Senderporträt: Puls 4 – Alle Infos zum TV-Sender!

In unserem Themenschwerpunkt „Fernsehen in Österreich“ widmen wir den wichtigsten und beliebtesten Sendern des Landes ein Porträt. Darin erfahren Sie von historischen Meilensteinen, erhalten technische Informationen zum Empfang des jeweiligen TV-Anbieters (z. B. via Satellit oder Kabel), bekommen Einblicke in die Gestaltung des Programms und haben die wichtigsten Zusatzleistungen (z. B. Mediatheken und Streaming-Angebote) auf einen Blick. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Puls 4 vor:

Zum gewünschten Inhalt springen:





Hardfacts: Die wichtigsten Infos zu Puls 4 auf einen Blick!

Sendestart: 21. Juni 2004 (als Puls TV) / ab 28. Jänner 2008 (als Puls 4)

21. Juni 2004 (als Puls TV) / ab 28. Jänner 2008 (als Puls 4) Programmtyp: Vollprogramm

Vollprogramm Senderstruktur: Privatsender

Privatsender Empfang: Kabel, Satellit, Antenne

Kabel, Satellit, Antenne Sitz: Wien (Österreich)

Wien (Österreich) Eigentümer: ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 Media SE Geschäftsführer: Markus Breitenecker





Geschichtliches zu Puls 4

Am 21. Juni 2004 ging Puls 4 (damals noch unter dem Namen Puls TV) als Stadtsender für Wien auf Sendung. Die ProSiebenSat.1 Media AG übernahm den Sender im August 2007; auch der Kabelnetzbetreiber UPC Austria bekundete sein Interesse an einem Kauf. Mit der Übernahme erfolgte auch die Umbenennung von Puls TV in Puls 4. Als Resultat der Übernahme ergab sich, neben dem neuen Namen, u. a. auch eine Erhöhung der Mitarbeiterkapazitäten.

Unter dem Titel Puls 4 AustriaNews (heute: Puls 4 News) ging am 28. Jänner 2008 erstmals ein sendereigenes Nachrichtenformat auf Sendung. Im Herbst 2012 übersiedelte der Sender vom Museumsquartier in Wien (2. Bezirk) ins Media Quarter Marx (3. Bezirk), wo die ProSiebenSat.1PULS 4 GmbH mit ihren Austro-Sendern (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24, ProSieben Austria, Sat.1 Austria, Kabel 1 Austria, Sixx Austria, ProSieben Maxx Austria, Sat.1 Gold Austria, Kabel 1 Doku Austria) untergebracht ist.

Die Senderkette gab am 21. April 2016 bekannt, im Herbst selbigen Jahres einen Nachrichten- und Dokumentationssender mit dem Namen 4News zu starten – als Vorbild diente das Konzept des deutschen Senders N24 (heute: Welt). Weil der Sender ursprünglich jedoch nur als HbbTV-Kanal verfügbar gemacht wurde, hielten sich die Zugriffe in Grenzen und das Projekt wurde 2018 wieder eingestellt. Unter dem Namen Puls 24 wurde der Sender Ende Mai 2019 wiederbelebt (er war vorerst nur über die App Zappn verfügbar) und etablierte sich Ende August 2019 als eigenständiger Kanal, der nur indirekt in Verbindung zu Puls 4 steht (es werden teilweise Programme wie z. B. Café Puls übernommen).





Programmgestaltung von Puls 4

Puls 4 setzt vorrangig auf Eigenproduktionen (Magazine, Reportagen, Shows, Talk, Doku-Soaps) und füllt sein restliches Programm mit Zukäufen (z. B. Filme und Serien). Alle Eigenproduktionen von Puls 4 werden auch als Video on demand auf der Website des Senders bereitgestellt.

Bekannte Eigenproduktionen von Puls 4 (klicken Sie auf den Titel, um mehr zu erfahren) :





Moderatoren & Moderatorinnen von Puls 4

Zu den bekanntesten Moderatoren und Moderatorinnen von Puls 4 zählen:

Dori Bauer (Café Puls)

(Café Puls) Florian Danner (Café Puls)

(Café Puls) Gerald Fleischhacker (Bist du deppert!)

(Bist du deppert!) Barbara Fleißner (Café Puls)

(Café Puls) Julia Furdea (Café Puls)

(Café Puls) Manolito Licha (Café Puls)

(Café Puls) Max Mayerhofer (Café Puls)

(Café Puls) Corinna Milborn (Pro und Contra, Milborn Spezial)

(Pro und Contra, Milborn Spezial) Thomas Mohr (Pro und Contra, Puls 4 News)

(Pro und Contra, Puls 4 News) Manuela Raidl (Pro und Contra, Puls 4 News)

(Pro und Contra, Puls 4 News) Bianca Schwarzjirg (Café Puls)

(Café Puls) Andreas Seidl (Café Puls)

(Café Puls) Johanna Setzer (Café Puls)

(Café Puls) Christian Stephan (Drück die 4)





Wie kann man Puls 4 empfangen?

So empfangen Sie Puls 4 via SATELLIT:

Fernsehempfang via Satellit © TV-MEDIA / Elke Mayr

Puls 4 finden Sie bei gängigen HD Receivern auf den Programmplätzen 14-17. Um Puls 4 über Satellit zu empfangen, können Sie sich eine aktuelle österreichische Programmliste für ihr Empfangsgerät unter fernsehliste.at downloaden, oder Sie führen einen manuellen Sendersuchlauf mit folgenden Daten durch:

ASTRA Digital 19,2° Ost

Modulation: DVB-S2 / 8 PSK

Transponder: 1.031

Empfangsfrequenz: 11671 MHz

Symbolrate: 22.000 MS

FEC: 2/3

Polarisation: Horizontal (H)

So empfangen Sie ATV via KABEL:

Fernsehempfang via Kabel (im Bild zu sehen: Koaxialkabel) © iStockphoto / Evgen_Prozhyrko

Das Programm von Puls 4 wird in allen österreichischen Kabelnetzen ausgestrahlt. Sollten Sie bei Kabel-Digital-Empfang das Programm nicht finden, empfiehlt sich ein Programmsuchlauf.

So empfangen Sie Puls 4 via ANTENNE bzw. GEMEINSCHAFTSANTENNE (GA-Anlage):

Fernsehempfang via Antenne © TV-MEDIA / Elke Mayr

Puls 4 kann österreichweit über Antenne empfangen werden. Zum Empfang wird eine simpliTV-Box oder ein simpliTV-Modul für Fernseher mit DVB-T2-Tuner benötigt. Bei den meisten terrestrischen Empfangsgeräten sollte Puls 4 automatisch in der Senderliste auftauchen. Wenn Sie über eine Mehrteilnehmer-Anlage empfangen (z. B. GA-Anlage) führen Sie einen Sendersuchlauf durch und reihen Sie Puls 4 zu Ihren gewünschten Programmplätzen. Falls Sie das Programm von Puls 4 trotz Suchlauf nicht finden können, so kann dies der betreuende Kommunikationselektroniker oder Anlagentechniker einstellen. Wenden Sie sich hierfür an Ihre zuständige Hausverwaltung.





Praktische Links zum Programmangebot von Puls 4

Die wichtigsten Anlaufstellen für Sendungsinformationen, Live-Streams und Mediatheken von Puls 4 finden Sie hier:





Puls 4 in den sozialen Medien

Hier gelangen Sie zu den Social-Kanälen von Puls 4: