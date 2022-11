In der Serienadaption des Monumentalfilm-Klassikers Spartacus geht es nicht nur in den Gladiatorenkampf-Szenen ziemlich deftig zu

Die besten Serien für Hartgesottene: Viele bekannte und extrem beliebte Serien, die ein sehr hohes IMDb-Rating haben, sparen nicht an Kunstblut, opulenten Kampfchoreografien und Szenen, in denen zart Besaitete besser wegschauen. Die 30 besten Serien, bei denen es recht deftig zugeht, gibt es hier. Und die Antwort auf die Frage, warum viele Serienfans sich von extremer Brutalität und exzessiven Gewaltdarstellungen so sehr angezogen fühlen.

Der österreichische Psychologe Werner Stangl hat sich dem Thema mediale Gewalt intensiv gewidmet und auf seiner Website Forschungsergebnisse zusammengetragen. Warum sehen viele Menschen so gerne brutale, verstörende und vor Gewalt triefende Serien und Filme?

Nicht die Gewalt an sich bereitet uns demnach Genuss, sondern es geht darum, solche Serien und Filme zu überstehen. Man kann es so sehen, dass der Täter der Film ist und das Opfer der Zuschauer, also wir, die den Täter mit dem Zuschauen überstehen. Beim Sehen gewalthaltiger Serien und Filme gibt es also zunächst den Wunsch, die visualisierte Gewalt psychisch auszuhalten, was man als eine Art Angstlust bezeichnen und als Mutprobe sehen kann. Das Motiv der Mutprobe taucht übrigens auch in Märchen und Abenteuergeschichten häufig auf. Es vertraut darauf, nach der Gefahr wieder unverletzt in die sichere Geborgenheit zurückkehren zu können. Bei dem Schauen gewalthaltiger Fernsehinhalte wird also ein Lust- und gleichzeitig ein Angstgefühl empfunden, das kompensiert werden muss, wobei wir die Spannung genießen, die das gleichzeitige Erleben von Gefahr und Geborgenheit, von Bedrohung und Rettung verursacht.

Desensibilisierung: Je mehr wir sehen, desto mehr halten wir aus

Spätestens seit Game of Thrones sind viele im Hinblick auf grausige Szenen in Serien abgebrüht. Psychologisch kann man die zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber drastischen Inhalten unter anderem mit dem Begriff der Desensibilisierung erklären:

Wenn ein Organismus einem bestimmten Reiz dauernd ausgesetzt ist, nimmt die Reaktion auf diesen Reiz immer mehr ab. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass derjenige, der immer wieder Gewaltfilme anschaut, weniger stark auf einzelne Gewaltszenen in einzelnen Filmen reagiert. Das dauernde Anschauen von Gewalt im Fernsehen führt dazu, dass gewalttätige Verhaltensweisen dem Betrachter zunehmend normaler vorkommen. Nicht nur das Erleben und die körperlichen Reaktionen, sondern vor allem auch das Verhalten der Personen ändert sich entsprechend. Kurz: Das Betrachten von Gewalt führt zur Abstumpfung und zu einem – durchaus problematischen – gleichgültigerem Verhalten gegenüber Gewalt.

Mehr Informationen, insbesonders zum Thema mediale Gewalt und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen finden Sie hier.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Serien und Filme mit massiv gewalttätigen Inhalten Trigger sein können, die verschiedene Emotionen und Verhaltensweisen auslösen können. Wenn Sie selbst hiervon betroffen sind oder jemand kennen, suchen bzw. empfehlen Sie bitte professionelle Hilfe, etwa durch einen Psychotherapeuten oder kontaktieren Sie die offiziellen Telefon- und Online-Anlaufstellen, die sich mit Gewalt befassen.

DIE 30 BESTEN SERIEN FÜR HARTGESOTTENE

Sehenswerte und top-bewertete Serien, in denen nicht mit Kunstblut, Kampfchoreographien & Co gespart wurde – wir haben die Titel aufsteigend nach ihrer IMDb-Bewertung gereiht:

30) Z Nation (2014-2018)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Worum geht's?

Für viele die lustigste Zombie-Serie der Welt, allerdings spart sie auch nicht in Sachen Gewalt:

Drei Jahre nach einer verheerenden Zombie-Apokalypse soll der Soldat Mark Hammond den Gefangenen Murphy von New York nach Kalifornien überführen. An Murphy war erfolgreich ein Mittel gegen den Zombie-Virus getestet worden, jetzt wird sein Blut für die Herstellung eines Gegenmittels benötigt. Unterwegs treffen die beiden auf Charlie Garnett und Roberta Warren, zwei Ex-Nationalgardisten und Überlebende der Katastrophe, die sich Mark und Murphy anschließen.

‚Z Nation‘ - George R.R. Martin Cameo © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Z Nation (2014-2018) gibt es hier*

29) Slasher (2016)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Worum geht's?

Der Name ist Programm der Anthologieserie, man kann sich auf explizite Todesszenen vorbereiten: Slasher erzählt die Geschichte einer jungen Frau, Sarah Bennett, die nach einiger Zeit in ihre Heimatstadt zurückkehrt, wo sie ins Zentrum einer Serie von Morden rückt. Die Morde haben dabei starke Ähnlichkeiten mit der Tötung Ihrer Eltern, die Sarah selbst nie kennengelernt hat. Der Mörder ihrer Eltern, Tom Winston, der seit damals in Haft ist, hilft Sarah dabei Einblicke in die Gedankengänge eines Mörders zu erhalten.

Slasher (2016) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Slasher (2016) gibt es hier*

28) Scream Queens (2015-2016)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Horror-Comedy von Ryan Murphy und Brad Falchuk, den Machern von American Horror Story, die für viele viel zu früh abgesetzt wurde, weil sie zu brutal war. Scream Queens zelebriert und parodiert das Slasher-Genre gleichermaßen:

Die erste Staffel erzählt von der hochnäsigen Studentinnenverbindung Kappa Kappa Tau, deren Mitglieder in Angst leben: Ein Killer macht auf dem Uni-Gelände sein Unwesen. In Staffel zwei arbeiten die wenigen Überlebenden der ersten Staffel in einem Krankenhaus – aus völlig an den Haaren herbeigezogenen Gründen, in freier Manier alter Horror-Sequels. Und auch dort kommt es zu einer blutigen Mordserie.

Mit dabei sind u.a. Jamie Lee Curtis (großartig als Dekanin Munsch), Emma Roberts, die schon im American Horror Story brillierte, Abigail Breslin und Carrie Fishers Tochter Billie Lourd.

Scream Queens (2015-2016) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Scream Queens (2015-2016) gibt es hier*

27) The Strain (2014-2017)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum geht's?

Die Serie The Strain rollt den Vampir-Mythos brutal neu auf und zählt die Geschichte von Dr. Ephraim Goodweather und seinem Team. Sie werden zu Rate gezogen, als es zu einem viralen Ausbruch kommt, der Anzeichen eines antiken und bösartigen Bakterienstamms zeigt. Als sich die Viren ausbreiten, müssen Eph und sein Team für die Zukunft der Menschheit kämpfen...



The Strain (2014-2017) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Strain (2014-2017) gibt es hier*

26) Chosen (2013)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum geht's?

Serie, die sich um die Annahme dreht, dass jeder die Fähigkeit zu töten hat und einige ziemlich derbe Cliffhanger bereithält:

Eben hat er seine kleine Tochter verabschiedet, dann findet Ian Mitchell (Milo Ventimiglia) eine geheimnisvolle Box auf seiner Veranda. Der Inhalt: Eine Pistole und das Bild eines Fremden, den Ian innerhalb der nächsten drei Tage umbringen soll. Bald wird klar, dass der Anwalt Teil eines tödlichen Spiels geworden ist, dessen einflussreiche Organisatoren - die Wächter - nicht nur die Ermittlungen der Polizei unterbinden, sondern Ians Tochter als Druckmittel entführen.

Chosen (2013) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Chosen (2013) gibt es hier*

25) The Following (2013-2015)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum geht's?

Kevin Bacon jagt einen manipulativen und schonungslosen Serienmörder – verstörende Serie, die einen oft fassungslos miterleben lässt, was kaltherzige und verblendete Menschen anrichten:

Das FBI schätzt, dass zurzeit etwa 300 aktive Serienmörder in den USA ihr Spiel treiben. Was würde geschehen, wenn ein brillanter und charismatischer, jedoch psychotischer Serienmörder in der Lage wäre, einen Kult von Gläubigen zu erschaffen, die blind seinen Befehlen folgen?

The Following (Serie, 2013-2015) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Following (2013-2015) gibt es hier*

24) Harper's Island (2009)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum geht's?

Spannender aber brutaler Whodunnit-Horror-Krimi:

Auf Harper's Island, einer abgelegenen Insel vor der amerikanischen Großstadt Seattle, trifft sich eine bunte Gesellschaft, um eine Woche lang die Hochzeit von Henry Dunn und Trish Wellington zu feiern. Zu den Gästen zählt auch Henrys Sandkasten-Freundin Abby Mills, die die Insel fürchtet, weil dort vor Jahren ihre Mutter das Opfer eines Serienkillers wurde. Abbys schlimmste Befürchtungen werden wahr, als bereits kurz nach der Ankunft einige der Hochzeitsgäste tot aufgefunden werden. Nach und nach folgen weitere mysteriöse Todesfälle und jeder scheint verdächtig.

Harper’s Island (TV-Serie, 2009) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Harper's Island (2009) gibt es hier*

23) Castle Rock (seit 2018)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

Die großartige Psycho-Horror-Serie Castle Rock nimmt uns mit in die gruselige Welt des Bestseller-Schriftstellers Stephen King und spendiert uns schöne Erinnerungen an die Bücher, die wir gelesen und die (oft leider schlechten) Verfilmungen, die wir damals gesehen haben. Umso wohltuender ist die hohe Qualität von Castle Rock. Allerdings spart die Serie nicht mit mit grausigen Bildern und Szenen.

Bill Skarsgård kann die Finger nicht von Stephen Kings Horrorvorlagen lassen © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Castle Rock (seit 2018) gibt es hier*

22) You: Du wirst mich lieben (seit 2018)

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Worum geht's?

Joe (Penn Badgley), ein gefährlicher, aber äußerst charmanter junger Mann mit starken Obsessionstendenzen zieht alle Register, um in das Leben seiner Zielsubjekte einzudringen.

Die Serie ansich bietet weniger blutige Szenen als vielleicht andere hier in dieser Liste. Was verstört ist, wie schnell man sich positiv mit der Hauptperson identifiziert bzw. Verständnis für diese aufbringt und sie sogar charmant und liebenswert findet.

You – Du wirst mich lieben (Serie) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: You: Du wirst mich lieben (seit 2018) gibt es hier*

21) American Gods (seit 2017)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

In Sachen Brutalität und Sex sehr explizite aber auch bunte Serie, in der sich alte mit neuen Götter matchen:

Ein Sturm zieht auf, als Shadow Moon (Ricky Whittle) aus dem Gefängnis kommt und auf den geheimnisvollen Mr. Wednesday (Ian McShane) trifft. Shadow ahnt noch nicht, dass dieser Sturm sein ganzes Leben verändern wird. Freigelassen wegen des tragischen Todes seiner Frau, nimmt er eine Stelle als Wednesdays Bodyguard an - auch wenn ihm dessen Welt völlig fremd erscheint. Es ist eine verborgene Welt mit eigenen Gesetzen, in der Magie ganz real ist und in der die alten Götter nichts mehr als ihre eigene Unbedeutsamkeit und aufsteigende neue Götter wie Medien und Technik fürchten. Daher möchte Mr. Wednesday die alten Götter noch einmal vereinen: Sie sollen in diesem neuen Amerika ihre Existenz verteidigen und ihren verlorenen Einfluss wiedererlangen. Während Shadow mit ihm durchs Land reist, muss er nicht nur die neue Realität akzeptieren, sondern auch einen Platz in ihr finden.

‚American Gods‘ - First Look Trailer © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: American Gods (seit 2017) gibt es hier*

20) Mr. Mercedes (seit 2017)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

Krimiserie, die auf dem gleichnamigen Buch von Stephen King basiert und von einem Detective in Pension (großartig gespielt von Brendan Gleeson) und dessen Kampf gegen den völlig irren Killer, Mr. Mercedes) handelt. Letzterer sorgt häufig für verstörtes Wegschauen während so mancher Szene während der drei Serienstaffeln.

Mr. Mercedes (seit 2017) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Mr. Mercedes (seit 2017) gibt es hier*

19) Preacher (2016)

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum geht's?

Blutgetränkte Comicverfilmung, die eine Mischung aus Western, Splatter, Fantasy und (ja!) Humor ist, zum Teil aber ziemlich auf den Magen schlagen kann.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Preacher (2016) gibt es hier*

18) Into the Badlands (2015-2019)

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum geht's?

Authentisches und hochkarätiges Martial-Arts-Drama, das in einer post-apokalyptischen Zukunft, die von Baronen regiert wird, spielt. Schusswaffen wurden abgeschafft. In einer Welt, in der sich nur die Brutalsten durchsetzen, bedeutet Kampf, Macht und Herrschaft. Und das sagt ja wohl schon alles über das Gewalt- und Brutalitätslevel der Serie aus.

Into the Badlands (2015) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Into the Badlands (2015-2019) gibt es hier

17) American Horror Story (seit 2011)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Geniale, wunderschön gemachte Anthologie-Miniserie von Brad Falchuk und Ryan Murphy, die jede Season neue furchterregende Geschichten erzählt.

Aber sie deckt auch die gesamte Palette an Grausamkeiten und Grauslichkeiten ab und das oft in epischer Länge und Offensichtlichkeit.

American Horror Story © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: American Horror Story (seit 2011) gibt es hier*

16) Penny Dreadful (2014-2016)

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum geht's?

Aufreizend, aufwühlend und in höchstem Maße furchteinflößend: Penny Dreadful ist die Serien-Reinkarnation der größten und unheimlichsten Figuren der Literaturgeschichte. Dorian Gray, Victor Frankenstein und die unsterb lichen Vampire aus Dracula ringen mit ihren eigenen dunklen Dämonen. Und bilden das nervenaufreibende Personal einer dramatischen Seelenrettung. Düsteres, brutales Horrordrama mit Josh Hartnett, Eva Green und Thimoty Dalton.

Penny Dreadful (2014-2016) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Penny Dreadful (2014-2016) gibt es hier*

15) The Walking Dead (seit 2010)

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum geht's?

Zombiehorror-Kult in (fast) unzähligen Staffeln und Folgen, die vor Ekel-Effekten und stacheldrahtbewehrten Brutalität nur so strotzen: Polizist Rick Grimes erwacht in einem verlassenen Krankenhaus aus dem Koma und muss schnell feststellen, dass die Welt, die er einst kannte, nicht mehr existiert!

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Walking Dead (seit 2010) gibt es hier*

14) Black Sails (2014-2017)

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum geht's?

Die Piratenserie beinhaltet brutale und blutige Prügelszenen, dazu heftige Sexszenen und kann als Mischung aus Fluck der Karibik und blutiger Spartacus-Action gesehen werden:

Captain Flint und seine Männer wollen die sagenumwobene „Urca de Lima" kapern. An Bord dieser spanischen Galeone soll sich ein unermesslicher Schatz befinden.

Black Sails (2014-2017) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Black Sails (2014-2017) gibt es hier*

13) Banshee (2013-2016)

IMDb-Bewertung: 8,4/10

Worum geht's?

Politisch unkorrekt, extrem blutig und brutal und für viele die beste Krimiserie aller Zeiten:

In Banshee, PA, trennt die Polizei und die Ganoven nur ein schmaler Grat ... besonders, weil der designierte Stadt-Sheriff in Wahrheit ein Meisterdieb ist.

Diese spannende Cinemax Action-Serie stammt von Alan Ball, dem Schöpfer von "True Blood", und zeichnet die Irrwege von Lucas Hood (Antony Starr) nach, einem kürzlich auf Bewährung entlassenen Ex-Sträfling, der dank einer bizarren Schicksalsfügung die Identität des neuen Sheriffs einer Kleinstadt annimmt. Hood ist in der Stadt, um seine ehemalige Komplizin und Geliebte Carrie (Ivana Milicevic) zu finden, die er zum letzten Mal bei einem Raubüberfall vor 15 Jahren gesehen hat, und übernimmt die Rolle des Gesetzeshüters in einer korrupten Stadt, die vom Amish-Oberhaupt Kai Proctor (Ulrich Thomsen) kontrolliert wird - obwohl sein Verlangen nach Kriminalität und nach Carrie ihn zu einem riskanten Doppelleben zwingt. Ben Crossspielt in einer weiteren Hauptrolle einen New Yorker Gangster, den sie damals abgezockt haben, und der jetzt auf einem Rachefeldzug wieder auftaucht.

Banshee (2013-2016) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Banshee (2013-2016) gibt es hier*

12) Ash vs. Evil Dead (2015-2018)

IMDb-Bewertung: 8,4/10

Worum geht's?

Im Zentrum der Serie stehen Ash Williams, ein Held der etwas anderen Art, und seine Freunde. Gemeinsam bekämpfen sie das Böse, welches immer wieder durch das "Necronomicon", ein magisches Buch aus der Hölle, heraufbeschworen wird.

Klingt relativ harmlos, Ash vs. Evil Dead entpuppt sich aber Serie, die die Grenzen der Gewaltdarstellung im TV massiv austestet. Die hochgradig gewaltlastige Splatter-Serie hält man (auch als hartgesottener Serienfan) nur deshalb aus, weil es auch jede Menge Slapstick-Humor gibt.

Ash vs. Evil Dead (2015-2018) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Ash vs. Evil Dead (2015-2018) gibt es hier*

11) The Punisher (2017)

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum geht's?

Frank Castle (Jon Bernthal), auch bekannt als „The Punisher“, glaubt, dass er Rache an den Kriminellen verübt hat, die für die tragische Ermordung seiner Familie verantwortlich sind. Doch schon bald findet er heraus, dass hinter den Ereignissen eine viel größere Verschwörung steckt, die mit seiner Zeit im Marine Corps zu tun hat. Neben seinen Zusammenstößen mit der Polizei, seinem ehemals besten Freund Billy Russo und dem früheren NSA-Analysten Micro will Frank die Wahrheit ein für allemal aufdecken.

Wer die Comics kennt, weiß, dass der Punisher unbarmherzig ist und kein Superheld sondern eine Tötungsmaschine, was die Serie eindringlich zeigt – auch wenn Jon Bernthal dem TV-Punisher mehr Dimensionen verleiht als im Comic sichtbar sind.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Punisher (2017) gibt es hier*

10) Spartacus (2010-2013)

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum geht's?

Schon Stanley Kubricks Monumental-Epos mit Kirk Douglas, Gene Simmons und Lawrence Olivier sparte nicht an brutalen und blutigen Szenen. Die Serie jedoch sprengt diesbezüglich aber alle noch vorhandenen Ketten und stellt sich als fast unerträgliche Mischung aus Blut, Gewalt und Sex dar.

Die Handlung: Von seinem Land verraten, in die Sklaverei gezwungen, als Held wiedergeboren. Spartacus: Blood and Sand erzählt die Geschichte von Roms berühmtestem Aufständigen - eine explosive Mischung aus 300 und Gladiator. Von der Frau, die er liebt, brutal entzweit, wird Spartacus in die gnadenlose Welt der Gladiatorenkämpfe getrieben. Blut und Tod dienen in der Arena als Zeitvertreib der römischen Republik, doch nicht alle Schlachten werden dort geschlagen. So sieht sich Spartacus nicht nur mit Verrat, Korruption und Gewalt konfrontiert, sondern auch mit den Versuchungen von Sex, Macht und Ruhm. Um zu überleben, muss er in der Arena siegen, aus Feinden Freunde machen und über sich selbst hinauswachsen. In dieser modernen und packenden Saga von Ehre, Mut und Rache ist Spartacus mehr als nur ein Gladiator... er wird zur Legende!

Spartacus (2010-2013) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Spartacus (2010-2013) gibt es hier*

9) Hannibal (2013-2015)

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum geht's?

Mads Mikkelsen als Dr. Hannibal Lecter, Gillian Anderson als seine Psychiaterin – einen Mangel an Stars gibt es in Hannibal nicht. Es gibt aber auch keinen Mangel an Grauslichkeiten, die man als zartbesaiteter Zuschauer keinesfalls länger als Bruchteile von Sekunden erträgt, ein kurzer Blick reicht.

Die Lust am Morden und die Lust am Kochen werden von dem kannibalisch veranlagten Lecter in der Serie derart opulent dargestellt, dass sie für viele die verstörendste und härteste Serie überhaupt darstellt.

Dennoch ist die Serie meisterlich gemacht, hat eine morbide Ästhetik und viele Fans waren traurig, als sie nach der dritten Staffel abgesetzt wurde.

Inhaltlich geht es um die Beziehung zwischen dem sensiblen und fast seherischen FBI-Ermittler Will Graham und Dr. Lecter, der ihm für besonders verzwickte Fälle zur Seite gestellt wird. Dr. Hannibal Lecter ist ein sehr prominenter und erfolgreicher Psychiater. Was keiner ahnt: Der Schöngeist führt ein erschreckendes Doppelleben. Lecter ist ein durchgeknallter Serienkiller mit einem Faible für die Organe seiner Opfer.

Die gönnt sich der Gourmet, aufwändig zubereitet, schon mal zum Dinner und serviert sie sogar nichts ahnenden Gästen. Ausgerechnet Lecter wird vom FBI gebeten, mit dem genialen, aber sensiblen Profiler Will Graham zusammenzuarbeiten. Lecter beginnt ein teuflisches Spiel mit dem Agenten. Wird Graham ihm auf die Schliche kommen?

Hannibal (Serie) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Hannibal (2013-2015) gibt es hier*

8) The Handmaid's Tale (seit 2017)

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum geht's?

Die auf dem preisgekrönten Bestseller-Roman von Margaret Atwood basierende Dramaserie ist eine Geschichte vom Leben im dystopischen Gilead, einer totalitären Gesellschaft, welche früher einmal ein Teil der Vereinigten Staaten von Amerika war. Unter dem Eindruck von Umweltkatastrophen und einer fallenden Geburtenrate wird Gilead von einem zerstrittenen, fundamentalistischen Regime beherrscht, welches Frauen als Eigentum des Staates ansieht. Als eine der wenigen verbliebenen fruchtbaren Frauen ist Offred Dienerin im Haushalt des Commanders, wo als Teil einer Kaste von Frauen zu sexuellen Diensten gezwungen wird, ein letzter, verzweifelter Versuch, die verwüstete Welt wieder zu bevölkern. In dieser furchterregenden Gesellschaft, in der bereits ein falsches Wort ihren Tod bedeuten könnte, muss Offred ihr Dasein zwischen den Commanders, ihren bösartigen Frauen, den häuslichen Marthasund ihren Kammerdiener-Kolleginnen – von welchen jede eine Spionin für Gilead sein könnte – mit einem großen Ziel meistern: Zu überleben und ihre Tochter zu finden, welche ihr genommen wurde.

The Handmaid's Tale lässt Zuschauer aufgrund der unglaublichen Grausamkeit des Systems und der Brutalität einzelner Vertreter oft atemlos zurück.

The Handmaid's Tale - Der Report der Magd © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Handmaid's Tale (seit 2017) gibt es hier*

7) Sons of Anarchy (2008-2014)

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Worum geht's?

Wann ist das Dasein als Renegade zu einem einfachen Geschäft verkommen? Wann ist der Ehrenkodex der Gesetzlosen zu einer aussterbenden Art geworden? In Charming, Kalifornien, gibt es noch eine Spielart von diesem viel gerühmten Gesetz. Über die fiktive Kleinstadt in der Wüste herrscht die Motorradgang "Sons of Anarchy". Aber es ist mehr als nur eine Gang oder ein Motorradclub, es ist eine Bruderschaft, eine Familie. Wie jede anständige Gang betreibt auch diese Waffenhandel und ein paar andere illegale Geschäfte. Ehre ist eben teuer, Familie auch. Auch wenn es bei dem Namen etwas paradox erscheint haben die Söhne der Anarchie strenge Regeln, nach denen sie leben.

Was relativ harmlos als Bikerserie daherkommt, hat es in Sachen Gewalt und Brutalität faustdick hinter den Ohren: Das Drama ist extrem hart und permanent von Blut und Gewalt durchzogen.

Sons of Anarchy (2014-2018) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sons of Anarchy (2008-2014) gibt es hier*

6) Dexter (2006-2013)

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Worum geht's?

Wenn Dexter Morgen nicht gerade für das FBI als Blutspritzeranalyst arbeitet, vertreibt er sich seine Zeit als Serienkiller. Da zuzusehen ist sicher nichts für schwache Nerven – in den 8 Staffeln gibt es rund 130 Morde.

Dexter (2006-2013) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Dexter (2006-2013) gibt es hier*

5) Vikings (seit 2013)

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Worum geht's?

Brutale Wikingerserie mit viel Gemetzel und Blutbad:

Inspiriert von den überlieferten Sagen des legendären Wikingerkönigs Ragnar Lothbrok entführt die von Fans gefeierte Serie in den eisigen Norden des europäischen Kontinents im 8. Jahrhundert: Krieger Ragnar (Travis Fimmel) glaubt, dass jenseits des wilden Ozeans im unerforschten Westen ein neues Land mit reichen Schätzen auf die Wikingerhorden wartet. Für seine Überzeugungen setzt er alles auf eine Karte, lässt ein neues Schiff bauen und macht sich in den packenden neun Episoden der ersten Staffel auf, um Geschichte zu schreiben.



Vikings © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Vikings (seit 2013) gibt es hier*

4) Oz – Hölle hinter Gittern (1997-2003)

IMDb-Bewertung: 8,7/10

Worum geht's?

Der Titel der Serie bezieht sich auf das in einem ungenannten Staat der USA gelegene Hochsicherheitsgefängnis Oswald Maximum Security Penitentiary bzw. nach einer Umbenennung Oswald Maximum Security Correctional Facility: Level Four.

Im Hochsicherheitsgefängnis Oswald Maximum Security Penitentiary, kurz Oz, leitet Tim McManus unter dem Gefängnisdirektor Leo Glynn eine experimentelle Abteilung namens Emerald City, die stärker als der normale Vollzug einem Rehabilitationsgedanken dienen soll. Dieses Ziel wird durch eine Mischung aus starker Überwachung und individueller Verantwortlichkeit verfolgt. Die Insassenschaft setzt sich aus Gruppen von Italienern, Iren, der neonazistischen Aryan Brotherhood, afro-amerikanischen Gangmitgliedern, Moslems, Latinos und Schwulen sowie einer heterogenen Gruppe der „Anderen“ zusammen.

Worauf man sich als Zuschauer einstellen kann: Oz-Schöpfer Tom Fontana legte Oz als eine Serie an, die das Gefängnis als brutal, unmenschlich und chaotisch zeichnet. Seine Intention war nicht in erster Linie, den Zuschauer zu unterhalten, sondern das Leben im Gefängnis realistisch wiederzugeben.

Oz – Hölle hinter Gittern (1997-2003) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Oz – Hölle hinter Gittern (1997-2003) gibt es hier*

3) The Shield – Gesetz der Gewalt (2002-2008)

IMDb-Bewertung: 8,7/10

Worum geht's?

Gewalttätig, unmoralisch, zynisch, unsympathische Protagonisten – keine leichte Kost:

Die US-amerikanische Serie bricht die üblichen Regeln des Krimi-Genres und spielt in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse immer öfter verschwimmen. Es geht um eine Spezialeinheit der Polizei von Los Angeles, die zwar mit korrupten Mitteln, dafür aber höchst effektiv und erfolgreich operiert und damit ihren Chef Captain David Aceveda (Benito Martinez) immer wieder an den Rand der Verzweiflung bringt.

The Shield – Gesetz der Gewalt (2002-2008) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Shield – Gesetz der Gewalt (2002-2008) gibt es hier*

2) Rom (2005-2007)

IMDb-Bewertung: 8,7/10

Worum geht's?

52 vor Christus: Vierhundert Jahre sind seit der Gründung der Republik Rom vergangen. Die wohlhabendste Stadt der Welt ist eine kosmopolitische Metropole mit einer Million Einwohnern und das Zentrum eines gewaltigen Reiches. Gegründet wurde die Republik auf den Prinzipien der Gewaltenteilung und dem ehrgeizigen Wettbewerb ihrer Bürger untereinander: Niemals sollte ein Mann allein die absolute Macht übernehmen. Doch dieses Fundament bröckelt inzwischen – es ist morsch geworden durch Korruption und Maßlosigkeit. Nach acht Kriegsjahren werden die beiden Soldaten Lucius Vorenus und Titus Pullo unversehens in die historischen Ereignisse im antiken Rom hineingezogen.

Wer sich jetzt eine opulente Historienserie erwartet, bekommt sie, ebenso wie unglaublich viel Gewalt, erbarmungslose Brutalität und Blut, das durch die Straßen fließt.

Rom (2005-2007) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Rom (2005-2007) gibt es hier*

1) Game of Thrones (2011-2019)

IMDb-Bewertung: 9,3/10

Worum geht's?

Kult-Serie, in der es für niemanden Gnade gibt, die abgeschlagenen Köpfe wie vom Fließband rollen und in jeder einzelnen Folge irgendetwas derart Extremes geschieht, das den Zuschauer fordert. Dennoch ist die Serie eine der beliebtesten im IMDb-User-Ranking und gilt als Phänomen, denn fast jeder hat sie gesehen.

Game of Thrones Staffel 1 © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Game of Thrones (2011-2019) gibt es hier*

*Die mit Sternchen gekennzeichneten Links zu Amazon Prime-Titeln sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt tv-media.at vom betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für den Benutzer bzw. Käufer verändert sich der Preis nicht.