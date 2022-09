Das Mittelalter ist in der europäischen Geschichte die Zeitspanne zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert. In diese Epoche fallen markante Ereignisse wie die Teilung Europas und des Mittelmeerraums in einen christlichen und einen islamischen Teil, der Aufstieg bedeutender Nachfolger des zusammengebrochenen Römischen Reiches, die Erneuerung des Kaisertums sowie das spezielle Verhältnis zwischen Kaiser und Papst. Raubzüge der Wikinger waren im Mittelalter ebenso angesiedelt wie die Pflege und Bewahrung der Kultur durch Klöster. Das Rittertum erblüht, Kreuzzüge finden statt, Handel und Gewerbe nehmen zu, Wissen ist nicht mehr länger nur dem Klerus vorbehalten. Kein Wunder also, dass sich Serienschöpfer dieser spannenden Zeit bedienen. Die besten Mittelalter-Serien mit jeder Menge Ritter, Könige, politischen Intrigen und Schlachten gibt es hier.

DIE 25 BESTEN MITTELALTER-SERIEN

Sehenswerte Serien, die uns in die Welt des Mittelalters eintauchen lassen – wir haben die Titel aufsteigend nach ihrer IMDb-Bewertung gereiht:

25) Beowulf: Return to the Shieldlands (2016)

IMDb-Bewertung: 5,8/10

Worum geht's?

Britische Fernsehserie, welche auf der angelsächsischen Heldendichtung Beowulf basiert, aber auch neue Figuren und Handlungen einführt:

Nachdem Beowolf (Kieran Bew) in jungen Jahren seine Heimatstadt Herot verlassen hat, kehrt er kampferprobt und erfahren zurück, um sich auf die Suche nach seinen Wurzeln zu begeben und um sich von Hrothgar (William Hurt), seinem im Sterben liegenden früheren Schutzherrn, zu verabschieden.

Beowulf: Return to the Shieldlands © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Beowulf: Return to the Shieldlands (2016) gibt es hier*

24) Knightfall (2017–2019)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum geht's?

Die Historienserie dreht sich um die Tempelritter, einen geistlichen Ritterorden, der im zwölften Jahrhundert im Rahmen der Kreuzzüge gegründet wurde.

Die Tempelritter waren der mächtigste und mysteriöseste Militärorden des Mittelalters und hatten den Auftrag, die heiligste Reliquie des Christentums – den Heiligen Gral – zu beschützen sowie Geheimnisse von großer Zerstörungskraft zu hüten.

Knightfall (2017-2019) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Knightfall (2017) gibt es hier*

23) Der Name der Rose (2019)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Worum geht's?

Die Thrillerserie ist eine Adaption des berühmten Romans von Umberto Eco.

Norditalien, 1327: Zwischen Franziskanerorden und dem Vatikan tobt ein erbitterter Machtkampf. Der englische Franziskanermönch William von Baskerville (John Turturro) reist mit dem Novizen Adson von Melk (Damian Hardung) in ein Kloster in Italien. Mit einer wichtigen Mission: Er soll bei einem geheimen Konzil der verfeindeten Fraktionen vermitteln. Die Neuankömmlinge werden Zeugen einer Serie mysteriöser Morde. Mit detektivischem Spürsinn macht sich Baskerville an die Aufklärung. Doch er ist auch ein Gejagter: Bernardo Gui (Rupert Everett), berüchtigt als gnadenloser Inquisitor, verfolgt die Kritiker des Papstes und hat Baskerville im Visier …

Wissenswert: Man merkt, dass Autor Umberto Eco ein Fan von Sherlock Holmes war: Hauptfigur William soll an den Hund von Baskerville erinnern, der Name von Assistent Adson klingt wie Dr. Watson.

Der Name der Rose (2019) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der Name der Rose (2019) gibt es hier*

22) Die Mätresse des Teufels (Miniserie, 2008)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Politische Intrigen, blutige Schlachtszenen, gute Dialoge: Angelica Fanshawe wird 1623 geboren. Sie wächst als Mündel des Königs am Hof auf. Die schöne junge Adelige hat einen unabhängigen Geist. Ihr eigenwilliger Kopf und ihr Herz bringen sie mehr als einmal in Schwierigkeiten. Aus Liebe verlässt sie den Hof und wandelt sich in den Wirren des Englischen Bürgerkriegs von der Royalistin zur Anhängerin des freien Bürgertums. Sie begegnet vielen großen Männern ihrer Zeit. Ihre Lebensgeschichte spiegelt den radikalen Umbruch, der diese faszinierende, aber auch blutige Epoche der englischen Geschichte prägte.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Mätresse des Teufels (2008) gibt es hier*

21) Disenchantment (2018)

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Worum geht's?

Mit seinen Simpsons (der US-Hauptabendserie mit den meisten Episoden) hat Matt Groening (Futurama) längst TV-Geschichte geschrieben, Disenchantment (deutsch: Enttäuschung) ist eine animierte Fantasy-Sitcom für Erwachsene.

Inhaltlich dreht sich Disenchantment um das heruntergekommene mittelalterliche Königreich Beanlandia. Dort bestehen die dem Alkohol zugetane Prinzessin Bean, deren streitlustiger Freund Elfo und ihr Privat-Dämon Luci diverse Abenteuer, in denen es das exzentrische Trio mit Menschenfressern, Kobolden, Harpyien, Zwergen, Trollen und Walrössern zu tun bekommt. Der OV-Sprecher John DiMaggio beschreibt die Serie als „Kreuzung zwischen The Simpsons und Game of Thrones“.

‚Disenchantment‘ – Teaser © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Disenchantment (2018) gibt es hier*

20) Reign (2013–2017)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum geht's?

Reign handelt von der jungen Mary, Queen of Scots. Bereits als Baby wurde sie nach dem Tod ihres Vaters zur designierten Königin, wegen ihres Alters aber eher Spielball der älteren Politiker denn angehender Souverän. So handelt die Serie davon, wie Mary samt einiger Zofen an den französischen Königshof geschickt wird, wo sie auf ihre Heirat mit dem dortigen Thronfolger vorbereitet werden soll.

Reign (2013-2017) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Reign (2013–2017) gibt es hier*

19) Ronja Räubertochter (Miniserie, 1986–1987)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

Zwei verfeindete Räuberbanden teilen sich eine Burg, die in einer ereignisreichen Gewitternacht zerstört wurde. In jener Nacht wurden Ronja, die Tochter von Räuberhäuptling Mattis, und Birk, der Sohn des verfeindeten Räuberhäuptlings Borka, geboren. Ronja wächst behütet bei der wilden Räuberbande auf. Mit ihr unternimmt sie Touren durch den Wald. Mit zehn Jahren wird sie von ihrem Vater allein auf Erkundungstour geschickt. Ronja fühlt sich wohl in ihrem Wald, von dem sie annahm, dass dort keine anderen Kinder leben. Doch sie trifft dort eines Tages Birk. Anfangs pflegen die beiden die Tradition der Feindschaft, nach und nach entwickelt sich jedoch eine Freundschaft zwischen beiden. Sie meistern nun gemeinsam ihre Abenteuer. Als Mattis allerdings herausfindet, dass Ronja mit Borkas Sohn befreundet ist, bricht der alte Streit erneut aus. Mattis entführt Birk und hält ihn gefangen – so lange, bis Borka die andere Hälfte der Burg verlässt. Mutig schlägt sich Ronja auf die Seite Borkas. Mattis ist zutiefst gekränkt und verstößt seine innig geliebte Tochter. Die beiden Kinder fliehen daraufhin in den Wald und verbringen gemeinsam einen Sommer. Ronja vermisst ihre Familie sehr, schließlich macht Mattis den ersten Schritt und bringt sie nach Hause zurück. Die Freundschaft der Kinder verbindet am Ende die beiden verfeindeten Banden.

Ronja, die Räubertochter © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Ronja Räubertochter (1986–1987) gibt es hier*

18) The White Princess (2017)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

Elizabeth of York wird gezwungen, König Heinrich VII. zu heiraten, was eine Kette von Ereignissen in Gang setzt.

Die Historienserie zeichnet eine der turbulentesten Zeiten in der britischen Geschichte nach, einzig und allein aus dem Blickwinkel des Kampfes um die Macht.

The White Princess (2017) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The White Princess (2017) gibt es hier

17) The White Queen (2013)

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Worum geht's?

England, 1464: Die Häuser Lancaster und York, zwei Linien derselben Familie, haben das Land gespalten. Seit neun Jahren herrscht Krieg darüber, wer als rechtmäßiger König Englands gilt. Eine aufregende Geschichte um Liebe, Hass, Macht und Intrigen entspinnt sich, in deren Zentrum drei starke Frauen stehen: Elizabeth Woodville, Margaret Beaufort und Anne Neshville.

The White Queen (2013) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The White Queen (2013) gibt es hier*

16) Die Borgias – Sex. Macht. Mord. Amen. (2011–2013)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

Oscarpreisträger Jeremy Irons in der Hauptrolle, das Drehbuch von Oscargewinner Neil Jordan:

opulentes Historiendrama über das machtbesessene italienische Adelsgeschlecht der Borgias. Im Zentrum steht der Familienpatriarch Rodrigo Borgia, der 1492 zum Papst Alexander VI. ernannt wird. Durch Intrigen, Bestechungen und Mord in Amt und Würden gelangt, ist auch seine Regentschaft von Manipulationen und Machtmissbrauch gekennzeichnet. Seine Familienangehörigen stehen ihm in dieser Hinsicht in nichts nach.

Die Borgias – Sex. Macht. Mord. Amen (The Borgias, 2011-2013) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Borgias – Sex. Macht. Mord. Amen. (2011–2013) gibt es hier*

15) Die Medici – Herrscher von Florenz (2016)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

Sie erfanden das Bankenwesen und sorgten im Florenz der Renaissance für eine kulturelle Revolution: die Familie Medici (u. a. dargestellt von Dustin Hoffman, Richard Madden).

Florenz, 1429: Cosimo de Medici (Richard Madden) findet sich plötzlich in der Rolle des Familienoberhauptes wieder, als sein Vater Giovanni (Dustin Hoffman) unerwartet stirbt. Von nun an liegt es an ihm, die Geschicke der einflussreichen Bankiersfamilie zu lenken.

Die Medici – Herrscher von Florenz (2016) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Medici – Herrscher von Florenz (2016) gibt es hier*

14) Merlin – Die neuen Abenteuer (2008–2012)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

Die opulente Fantasyserie erzählt von den Jugendjahren der weltbekannten Sagenfigur. Der junge Merlin ist mit einer besonderen Gabe zur Welt gekommen: Er ist ein Zauberer, dessen Bestimmung es ist, den Königssohn Arthur zu beschützen und der mächtigste Magier aller Zeiten zu werden.

Merlin - Die neuen Abenteuer (2008-2012) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Merlin – Die neuen Abenteuer (2008–2012) gibt es hier*

13) Marco Polo (2014–2016)

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum geht's?

Im 13. Jahrhundert beherrscht Kublai Khan die Mongolei. Doch das genügt seinem unersättlichen Machthunger längst nicht. Seine Eroberungslust richtet sich auf China. Das Imperium, das der mächtige Khan beherrscht, wird bei seinem Tod das flächenmäßig größte Reich der Weltgeschichte sein. Der junge Venezianer Marco Polo gerät mitten hinein in diese fremde Welt voller Gier, Ausschweifungen, Intrigen und Machtstreben. Von seinem Vater als lebendes Pfand am mongolischen Hof zurückgelassen, erringt Marco durch seine Intelligenz und Wortgewandtheit das Interesse und auch das Wohlwollen des mächtigen Herrschers. Als Abgesandter des Großkhans erlebt Marco Polo das größte Abenteuer seines Lebens.

Marco Polo (2014-2016) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Marco Polo (2014–2016) gibt es hier*

12) Da Vinci's Demons (2013–2015)

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum geht's?

Die Serie spielt zur Zeit der Renaissance im italienischen Florenz. Hier lebt der 25-jährige Leonardo da Vinci (Tom Riley) – ein Künstler, Erfinder, Fechter, Liebhaber, Träumer und Idealist, aber auch ein Freidenker, der seiner Zeit weit voraus ist und die Grenzen zu überschreiten versucht, die Wissenschaft und Kirche vorgeben.

Da Vinci's Demons (2013-2015) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Da Vinci's Demons (2013–2015) gibt es hier*

11) Die Säulen der Erde (Miniserie, 2010)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Starbesetzte Historienserie nach dem Bestseller von Ken Follett:

Der aufrechte Steinmetz Tom Builder (Rufus Sewell) träumt ebenso wie der idealistische Kirchenmann Prior Philip (Matthew Macfadyen) davon, eine Kathedrale zu bauen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. An Toms Seite steht die rebellische Außenseiterin Ellen (Natalia Wörner), die eine schmerzvolle Vergangenheit mit Kingsbridge verbindet. Zu den mächtigen Gegnern des Bauprojekts gehören Philips korrupter Vorgesetzter, Bischof Waleran (Ian McShane), und der in der Gegend ansässige gewalttätige Adelssohn William Hamleigh (David Oakes). Beide sehen ihre jeweiligen Ambitionen durch das aufstrebende Kingsbridge gefährdet. Waleran ist ein gefährlicher Machtmensch, der dem ehrlichen Prior nie vergeben wird, dass er sich ihm gegenüber nicht loyal verhalten hat. William hofft nach der von ihm betriebenen Hinrichtung seines ehemaligen Lehnsherren Bartholomäus (Donald Sutherland) auf die Ländereien der Grafschaft. Bartholomäus’ schöne Tochter Aliena (Hayley Atwell) etabliert sich als erfolgreiche Händlerin in Kingsbridge und meldet Anspruch auf ihr Erbe an. Dass sich Ellens künstlerisch begabter Sohn Jack (Eddie Redmayne) unsterblich in das ehemalige Adelsfräulein verliebt, macht die Situation noch komplizierter.

Die Säulen der Erde © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Säulen der Erde (2010) gibt es hier*

10) Die Tudors (2007–2010)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Von Beginn seiner 40-jährigen Herrschaft an war Englands König Heinrich VIII. ein unersättlicher Monarch mit geringem Interesse an Staatsangelegenheiten – was ihn anfällig machte für seinen intriganten Kanzler Kardinal Thomas Wolsey, dessen Papstambitionen seine persönliche Agenda beherrschten. Doch König Heinrichs Wunsch nach einem männlichen Erben und die Unfähigkeit seiner Frau Katharina von Aragon, einen solchen auf die Welt zu bringen, brachte sein Reich auf einen unwiderruflichen Kurs. Die dringende Notwendigkeit eines männlichen Thronerben bedrohte seine Autorität und förderte den Aufstieg von Anne Boleyn; einer Mätresse, die entschlossen war, die neue Königin zu werden. Zudem entfesselte der König eine blutige protestantische Reformation, die die Vorrangstellung der katholischen Kirche in Europa untergrub. Trotz der Proteste eines mächtigen Papstes in Rom, ehrgeiziger und korrupter Monarchen auf dem Kontinent und selbst seitens seiner eigenen Untertanen schreckte Heinrich vor nichts zurück – auch nicht davor, ihm nahestehende Menschen zu töten oder ins Exil zu verbannen, um seine Ziele zu erreichen.

Die Tudors (2007-2010) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Tudors (2007–2010) gibt es hier*

9) Galvant (2015–2016)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Es war einmal ein edler Held namens Galavant, der die Liebe seines Lebens, Madalena, an den bösen König Richard verlor. Nun macht sich unser gebrochener Held auf, Rache zu üben und um sein wohlverdientes Happy End zu kämpfen. Ein mittelalterlicher Roadtrip mit einer gehörigen Portion britischem Humor und musicalwürdigen Gesangseinlagen beginnt ...

Galvant (2015-2016) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Galvant (2015–2016) gibt es hier*

8) The Hollow Crown (2012)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Worum geht's?

Produzent und Oscargewinner Sam Mendes (American Beauty) hat ein großes Staraufgebot für die ultimative Verfilmung von Shakespeares vier großen Historiendramen versammelt – Richard II., Henry IV. (Teil 1 und 2) sowie Henry V. Mit unvergleichbarer Tiefe und Intensität bringt The Hollow Crown die Tetralogie auf den Bildschirm und macht daraus eine Lehrstunde zu menschlichen Abgründen, Machtkämpfen, Korruption und Gier.

Besetzt u. a. mit Benedict Cumberbatch, Patrick Stewart, Jeremy Irons und Tom Hiddleston.

The Hollow Crown (2012) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Hollow Crown (2012) gibt es hier*

7) The Last Kingdom (2015)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Worum geht's?

Historische Ereignisse und fiktive Charaktere sind der Stoff, aus dem die BBC-America-Mittelalterserie The Last Kingdom gemacht ist. Für eine Hauptrolle wurde neben Hollywood-Veteran Rutger Hauer auch Matthew Macfadyen (Ripper Street) engagiert:

Im Jahre 872 sind viele der einzelnen Königreiche, die wir heute als England kennen, an die dänischen Invasoren gefallen, und so steht das große Königreich Wesse trotzig und alleine unter der Herrschaft von König Alfred (David Dawson, Peaky Blinders – Gangs of Birmingham) da. In diesen turbulenten Zeiten lebt unser Held, Uhtred (Alexander Dreymon, American Horror Story). Als Sohn eines sächsischen Edelmannes geboren, wird er von den Dänen gefangen und als einer der ihren erzogen. Er sieht sich gezwungen, zwischen dem Land seiner Geburt und den Menschen, die ihn erzogen haben, zu entscheiden, und seine Loyalität wird ständig auf die Probe gestellt. Was ist er? Sachse oder Däne? Um sein Ziel zu erreichen, seinen Anspruch auf sein Erbe durchzusetzen, muss Uhtred auf einem gefährlichen Pfad zwischen den beiden Seiten wandeln, wenn er eine Rolle bei der Geburt einer neuen Nation spielen und letztendlich das Land seiner Vorfahren zurückerobern will.

The Last Kingdom © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Last Kingdom (2015) gibt es hier*

6) The Witcher (2019)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Worum geht's?

Superman Henry Cavill zieht als Geralt von Riva mit einem Schwert am Rücken als Monsterjäger gegen Bezahlung durchs düstere Land. Eines Tages trifft er auf die mächtige Zauberin Yennefer (Anya Chalotra) und die magische Prinzessin Ciri (Freya Allan). Deren Schicksal ist verbunden und heftet das ungleiche Trio zusammen … Gelungene Adaption der Fantasybücher des polnischen Autors Andrzej Sapkowski mit jeder Menge Action, Gewalt und Sex. Super!

The Witcher (seit 2019) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Witcher (2019) gibt es hier*

5) Robin Hood (1984–1986)

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum geht's?

Richard Carpenters Robin Hood zählt zu den besten TV-Serien der 80er-Jahre und gilt für viele als die ultimative Umsetzung der Legende um den Räuber aus dem Sherwood Forest, der von den Reichen stahl, um den Armen zu geben. Dank ihrem revolutionären Ansatz, Action und Abenteuer mit Zauberei und Mystik zu vermischen, avancierte die aufwendig produzierte Saga binnen kürzester Zeit zur Kultserie. Robin Hood ist ein Teil des Waldes, in dem er lebt, untrennbar verbunden mit der Natur, die ihn umgibt. Und doch ist er vom Schicksal gezwungen, eine Bande junger, mutiger Aufständischer im verzweifelten Kampf gegen die normannischen Besatzer anzuführen und das Herz von Lady Marion für sich zu gewinnen.

Robin Hood (1984-1986) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Robin Hood (1984–1986) gibt es hier*

4) Spartacus (2010–2013)

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum geht's?

Von seinem Land verraten, in die Sklaverei gezwungen, als Held wiedergeboren. Spartacus: Blood and Sand erzählt die Geschichte von Roms berühmtestem Aufständigen – eine explosive Mischung aus 300 und Gladiator. Von der Frau, die er liebt, brutal entzweit, wird Spartacus in die gnadenlose Welt der Gladiatorenkämpfe getrieben. Blut und Tod dienen in der Arena als Zeitvertreib der römischen Republik, doch nicht alle Schlachten werden dort geschlagen. So sieht sich Spartacus nicht nur mit Verrat, Korruption und Gewalt konfrontiert, sondern auch mit den Versuchungen von Sex, Macht und Ruhm. Um zu überleben, muss er in der Arena siegen, aus Feinden Freunde machen und über sich selbst hinauswachsen. In dieser modernen und packenden Saga von Ehre, Mut und Rache ist Spartacus mehr als nur ein Gladiator ... Er wird zur Legende!

Spartacus (2010-2013) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Spartacus (2010–2013) gibt es hier*

3) Vikings (2013)

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Worum geht's?

Inspiriert von den überlieferten Sagen des legendären Wikingerkönigs Ragnar Lothbrok entführt die gefeierte Hitserie in den eisigen Norden des europäischen Kontinents im achten Jahrhundert: Krieger Ragnar (Travis Fimmel) glaubt, dass jenseits des wilden Ozeans im unerforschten Westen ein neues Land mit reichen Schätzen auf die Wikingerhorden wartet. Für seine Überzeugungen setzt er alles auf eine Karte, lässt ein neues Schiff bauen und macht sich in den packenden neun Episoden der ersten Staffel auf, um Geschichte zu schreiben.

Vikings © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Vikings (2013) gibt es hier*

2) Kaamelott (2004)

IMDb-Bewertung: 8,8/10

Worum geht's?

Französische Comedy-Fantasy von Alexandre Astier, der auch die Hauptrolle spielt. Die Serie spielt im fünften Jahrhundert, basiert auf der Artus-Legende und folgt dem Alltag von König Arthur und seinen Rittern der Tafelrunde aus einem humorigen Blickwinkel.

Kaamelott (2004) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Kaamelott (2004) gibt es hier*

1) Game of Thrones (2011–2019)

IMDb-Bewertung: 9,3/10

Worum geht's?

In den sieben Königreichen von Westeros zieht Ärger herauf. Für die ehrgeizigen Bewohner dieser Fantasywelt verheißt der Eiserne Thron von Westeros Herrschaft über die anderen Königshäuser. Doch in einem Land, in dem Jahreszeiten ein ganzes Leben lang anhalten können, naht der Winter – und jenseits der großen Schutzmauer ist eine unheilvolle alte Macht zurückgekehrt.

Die epische Dramaserie von HBO basiert auf der erfolgreichen Fantasysaga Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin und spielt auf einem fiktiven Kontinent, auf dem sich adlige Familien einen tödlichen Machtkampf liefern.

Game of Thrones Staffel 1 © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Game of Thrones (2011–2019) gibt es hier*

