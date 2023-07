Es ist bzw. war das ewige Streitthema der Nation: die GIS-Gebühr.

Um den Fortbestand und die journalistische Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich (ORF) zu gewährleisten, müssen alle Besitzer:innen einer Rundfunkempfangseinrichtung (also ein Gerät, das Rundfunktechnologien verwendet, wie z. B. ein Fernseher oder ein Radio) dieses melden und ihren Beitrag leisten – unabhängig davon, ob man die Programme des ORF konsumiert oder nicht. (Ausnahmen bestätigen die Regel: Befreiungen und Vergünstigungen gibt es u. a. für den Nebenwohnsitz und bestimmte Personengruppen, wie sozial und/oder körperlich Hilfsbedürftige, Pensionist:innen und Studierende – unter Berücksichtigung des Netto-Haushaltseinkommens.)

Dieser Betrag, im Volksmund GIS-Gebühr genannt, variiert von Bundesland zu Bundesland und setzt sich neben der Radio- und Fernsehgebühr aus einem Programmentgelt (seit Februar 2022: 18,59 Euro – gilt für die gesamte Republik), einem Kunstförderungsbeitrag sowie einer Landesabgabe zusammen. Zuletzt gab es im Februar 2022 eine Preiserhöhung der GIS-Gebühr, die im günstigsten Fall 22,45 Euro (in Oberösterreich und Vorarlberg) und im schlimmsten Fall 28,65 Euro (in der Steiermark) ausmachte.

Einkassiert werden diese Gebühren von der Gebühren Info Service GmbH (kurz: GIS), einer 100%-igen Tochter des ORF, die mit dem gesamten Rundfunkgebührenmanagement betraut ist und ein Bindeglied zwischen Gebührenzahler:innen auf der einen Seite und ORF, Bund, Ländern auf der anderen Seite darstellt.

Gegründet wurde sie übrigens am 23. September 1998 – damals noch unter dem Namen „Gebühren Inkasso Service“. Mehr Infos über die GIS bzw. GIS-Gebühr in Österreich finden Sie in diesem ausführlichen Artikel zum Thema.