Die Zeichentrick- und Animationsfilme von Asterix & Obelix im Ranking!

Vom legendären Passierschein A-38 über eine vergiftete Torte (die fair in drei Teile geschnitten wurde) hin zum Ende der Welt – und darüber hinaus: Die prügelnden Gallier mit der Vorliebe für Zaubertrank haben schon früh den Sprung vom Comic auf die Kinoleinwand geschafft. Zu verdanken haben’s Pfiffikus Asterix und sein kugelrunder Kumpel Obelix dem französischen Autorengespann René Goscinny und Albert Uderzo, die dafür bereits Ende der 50er-Jahre den Grundstein gelegt haben. Wir haben einen Blick auf die klassischen Zeichentrickfilme der späten 70er, 80er und 90er sowie auf die modernen Animationsabenteuer der Gegenwart geworfen!

Platz 10) Asterix in Amerika (1994)

Regie: Gerhard Hahn

Gerhard Hahn Originaltitel: Asterix in America

Asterix in America IMDb-Bewertung: 6,0/10

Wer Asterix in Amerika (1994) streamt:

Worum es in Asterix in Amerika geht:

Als seine römischen Legionen erneut eine schmerzhafte Begegnung mit unbeugsamen Galliern machen, schmiedet Cäsar einen fiesen Plan: Sein Vertrauter Lucullus soll Zaubertrank-Koch Miraculix kidnappen und über den Rand der Erdscheibe werfen. Asterix und Obelix reisen hinterher, entdecken aber nicht das Ende der Welt, sondern ein neues Land. In der unbekannten Umgebung treffen die Gallier auf Miraculix, der von Indianern festgehalten wird und sich mit einem Schamanen einen Kampf um die Kunst der Magie liefert.

Platz 9) Asterix und die Wikinger (2006)

Regie: Stefan Fjeldmark, Jesper Møller

Stefan Fjeldmark, Jesper Møller Originaltitel: Astérix et les Vikings

Astérix et les Vikings IMDb-Bewertung: 6,1/10

Worum es in Asterix und die Wikinger geht:

Diesmal bekommen die wackeren Gallier zunächst nur Ärger aus den eigenen Reihen. Dorfhäuptling Majestix hat seinen verwöhnten, aus der Art geschlagenen Neffen Grautvornix zu Besuch. Der softe Vegetarier macht lieber Party, anstatt Wildschweine zu jagen. Im Auftrag des Chefs sollen Asterix und Obelix dem Waschlappen Beine machen. Das wäre nicht so schlimm, käme übers Meer nicht weiterer Ärger gesegelt. Wikingerfürst Maulaf und seine Horde wetzen bereits die Messer … Basiert lose auf dem Comic Asterix bei den Normannen (1966).

Platz 8) Asterix – Operation Hinkelstein (1989)

Regie: Philippe Grimond

Philippe Grimond Originaltitel: Astérix et le Coup du menhir

Astérix et le Coup du menhir IMDb-Bewertung: 6,4/10

Wer Asterix – Operation Hinkelstein (1989) streamt:

Worum es in Asterix – Operation Hinkelstein geht:

Der dicke Obelix trifft Miraculix versehentlich mit einem Hinkelstein, was zur Folge hat, dass der Druide das Rezept für seinen Zaubertrank nicht mehr weiß. Da ein Unheil selten allein kommt, taucht der falsche Prophet Lügefix im Dorf auf, dem die Gallier scharenweise auf den Leim gehen. Als die Römer seiner habhaft werden, verrät er, dass Asterix und Co zurzeit ohne Kraftbrühe und damit leichte Beute sind … Gutes altes Zeichentrickhandwerk nach den Bänden Der Seher (1972) und Kampf der Häuptlinge (1966).

Platz 7) Asterix der Gallier (1967)

Regie: Ray Goossens

Ray Goossens Originaltitel: Astérix le Gaulois

Astérix le Gaulois IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Asterix der Gallier (1967) streamt:

Worum es in Asterix der Gallier geht:

Erstes Kinoabenteuer der listigen gallischen Résistance-Truppe, angesiedelt in der Bretagne im Jahr 50 v. Chr.: Cäsars Legionen sind ins Land gezogen, doch wirklich genießen können die Besatzer ihre Eroberung nicht: Ein kleines Eingeborenendorf zeigt ihnen immer wieder die lange Nase. Über einen Spion erfährt Zenturio Gaius Bonus vom Erfolgsgeheimnis der dreisten Gallier – sie stärken sich mit einem Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht! Wenig später wird Druide Miraculix beim Mistelschneiden gefangen genommen. Ein Fall für Asterix … Gemessen an heutigen Standards arg holprig, dank satirischem Schmäh aber dennoch eine Riesenhetz.

Platz 6) Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks (2018)

Regie: Alexandre Astier, Louis Clichy

Alexandre Astier, Louis Clichy Originaltitel: Astérix: Le Secret de la potion magique

Astérix: Le Secret de la potion magique IMDb-Bewertung: 6,7/10

Wer Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks (2018) streamt:

Worum es in Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks geht:

Nur zweierlei fürchten die wackeren Gallier um Asterix und Obelix: dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt sowie den Verlust des Zaubertranks. Beides erscheint gleich unwahrscheinlich, denn Druide Miraculix, Schöpfer des Trunks, der übermenschliche Kräfte verleiht, wirkt trotz wallendem weißem Bart topfit. Doch dann fällt er eines Tages beim Mistelschneiden vom Baum und bricht sich den Fuß. Spät, aber doch ereilt ihn eine Art Midlife-Crisis: Was, wenn es ihn nicht mehr gibt? Wer braut dann den Zaubertrank, mit dem Cäsars Legionen das Fürchten gelehrt wird? Der Druide beschließt also, einen Nachfolger für sich selbst zu finden – sehr zu Asterix’ Missfallen. Der kleine Krieger befürchtet nämlich, dass das Geheimrezept in die falschen Hände gelangt. Zu Recht: Der hinterlistige Druide Dämonix hat mit Miraculix eine Rechnung offen …

Platz 5) Asterix – Sieg über Cäsar (1985)

Regie: Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi

Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi Originaltitel: Astérix et la Surprise de César

Astérix et la Surprise de César IMDb-Bewertung: 6,8/10

Wer Asterix – Sieg über Cäsar (1985) streamt:

Worum es in Asterix – Sieg über Cäsar geht:

Obelix traut seinen Augen nicht: Aus dem pausbäckigen Mädchen Falbala ist eine wahre Schönheit geworden. Kein Wunder, dass er sich sofort unsterblich in sie verliebt. Einziger Haken: Falbala ist schon mit dem hübschen Gallier-Jüngling Tragicomix verlobt. Betrübt zieht sich das Dickerchen zurück – kein Wildschwein, kein Römer und keine Rauferei können ihn aufheitern. Erst als das schöne Paar von Soldaten Cäsars geraubt wird, findet Obelix wieder zu sich und eilt mit Asterix zu Hilfe … Fun-Fact: Traumschiff-Kapitän Sascha Hehn lieh dem Schönling Tragicomix in diesem Film seine Stimme.

Platz 4) Asterix im Land der Götter (2014)

Regie: Alexandre Astier, Louis Clichy

Alexandre Astier, Louis Clichy Originaltitel: Astérix: Le Domaine des dieux

Astérix: Le Domaine des dieux IMDb-Bewertung: 6,9/10

Wer Asterix im Land der Götter (2014) streamt:

Worum es in Asterix im Land der Götter geht:

Wir schreiben das Jahr 50 v. Chr.: Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Nun ja, nicht ganz Gallien. Ein kleines Dorf leistet erbitterten Widerstand. Um Asterix, Obelix und Co doch noch zu besiegen, lässt Cäsar vor den Toren des Dorfes eine Stadt errichten. Eine römische Stadt, eine gigantische römische Stadt. Direkt am Holzwall der Gallier. Doch wieder haben die Römer die Rechnung ohne Asterix und Freunde gemacht. Wie gewohnt wissen die sich nämlich zu wehren und sabotieren die Bauarbeiten … Sehr hübsch animierter, anarchisch-witziger Spaß für die ganze Familie, der auf dem Comic Die Trabantenstadt (1971) beruht.

Platz 3) Asterix bei den Briten (1986)

Regie: Pino Van Lamsweerde

Pino Van Lamsweerde Originaltitel: Astérix chez les Bretons

Astérix chez les Bretons IMDb-Bewertung: 7,1/10

Wer Asterix bei den Briten (1986) streamt:

Worum es in Asterix bei den Briten geht:

Cäsars Truppen fallen in England ein, und den zu Hilfe gerufenen Galliern leuchten die Augen: alle Römer auf einer Insel, keiner kann weg, einfach himmlisch! Da stört es Obelix und Co auch nicht weiter, dass die Briten ihr Bier lauwarm trinken und Wildschweine halbroh in Pfefferminzsauce servieren. Blöd ist nur, dass das Fass mit dem Zaubertrank gestohlen wird … Asterix’ fünftes Kinoabenteuer ist animationstechnisch auf der Höhe seiner Zeit und voller pfiffiger Pointen. So wird etwa das Geheimnis gelüftet, wie die Engländer zum Teetrinker-Volk wurden.

Platz 2) Asterix und Kleopatra (1968)

Regie: René Goscinny, Lee Payant, Albert Uderzo

René Goscinny, Lee Payant, Albert Uderzo Originaltitel: Astérix et Cléopâtre

Astérix et Cléopâtre IMDb-Bewertung: 7,2/10

Wer Asterix und Kleopatra (1968) streamt:

Worum es in Asterix und Kleopatra geht:

Zwischen der schönen ägyptischen Herrscherin Kleopatra und dem römischen Imperator Julius Cäsar fliegen die Fetzen: Letzterer behauptet doch glatt, die Ägypter seien dekadent und faul. Um diese Frechheit zu widerlegen, will Kleopatra Cäsar mit einem in nur drei Monaten fertiggestellten Protzpalast beeindrucken. Mit dem Bau beauftragt wird Architekt Numerobis, der, wenn er erfolgreich ist, mit Gold überschüttet wird, andernfalls aber als Krokodilfutter endet. Zum Glück hat der mäßig begabte Bauherr Freunde in Gallien. Und schon kämpfen sich Asterix und Obelix samt Druide Miraculix wacker zu den Pyramiden durch, wo sie jede Gelegenheit nutzen, um den Römern eins auszuwischen … Köstliche Asterix-Verfilmung, die wunderbar den hintergründigen Humor der Vorlage (von 1965) trifft.

Platz 1) Asterix erobert Rom (1976)

Regie: René Goscinny, Albert Uderzo, Pierre Watrin

René Goscinny, Albert Uderzo, Pierre Watrin Originaltitel: Les Douze Travaux d’Astérix

Les Douze Travaux d’Astérix IMDb-Bewertung: 7,7/10

Wer Asterix erobert Rom (1976) streamt:

Worum es in Asterix erobert Rom geht:

Um endlich ganz Gallien zu unterwerfen, schlägt Roms hakennasiger Imperator Cäsar den Zaubertrankschlürfern einen Deal vor: Schaffen es Asterix und Obelix, zwölf Aufgaben zu bewältigen, wirft Julius den Lorbeerkranz. Wird auch nur eine einzige vergeigt, dann gute Nacht! Klar, dass es besagte Aufgaben in sich haben. Neben einem Rennen gegen den schnellsten Mann der Welt, der anstrengenden Besteigung eines schneebedeckten Berges und einem Gang in die Unterwelt gibt es allerdings auch spaßige Challenges wie den Besuch im „Haus, das Verrückte macht“ und ein All-you-can-eat-Buffet, bei dem sich die gewieften Gesellen richtig schön austoben können! … Zweifelsfrei der bis dato beste Asterix-Zeichentrickfilm, der eine Vielzahl legendärer Zitate aufwartet und auch heute noch beweist, dass man für so manche Strapaze im Leben nicht zwingend die Muskeln spielen lassen, sondern einfach das Köpfchen einschalten muss!

