Die Oscar-Filme des Jahres 2024 im Ranking

Am 10. März 2024 fand in Hollywood die Verleihung der 96. Academy Awards statt. Man muss kein Filmprofi sein um zu wissen, dass es sich bei den Oscars um den wichtigsten Filmpreis der Welt handelt – entsprechend hoch ist auch die Stardichte am roten Teppich der Gala.

Die womöglich größte Ehre bildet eine Auszeichnung in der Kategorie „Bester Film“, in der bei den Oscars 2024 zehn Werke nominiert waren. Offiziell war zwar Christopher Nolans „Oppenheimer“ der Abräumer des Abends (Anm. ingsgesamt konnte das Atombomben-Biopic mit Cillian Murphy und Robert Downey Jr. sieben von seinen 13 Nominierungen in Goldstatuetten ummünzen), uns hat jedoch interessiert, wie sich die Best-Picture-Nominees im direkten Vergleich (gemessen an ihrer IMDb-Wertung) machen.

Folgende Werke standen dabei zur Auswahl: