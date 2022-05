Von The Fast and the Furious (2001) bis Fast & Furious 9 (2021): Wie sich die testosterongetränkten Racer-Filme mit Vin Diesel, Paul Walker und Dwayne Johnson im IMDb-Direktvergleich schlagen!

Platz 11) Fast & Furious 9 (2021)

Trailer von „Fast & Furious 9“ (2021) © Video: Universal Pictures / Original Film / One Race Films / Perfect Storm Entertainment / Roth/Kirschenbaum Films / China Film Co. / YouTube

Originaltitel: F9

F9 Reihenteil-Nummer: 10

10 Regie: Justin Lin

Justin Lin Internationales Einspielergebnis: 714,4 Mio. USD

714,4 Mio. USD IMDb-Bewertung: 5,2/10

Wer Fast & Furious 9 (2021) streamt:

Worum es in Fast & Furious 9 geht:

Eigentlich will Dom Toretto (Vin Diesel) von der rasenden Welt lebensgefährlicher Missionen hinter dem Lenkrad nix mehr wissen. Mit Letty (Michelle Rodriguez) und Söhnchen Brian lebt er anonym auf einer einsamen Farm und schraubt an Traktoren. Bis die alten Kumpel Roman (Tyrese Gibson) und Tej (Ludacris) mit schlechten Nachrichten auftauchen: Ihr alter Auftraggeber Mr. Nobody (Kurt Russell) wurde über Mexiko abgeschossen und entführt. Also tritt die alte Truppe nochmal an, um den Geheimdienstler zu retten. Doch von ihm keine Spur, dafür finden sie im Wrack die Hälfte einer elektronischen Superwaffe, die im Komplettzustand die Kontrolle über alle digital gesteuerten Geräte der Welt übernehmen könnte. Und sie finden nach der ersten Verfolgungsjagd/ Zerstörungsorgie raus, dass neben der fiesen Cipher (Charlize Theron) ein gewisser Jacob Toretto (John Cena) hinter dieser globalen Bedrohung steckt, der entfremdete jüngere Bruder Doms, den dieser für den Tod des Vaters verantwortlich macht. Eine Materialschlacht rund um die Welt (Tokio, Köln, Edinburgh, London, Malaysia) und sogar in den Orbit beginnt, um den Einsatz von Ares, der Superwaffe, zu verhindern … Wer auf Vin Diesels tiefe Stimme und Michele Rodriguez' noch tiefere Mundwinkel sowie die Botschaft steht, dass am Ende die Familie allein zählt, wird bedient. Alles, was die Reihe ausmacht, kriegt einen großen Auftritt, inklusive Helen Mirren, alte und neue Supersportwagen und viel Humor, der alles erträglich macht. Man sollte nur imstande und willens sein, Vernunft, Logik plus jeden Anspruch auf Story an der Kassa abzugeben. Also: Gold für Fans, Blech für den Rest.

Platz 10) Fast & Furious Spy Racers (2019–2021)

Trailer von „Fast & Furious Spy Racers“ (2019–2021) © Video: Netflix / NBCUniversal Television Distribution / Universal Pictures / DreamWorks Animation Television / YouTube

Originaltitel: Fast & Furious Spy Racers

Fast & Furious Spy Racers Reihenteil-Nummer: eigenständige Serie

eigenständige Serie Showrunner: Tim Hedrick

Tim Hedrick IMDb-Bewertung: 5,5/10

Wer Fast & Furious Spy Racers (2019–2021) streamt:

Worum es in Fast & Furious Spy Racers geht:

Im Mittelpunkt der flott animierten Ableger-Serie der milliardenschweren Actionfilmreihe steht Tony Toretto, Dominics Cousin. Der wird von der Regierung rekrutiert, um eine Verbrecherorganisation zu infiltrieren … Action für jüngere Fast-&-Furious-Anhänger, deren Handlung allerdings völlig losgelöst von der Filmsaga agiert. Mittlerweile gibt es davon bereits fünf Staffeln, weitere sollen folgen.

Platz 9) 2 Fast 2 Furious (2003)

Trailer von „2 Fast 2 Furious“ (2003) © Video: Universal Pictures / YouTube

Originaltitel: 2 Fast 2 Furious

2 Fast 2 Furious Reihenteil-Nummer: 2

2 Regie: John Singleton

John Singleton Internationales Einspielergebnis: 236,4 Mio. USD

236,4 Mio. USD IMDb-Bewertung: 5,9/10

Wer 2 Fast 2 Furious (2003) streamt:

Worum es in 2 Fast 2 Furious geht:

Als Ex-Cop Brian O’Conner (Paul Walker) bei einem illegalen Straßenrennen erwischt wird, macht ihm das FBI ein Angebot: Wenn er hilft, Drogenhändler Verone (Cole Hauser) zu fassen, will das FBI seine Verfehlungen löschen. O’Conner akzeptiert den Deal, will aber einen alten Freund, Roman Pearce (Tyrese Gibson), als Partner haben. Mithilfe der feschen Undercover-Agentin Monica (Eva Mendes), die schon seit Monaten getarnt bei Verone lebt, werden die beiden in der Folge als Fahrer bei Verone eingeschleust … Cool bebilderte Actionrasanz, die jedoch gänzlich ohne die Mitwirkung von Vin Diesel auskommen musste – und von demher auch nur halb so cool ist.

Platz 8) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Trailer von „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“ (2006) © Video: Universal Pictures / Relativity Media / Original Film / YouTube

Originaltitel: The Fast and the Furious: Tokyo Drift

The Fast and the Furious: Tokyo Drift Reihenteil-Nummer: 3

3 Regie: Justin Lin

Justin Lin Internationales Einspielergebnis: 158,9 Mio. USD

158,9 Mio. USD IMDb-Bewertung: 6,0/10

Wer The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) streamt:

Worum es in The Fast and the Furious: Tokyo Drift geht:

Sean Boswell (Lucas Black), 17 und ein typischer US-Teenager, hat eine Schwäche für illegale Autorennen. Als er bei einer Raserei einen üblen Unfall baut, platzt seiner Mutter der Kragen. Sie schickt den PS-Freak zu seinem Vater nach Tokio, weil er in den USA sonst ins Gefängnis müsste. In der japanischen Hauptstadt findet der Bursch nach erstem Kulturschock bald Freunde, die in der dortigen Raserszene mitmischen … Runde drei des Vollgaserfolgs: Ohne das Stammpersonal nicht ganz so gelungen wie die Vorgänger – aber zumindest kommt Vin Diesel in einer Abspannszene vor.

Platz 7) Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)

Trailer von „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ (2019) © Video: Universal Pictures / Seven Bucks Productions / Chris Morgan Productions / YouTube

Originaltitel: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Reihenteil-Nummer: 9

9 Regie: David Leitch

David Leitch Internationales Einspielergebnis: 760 Mio. USD

760 Mio. USD IMDb-Bewertung: 6,4/10

Wer Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019) streamt:

Worum es in Fast & Furious: Hobbs & Shaw geht:

Superschurke Brixton (Idris Elba) ist so gut wie unschlagbar, wurde er doch von einem großen Unbekannten genetisch getunt. Weil er hinter einem programmierbaren Virus her ist, jagt er MI6-Agentin Hattie Shaw (Vanessa Kirby), die kleine Schwester von Raubein Deckard Shaw (Jason Statham), die sich das Mittel, um es zu schützen, selbst injiziert hat. Alle glauben, sie hätte das Virus gestohlen, die ganze Welt jagt sie – auch Special Agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson). Nur Bruder Deckard glaubt an sie und will ihr zu ihrem Ärger helfen. Klar, dass sich die drei sofort bekriegen, als sie aufeinandertreffen. Es dauert etliche Schießereien, Prügeleien und Verfolgungsjagden, bis alle wirklich an einem Strang ziehen, um gemeinsam und unter Zeitdruck den Kampf gegen Brixton aufzunehmen … Das erste Spin-off der fetzigen Fast-&-Furious-Reihe überzeugt mit übertriebenrasanter Action, Top-Schauwerten und witzigen Dialogen. Lustig: Ryan Reynolds als nerviger CIA-Agent und Kevin Hart als übereifriger Air Marshal.

Platz 6) Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile. (2009)

Trailer von „Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile.“ (2009) © Video: Universal Pictures / Original Film / YouTube

Originaltitel: Fast & Furious

Fast & Furious Reihenteil-Nummer: 4

4 Regie: Justin Lin

Justin Lin Internationales Einspielergebnis: 360,4 Mio. USD

360,4 Mio. USD IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile. (2009) streamt:

Worum es in Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile. geht:

Seit den Ereignissen von Teil 1 (2001) versteckt sich Topfahrer Dominic Toretto (Vin Diesel) in der Dominikanischen Republik vor den Behörden. Doch als Freundin Letty (Michelle Rodriguez) von Killern eines Drogencapos getötet wird, kehrt Dom zwecks Rache nach L. A. zurück. Dabei trifft er wieder auf FBI-Agent Brian (Paul Walker), der den Gangster ebenfalls jagt. Also begraben Dom und Brian ihre Feindschaft – und machen als falsche Drogenkuriere auf sich aufmerksam … Auffrisierte Autos, saucoole Macho-Sprüche, heiße Girls und der Originalcast in Vollbesetzung. Fans der Fast-&-Furious-Reihe wissen natürlich, was da auf sie losgelassen wird. Für alle anderen gilt: anschnallen, einschalten – und Vollgas!

Platz 5) Fast & Furious 8 (2017)

Trailer von „Fast & Furious 8“ (2017) © Video: Universal Pictures / Original Film / One Race Films / China Film / YouTube

Originaltitel: The Fate of the Furious

The Fate of the Furious Reihenteil-Nummer: 8

8 Regie: F. Gary Gray

F. Gary Gray Internationales Einspielergebnis: 1,236 Mrd. USD

1,236 Mrd. USD IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Fast & Furious 8 (2017) streamt:

Worum es in Fast & Furious 8 geht:

Nach getaner Arbeit in Teil sieben (2015) – Fiesling Deckard Shaw (Jason Statham) sitzt hinter Gittern – können Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) endlich ihre Flitterwochen auf Kuba genießen. Auch die übrigen Crewmitglieder führen, in alle Winde verstreut, ein mehr oder weniger geruhsames Leben. Damit ist Schluss, als die mysteriöse Cypher (Charlize Theron) auf der Bildfläche erscheint. Sie verwickelt Dom mittels Erpressung in ihre kriminellen Machenschaften – was für alle anderen so wirkt, als hätte der Glatzkopf die Seiten gewechselt. Als Dom für Cypher eine gefährliche Waffe stiehlt, ist Feuer am Dach. Agent Hobbs (Dwayne Johnson) wandert nach der Aktion nämlich ins Gefängnis. Dort trifft er auf Erzfeind Deckard Shaw, der nach einer von Agent Mr. Nobody (Kurt Russell) organisierten Flucht zum Team stößt. Als Dom in Cyphers Auftrag Jagd auf einen Koffer mit Atomraketenabschusscodes macht, stellt Shaw sich gemeinsam mit Hobbs, Letty und Co dem vermeintlichen Verräter entgegen … Willkommen in einer Welt, in der nicht Logik, sondern nur Autolack, breite Reifen, Machosprüche (nicht nur von Männern!) und Action ohne Ende zählen. Dazu gibt’s abgefahrene Kampfszenen, gut gelaunte Stars und einen hohen Ironie-Faktor. Fetzt!

Platz 4) The Fast and the Furious (2001)

Trailer von „The Fast and the Furious“ (2001) © Video: Universal Pictures / YouTube

Originaltitel: The Fast and the Furious

The Fast and the Furious Reihenteil-Nummer: 1

1 Regie: Rob Cohen

Rob Cohen Internationales Einspielergebnis: 207,3 Mio. USD

207,3 Mio. USD IMDb-Bewertung: 6,8/10

Wer The Fast and the Furious (2001) streamt:

Worum es in The Fast and the Furious geht:

Der Undercover-Polizist Brian O’Conner (Paul Walker) wird in die Gang von Dominic „Dom“ Toretto (Vin Diesel) eingeschleust, die mit getunten Autos illegale Rennen auf der Straße veranstaltet: Die Bande steht im Verdacht, für eine Serie von brutalen Überfällen auf Lkws verantwortlich zu sein. Bald fühlt sich der Ermittler pudelwohl in der Raserszene. Dass er sich mit Dom anfreundet und sich in dessen Schwester Mia verliebt, macht ihm die Arbeit auch nicht unbedingt leichter … Erster Teil der cool-rasanten Bleifuß-Actionreihe mit dem 2013 verstorbenen Paul Walker.

Platz 3) Fast & Furious 6 (2013)

Trailer von „Fast & Furious 6“ (2013) © Video: Universal Pictures / Original Film / One Race Films / Dentsu / YouTube

Originaltitel: Fast & Furious 6

Fast & Furious 6 Reihenteil-Nummer: 6

6 Regie: Justin Lin

Justin Lin Internationales Einspielergebnis: 788,7 Mio. USD

788,7 Mio. USD IMDb-Bewertung: 7,0/10

Wer Fast & Furious 6 (2013) streamt:

Worum es in Fast & Furious 6 geht:

Rückblende: In Teil fünf (2011) mussten Bandenchef Dom (Vin Diesel), Ex-FBIler Brian (Paul Walker) und der Rest der Crew nach Südamerika flüchten. Nach einem erfolgreichen Coup in Rio de Janeiro scheinen die Benzinbrüder und -schwestern finanziell ausgesorgt zu haben und verstreuen sich in alle Winde. Dominic, Mia (Jordana Brewster), Elena und Brian verschlägt’s auf die Kanaren, wo sie aber keine Zeit haben, ihre „Pension“ zu genießen: DSS-Agent Hobbs (Dwayne Johnson) ortet die Clique und bittet Dom, bei der Überführung der Bande von Bösewicht Owen Shaw (Luke Evans) mitzuhelfen. Anfangs lehnt dieser zwar noch ab, doch als er erfährt, dass seine totgeglaubte Freundin Letty (Michelle Rodriguez) nun bei den bösen Buben mitmischt, trommelt er sein altes Team wieder zusammen … Bombastisches Actionfeuerwerk mit coolen Sprüchen und irren Stunts, die wie immer alle Gesetze der Schwerkraft ignorieren.

Platz 2) Fast & Furious 7 (2015)

Trailer von „Fast & Furious 7“ (2015) © Video: Universal Pictures / Original Film / One Race Films / MRC / China Film / YouTube

Originaltitel: Furious 7

Furious 7 Reihenteil-Nummer: 7

7 Regie: James Wan

James Wan Internationales Einspielergebnis: 1,516 Mrd. USD

1,516 Mrd. USD IMDb-Bewertung: 7,1/10

Wer Fast & Furious 7 (2015) streamt:

Worum es in Fast & Furious 7 geht:

Rache! Das ist es, was Deckard Shaw (Jason Statham) antreibt. Sein jüngerer Gangster-Bruder Owen (Luke Evans) wurde im sechsten Teil (2013) schwer verletzt. Also setzt der ehemalige Elitesoldat alles in Bewegung, um diejenigen auszulöschen, die dafür verantwortlich sind. Nach mehreren brutalen Anschlägen wissen Dom (Vien Diesel), Brian (Paul Walker) und Co, dass Davonlaufen überhaupt nichts bringt, also müssen sie Deckard ausschalten. Das Problem: Sie haben praktisch keinerlei Informationen über ihn. Etwas Licht ins Dunkel bringt der mysteriöse Geheimdienst-Mann Mr. Nobody (Kurt Russell) … Die Actionszenen sind von fast unfassbarer Perfektion – wie hier Autos geschrottet werden, ist großes Kino. Tragisch: Walker starb am 30. November 2013 in L. A. als Beifahrer bei einem Autounfall. Grund: überhöhte Geschwindigkeit. Der siebte Teil der Saga markiert damit auch seinen Ausstieg aus der Reihe, für dessen filmisches Denkmal u. a. sein echter Bruder und CGI-Effekte verwendet wurden. Achtung, das Ende des Films ist nicht frei von Kitsch!

Platz 1) Fast & Furious Five (2011)

Trailer von „Fast & Furious Five“ (2011) © Video: Universal Pictures / Original Film / One Race Films / YouTube

Originaltitel: Fast Five

Fast Five Reihenteil-Nummer: 5

5 Regie: Justin Lin

Justin Lin Internationales Einspielergebnis: 626,1 Mio. USD

626,1 Mio. USD IMDb-Bewertung: 7,3/10

Wer Fast & Furious Five (2011) streamt:

Worum es in Fast & Furious Five geht:

Profiautodieb und Straßenrenn-Legende Dominic „Dom“ Toretto (Vien Diesel) wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Schwester Mia (Jordana Brewster) und Ex-Cop Brian (Paul Walker) befreien ihn aber spektakulär aus dem Häftlingstransport. Ab nach Brasilien! Um an Geld zu kommen, willigen sie ein, drei von der US-Drogenbehörde beschlagnahmte Flitzer des Drogenbarons Reyes aus einem fahrenden Zug zu stibitzen. Dabei tötet Reyes’ Handlanger drei US-Agenten und fällt Dom und Co in den Rücken. Diesen gelingt zwar die Flucht, die Morde werden aber ihnen angelastet. Während die US-Behörden den kompromisslosen FBI-Agenten Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und dessen Eliteeinheit auf Toretto ansetzen, trommelt der sein altes Team zusammen. Er will sich an Reyes rächen und einen Safe plündern, in dem der Brasilianer ein Vermögen von 100 Millionen Dollar bunkert … Jede Menge Action und ironischen Witz gibt es im bislang besten Reihenteil (zumindest gemäß der IMDb-Bewertung). Highlight des aberwitzigen Actionfilms: der minutenlange Fight der Muskelpakete Diesel und Johnson.

