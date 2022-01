Senderporträt: PULS 24 – Alle Infos zum TV-Sender!

In unserem Themenschwerpunkt „Fernsehen in Österreich“ widmen wir den wichtigsten und beliebtesten Sendern des Landes ein Porträt. Darin erfahren Sie von historischen Meilensteinen, erhalten technische Informationen zum Empfang des jeweiligen TV-Anbieters (z. B. via Satellit oder Kabel), bekommen Einblicke in die Gestaltung des Programms und haben die wichtigsten Zusatzleistungen (z. B. Mediatheken und Streaming-Angebote) auf einen Blick. In diesem Artikel stellen wir Ihnen PULS 24 vor:

Zum gewünschten Inhalt springen:





Hardfacts: Die wichtigsten Infos zu PULS 24 auf einen Blick!

Sendestart: 20. Oktober 2016 (als 4NEWS) / ab 1. September 2019 (als PULS 24)

20. Oktober 2016 (als 4NEWS) / ab 1. September 2019 (als PULS 24) Programmtyp: Spartenprogramm (Nachrichten)

Spartenprogramm (Nachrichten) Senderstruktur: Privatsender

Privatsender Empfang: Satellit, Kabel, Antenne, Internet/Stream

Satellit, Kabel, Antenne, Internet/Stream Sitz: Wien (Österreich)

Wien (Österreich) Eigentümer: ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 Media SE Geschäftsführer: Markus Breitenecker





Geschichtliches zu PULS 24

Die deutsche Senderkette ProSiebenSat.1 Media SE (zu der u. a. auch ATV, ATV2 und PULS 4 zählen) ging mit dem Nachrichtensender 4NEWS bereits am 20. Oktober 2016 an den Start. Zu diesem Zeitpunkt handelte es sich dabei allerdings noch ausschließlich um einen HbbTV-Kanal (von englisch „Hybrid broadcast broadband Television“; also „kombiniertes Fernsehen per Rundfunk und Internet“), der jedoch mit einigen Einschränkungen zu kämpfen hatte – für die grundlegende Verwendung dieser „Quasi-App“ wurde ein mit dieser Technologie kompatibler Fernseher sowie eine aktive Internetverbindung vorausgesetzt. Heute ist 4NEWS nicht mehr verfügbar und wurde im Jahr 2018 eingestellt.

Ein Lebenszeichen gab’s schließlich Ende Mai 2019, als der Sender unter dem neuen Namen PULS 24 über die Streaming-App ZAPPN (kostenloser Download unter www.zappn.tv; verfügbar für Smartphones, Tablets sowie die direkte Verwendung im Browser und/oder als TV-App) wieder aufpoppte. Aufpoppen ist das Stichwort: Geplant war ursprünglich, der Launch eines Pop-up-Kanals für Nachrichten-Inahlte. Weil „Pop-Up“ jedoch auch als kurzweiliges oder vorübergehendes Projekt interpretiert werden kann, äußerte sich Geschäftsführer Markus Breitenecker zum Stand der Dinge und kündigte an, den Sender im Zuge der österreichischen Nationalratswahl 2019 weiter ausbauen zu wollen.

Dass der Sender auch via Satelliten-, Kabel- und Antennenempfang verbreitet wird, wurde im August 2019 bekannt. Offizieller Sendestart war der 1. September 2019, bei dem Bundespräsident Alexander Van der Bellen symbolischen den roten Knopf betätigte und den Sendestart einläutete.





Programmgestaltung von PULS 24

Nachdem es sich bei PULS 24 um ein Spartenprogamm für Nachrichten handelt, dreht sich ein Großteil der Themen um News-Updates, News-Shows sowie Talk-Produktionen. Teilweise werden Produktionen der Tochtersender PULS 4 (z. B. das Frühstücksfernsehen Café Puls) und ATV (z. B. ATV Aktuell) übernommen. Die Live-Strecken des Senders werden halbstündlich und stündlich von News-Meldungen unterbrochen.

Bekannte Eigenproduktionen von PULS 24 (klicken Sie auf den Titel, um mehr zu erfahren) :

Impuls – Der PULS 24 Doku-Abend

Milborn – Das PULS 24 Polit-Gespräch

Newsroom LIVE

Politik Insider

Pro und Contra

PULS 24 Bürgerforum

PULS 24 Live

PULS 24 News

PULS 24 Sommergespräche

PULS 24 Sommertalk

Sportflash





Moderatoren & Moderatorinnen von PULS 24

Zu den bekanntesten Moderatoren und Moderatorinnen von PULS 24 zählen:

René Ach (PULS 24 Live, PULS 24 Newspuls)

(PULS 24 Live, PULS 24 Newspuls) Florian Knöchl (Sportflash)

(Sportflash) Corinna Milborn (Milborn – Das PULS 24 Polit-Gespräch, Pro und Contra)

(Milborn – Das PULS 24 Polit-Gespräch, Pro und Contra) Thomas Mohr (PULS 24 News, Pro und Contra)

(PULS 24 News, Pro und Contra) Daniel Retschitzegger (PULS 24 News)

(PULS 24 News) Alexandra Wachter (PULS 24 News)





Wie kann man PULS 24 empfangen?

So empfangen Sie PULS 24 via SATELLIT:

Fernsehempfang via Satellit © TV-MEDIA / Elke Mayr

PULS 24 ist über Satellit österreichweit grundverschlüsselt frei empfangbar und wird in HD-Qualität ausgestrahlt. Für den Empfang wird ein HD-fähiges Empfangsgerät (z. B. TV mit eingebauten DVB-S2-Tuner oder HD-SAT-Receiver) benötigt. Da das Programm von PULS 24 zwar kostenlos, lizenzrechtlich jedoch auf Österreich beschränkt ist, kann zur Freischaltung für das Verschlüsselungssystem (via Entschlüsselungs-Hardware oder -Karten) u. a. ORF Digital, HD-Austria oder SKY Österreich verwendet werden. Um PULS 24 über Satellit zu empfangen, können Sie sich eine aktuelle österreichische Programmliste für ihr Empfangsgerät unter fernsehliste.at downloaden, oder Sie führen einen manuellen Sendersuchlauf mit folgenden Daten durch:

ASTRA Digital 19,2° Ost

Modulation: DVB-S2 / 8 PSK

Transponder: 31

Empfangsfrequenz: 11.671 MHz

Symbolrate: 22.000 MS

FEC: 2/3

Polarisation: Horizontal (H)

Neben PULS 24 werden auf dieser SAT-Frequenz u. a. auch die Programme von Pro7 MAXX Austria, SAT.1 Gold Österreich und kabel1 Doku austria (aus der Senderkette ProSiebenSat.1 Media SE) ausgestrahlt.

Ältere SAT-Empfangsgeräte benötigen ggf. Zusatzdaten, um PULS 24 HD aus dem Datenstrom herauszufiltern. Hier alle möglichen abzufragenden PID-Nummern und falls die Eingabe nur mit fünfstelligen Ziffern möglich ist, einfach die vorderen Stellen mit Nullen füllen.

Service-ID: 5304

Sendername: PULS 24 HD

PMT-PID: 100

Video-PID: 1279

Audio-PID: 1283 (AC3)

AIT PID: 1285

So empfangen Sie PULS 24 via KABEL:

Fernsehempfang via Kabel (im Bild zu sehen: Koaxialkabel) © iStockphoto / Evgen_Prozhyrko

PULS 24 wird im Großteil der österreichischen Kabelnetze in HD-Qualität ausgestrahlt. Wenn Sie ein HD-fähiges Empfangsgerät besitzen, können Sie PULS 24 HD auf einem bereits aktiven digitalen Programmplatz empfangen. Sollten Sie bei Kabel-Digital-Empfang das Programm nicht finden, empfiehlt sich ein Programmsuchlauf.

So empfangen Sie PULS 24 via ANTENNE bzw. GEMEINSCHAFTSANTENNE (GA-Anlage):

Fernsehempfang via Antenne © TV-MEDIA / Elke Mayr

PULS 24 kann österreichweit über Antenne empfangen werden. Zum Empfang wird ein Receiver (z. B. simpliTV-Box) oder ein CI+-Modul (z. B. simpliTV-Modul) für Fernseher mit DVB-T2-Tuner benötigt. Bei den meisten terrestrischen Empfangsgeräten sollte PULS 24 automatisch in der Senderliste aufscheinen. Wenn Sie über eine Mehrteilnehmer-Anlage empfangen (z. B. GA-Anlage) führen Sie einen Sendersuchlauf durch und reihen Sie PULS 24 zu Ihren gewünschten Programmplätzen. Falls Sie das Programm von PULS 24 trotz Suchlauf nicht finden können, so kann dies der betreuende Kommunikationselektroniker oder Anlagentechniker einstellen – wenden Sie sich hierfür an Ihre zuständige Hausverwaltung. Hier geht’s zur Webseite von simpliTV für Anliegen zum Antennenanschluss.

So empfangen Sie PULS 24 via INTERNET:

Fernsehempfang via Internet © iStockphoto / RichLegg

Über die offizielle Webseite von PULS 24, die offizielle App (hier die PULS 24-App Downloaden für iPhone bzw. hier die PULS 24-App Downloaden für Android), oder z. B. die Streaming-App ZAPPN (kostenloser Download unter www.zappn.tv; verfügbar für Smartphones, Tablets sowie die direkte Verwendung im Browser und/oder als TV-App) können Sie das Programm von PULS 24 live streamen oder verpasste Sendungen nachsehen.

Beim Empfang über IPTV (Internet Protocol Television) muss ein Vertrag bei einem Anbieter (Provider) abgeschlossen werden. PULS 24 ist u. a. in den Paketen von A1 Xplore TV, Magenta TV und Drei TV zu finden.





Praktische Links zum Programmangebot von PULS 24

Die wichtigsten Anlaufstellen für Sendungsinformationen, Live-Streams und Mediatheken von PULS 24 finden Sie hier:





PULS 24 in den sozialen Medien

Hier gelangen Sie zu den Social-Kanälen von PULS 24: