Basis ihrer Generalproben.

Nach der großen Songpräsentation um 20:15 Uhr folgt um 22:55 Uhr „Das Voting“. Hier ist das TV-Publikum gefragt: Per Telefonvoting können die Zuschauer:innen für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen. Die finale Entscheidung setzt sich zu gleichen Teilen aus Jury- und Publikumsvoting zusammen (jeweils 50 Prozent). Erst dann steht fest, wer Österreich beim Eurovision Song Contest vertreten wird.