Alle „Fast & Furious“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Fast & Furious Five

Am Ende des Vorgängerfilms „Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile.“ (2009) wurde Profiautodieb und Straßenrennlegende Dominic „Dom“ Toretto (Vin Diesel) zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Schwester Mia (Jordana Brewster) und Ex-Cop Brian O’Conner (Paul Walker) befreien ihn aber spektakulär aus dem Häftlingstransport – und setzen sich anschließend in Brasilien ab!

Um an Geld zu kommen, willigen sie ein, drei von der US-Drogenbehörde beschlagnahmte Supercars des zwielichtigen Geschäftsmannes / Drogenbarons Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) aus einem fahrenden Zug zu entwenden. Dabei tötet Reyes’ Handlanger drei US-Agenten und fällt Dom und Co in den Rücken. Diesen gelingt zwar die Flucht, die Morde werden aber ihnen angelastet.

Während die US-Behörden den kompromisslosen DSS-Agenten Luke Hobbs (Dwayne „The Rock“ Johnson) und dessen Eliteeinheit auf Toretto ansetzen, trommelt der sein altes Team zusammen. Er will sich an Reyes rächen und einen High-Tech-Safe aus einer Polizeistation in Rio de Janeiro plündern, in dem der Brasilianer ein Vermögen von 100 Millionen Dollar bunkert …