Oscars 2024: Alle Nominierten der Academy Awards!

Als heißer Favorit für die Oscars 2024 gilt Christopher Nolans „Oppenheimer“ (ein biografischer Historienfilm, der die Lebensgeschichte des „Vaters der Atombombe“ J. Robert Oppenheimer behandelt), der mit 13 Nominierungen (darunter in den Kategorien „Bester Film“, „Beste Regie“ und „Bester Hauptdarsteller“) ins Rennen geht.

Ebenfalls nicht schlecht unterwegs sind Giorgos Lanthimos feministische Frankenstein-Variation „Poor Things“ mit 11 Nominierungen und Martin Scorseses Historiendrama „Killers of the Flower Moon“ mit 10 Nominierungen. – Mit seiner zehnten Nominierung als „Bester Regisseur“ ist Regielegende Martin Scorsese der am häufigsten nominierte noch lebende Filmschaffende in dieser Kategorie.

Auf den ersten Blick recht ansehnlich aufgestellt ist auch Greta Gerwigs „Barbie“: Der erste Realfilm der kultigen Puppe des Spielzeuggiganten Mattel darf sich über Nominierungen in insgesamt 8 Kategorien freuen (u. a. „Bester Film“).

Einen Shitstorm löste hier allerdings der Fakt aus, dass zwar der männliche Schauspieler Ryan Gosling (er spielt im Film die Rolle von Ken) als „Bester Nebendarsteller“ nominiert wurde, weder aber Regisseurin Greta Gerwig noch Barbie-Hauptdarstellerin Margot Robbie ins Rennen um einen Academy Award ziehen dürfen. Wer den feministischen Film „Barbie“ gesehen hat – der u. a. zur Abschaffung des Patriarchats aufruft – erkennt schnell, dass sich die Academy mit diesem Vorgehen keine Freund:innen gemacht hat.

Während Österreich bei den Oscars 2024 nicht vertreten ist, sieht es für unsere Nachbarn in Deutschland schon besser aus: Schauspielerin Sandra Hüller ist für ihre Hauptrolle im Justizdrama „Anatomie eines Falls“ in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert – sie ist damit seit Luise Rainer, die 1938 für den Film „Die gute Erde“ ausgezeichnet wurde, die erste deutsche Schauspielerin, die in dieser Hauptkategorie nominiert wurde.

Darüber hinaus ist auch der deutsche Regisseur Wim Wenders für seinen Film „Perfect Days“ in der Kategorie „Bester internationaler Film“ für einen Oscar nominiert – der Film handelt von einem Toilettenreiniger in Tokio, der sich seiner Vergangenheit stellen muss.

Große Freude machte sich auch unter Fans des Monstergenres (jap. „Kaijū“) breit: Nach 70 Jahren schaffte es Japans kultige Atomechse Godzilla mit „Godzilla Minus One“ ebenfalls in die lange Liste der Nominierten und darf in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“ auf einen Oscar hoffen! Verdient hätte es sich der um weniger als 10 Millionen US-Dollar produzierte Monsterfilm allemal – immerhin sieht er besser aus als so mancher US-Blockbuster, der im Normalfall mindestens ein zehnfaches solcher Produktionskosten verschlingt.

Eine postume Nominierung wurde dem verstorbenen Filmkomponisten Robbie Robertson („Killers of the Flower Moon“) zuteil; sein Berufskollege John Williams („Indiana Jones und das Rad des Schicksals“) wurde hingegen zum bereits 54. Mal für einen Oscar nominiert.