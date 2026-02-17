Veröffentl. am / Aktualisiert am
Vienna Calling 2026: Wer singt für Österreich beim Eurovision Song Contest?
Am 20. Februar 2026 entscheidet sich in ORF 1 und auf ORF ON, wer Österreich beim großen Jubiläum des Eurovision Song Contest vertreten darf. Zwölf Acts präsentieren ihre Songs vor internationaler Jury und TV-Publikum – Spannung garantiert!
Alice Tumler und Cesár Sampson begrüßen das Publikum zur großen Live-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“. In ORF 1 und im Livestream auf ORF ON präsentieren zwölf vielversprechende Künstler:innen ihre Songs – und stellen sich dem wohl wichtigsten Auftritt ihrer bisherigen Karriere.
Kommentator:innen-Panel sorgt für ESC-Feeling
Im Studio ordnet ein prominent besetztes Panel die Performances ein: Mit dabei sind Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni. Sie analysieren die Auftritte fachkundig und unterhaltsam, vergeben jedoch selbst keine Punkte. Ihre Einschätzungen sollen dem Publikum bei der Entscheidungsfindung helfen und liefern zusätzliche Spannung während der Show.
So funktioniert das Voting bei „Vienna Calling“
Der Votingprozess orientiert sich am bewährten System des Eurovision Song Contest. Eine 43-köpfige, national und international besetzte Fachjury bewertet die Acts auf Basis ihrer Generalproben.
Nach der großen Songpräsentation um 20:15 Uhr folgt um 22:55 Uhr „Das Voting“. Hier ist das TV-Publikum gefragt: Per Telefonvoting können die Zuschauer:innen für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen. Die finale Entscheidung setzt sich zu gleichen Teilen aus Jury- und Publikumsvoting zusammen (jeweils 50 Prozent). Erst dann steht fest, wer Österreich beim Eurovision Song Contest vertreten wird.
Erster nationaler Vorentscheid seit 2016
Mit „Vienna Calling“ kehrt Österreich erstmals seit 2016 zu einem nationalen Vorentscheid zurück. Die Erwartungen sind hoch – schließlich blickt ganz Europa auf das Gastgeberland des 70. ESC. Wer wird das Rennen machen und die rot-weiß-rote Fahne auf der großen ESC-Bühne vertreten? Die Antwort gibt es am 20. Februar live in ORF 1.
