Senderporträt: ATV & ATV2 – Alle Infos zum TV-Sender!

In unserem Themenschwerpunkt „Fernsehen in Österreich“ widmen wir den wichtigsten und beliebtesten Sendern des Landes ein Porträt. Darin erfahren Sie von historischen Meilensteinen, erhalten technische Informationen zum Empfang des jeweiligen TV-Anbieters (z. B. via Satellit oder Kabel), bekommen Einblicke in die Gestaltung des Programms und haben die wichtigsten Zusatzleistungen (z. B. Mediatheken und Streaming-Angebote) auf einen Blick. In diesem Artikel stellen wir Ihnen ATV und ATV2 vor:

Hardfacts: Die wichtigsten Infos zu ATV auf einen Blick!

Sendestart: 1997 (als Lokalsender Wien 1) / 17. Jänner 2000 (Bundesweit als ATV)

Programmtyp: Vollprogramm

Senderstruktur: Privatsender

Empfang: Kabel, Satellit, Antenne

Sitz: Wien (Österreich)

Eigentümer: ProSiebenSat.1 PULS 4 (ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE)

Geschäftsführer: Thomas Gruber (seit 6. April 2017) / davor: Herbert Kloiber





Geschichtliches zu ATV & ATV2

Als erster (und lange Zeit einziger) Privatsender, geht die Geschichte von ATV auf das Jahr 1997 zurück. Damals ging der Wiener Lokalsender Wien 1 (W1) an den Start und war zu dieser Zeit ausschließlich via Kabel empfangbar. Vom Lokalsender zum österreichweiten Programm wurde W1 am 17. Jänner 2000 ausgebaut und in ATV umbenannt. Auf Grund der damaligen Rechtslage (es existierte noch kein Privatfernsehgesetz für die terrestrische Ausstrahlung von TV-Kanälen!) konnte ATV weiterhin nur im Kabelnetz empfangen werden, wurde jedoch kurzzeitig auch im Rahmen des Bezahlservice Premiere (später Sky) angeboten.

Das Privatfernsehgesetz trat tatsächlich erst am 1. August 2001 in Kraft und ließ ein bundesweites sowie drei regionale Fernsehprogramme (in Wien, Linz und Salzburg) zu. Um die einzige ausgeschriebene österreichweite Senderkette bewarb sich ATV (neben einigen anderen Senderprojekten) und erhielt schließlich den Zuschlag. Am 1. Juni 2003 nahm ATV (unter dem Namen ATVplus; der Name wurde im Juni 2006 wieder auf die ursprüngliche Form rückgeändert) erstmals den bundesweiten, terrestrischen (via Antenne) Sendebetrieb auf.

Mit ATV2 startete ATV am 1. Dezember 2011 einen zweiten Kanal, der das Programmangebot des Muttersenders erweitert und ergänzt. Der neue Sender setzt vorrangig auf Unterhaltung und Information, dazu paaren sich österreichische Eigenproduktionen, Spielfilme und Serien sowie Nachrichten, Wetter und ein Kulturmagazin. Das Programm von ATV2 wird komplementär zu ATV gestaltet und zeigt u. a. auch Wiederholungen von ATV-Eigenproduktionen (z. B. Bauer sucht Frau) zu alternativen Terminen. Darüber hinaus spricht ATV2 ein jüngeres Publikum als ATV an.

Ende August 2016 gab der damalige Geschäftsführer Herbert Kloiber bekannt, den Sender verkaufen zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt teilten sich die Anteile von ATV wie folgt: 48 Prozent (Tele-München Fernseh GmbH & Co Produktionsgesellschaft), 52 Prozent (HKL Medienbeteiligungs GmbH & Co KG). Die deutsche ProSiebenSat.1-Gruppe (zu der auch Austro-Sender Puls 4 zählt) bzw. deren Geschäftsführer Thomas Gruber übernahm ATV am 6. Februar 2017.

Um mit dem Digitalisierungs-Trend zu gehen, startete ATV am 27. Oktober 2016 eine Video-on-Demand-Plattform namens ATVsmart, die via Internet und als eigener Sender in den meisten Kabelnetzen sowie als HbbTV-Kanal verfügbar gemacht wurde. Der Service wurde Ende 2018 eingestellt.





Programmgestaltung von ATV & ATV2

Etwa 40 Prozent des Programms von ATV sind Eigenproduktionen (Magazine, Reportagen, Shows, Talk, Doku-Soaps), die restlichen 60 Prozent sind Zukäufe (z. B. Filme und Serien). Alle Eigenproduktionen von ATV werden auch als Video on demand auf den Websiten der Sender bereitgestellt. ATV2 setzt vorrangig auf Unterhaltung, sendet sein Programm komplementär zu ATV (bedeutet: wenn ATV z. B. am Montag, Dienstag und Mittwoch Eigenproduktionen spielt, zeigt ATV2 Filme und Serien) und zeigt u. a. auch Wiederholungen von Eigenproduktionen des Muttersenders ATV.

Bekannte Eigenproduktionen von ATV (klicken Sie auf den Titel, um mehr zu erfahren) :





Moderatoren & Moderatorinnen von ATV & ATV2

Zu den bekanntesten Moderatoren und Moderatorinnen von ATV & ATV2 zählen:

Benedikt Gmeiner (ATV Aktuell)

(ATV Aktuell) Dominic Heinzl (Heinzl und die VIPs)

(Heinzl und die VIPs) Manuel Kelemen (ATV Wetter)

(ATV Wetter) Arabella Kiesbauer (Bauer sucht Frau)

(Bauer sucht Frau) Meinrad Knapp (ATV Aktuell)

(ATV Aktuell) Jenny Laimer (ATV Aktuell)

(ATV Aktuell) Sylvia Saringer (ATV Aktuell)





Wie kann man ATV & ATV2 empfangen?

So empfangen Sie ATV & ATV2 via SATELLIT:

Fernsehempfang via Satellit © TV-MEDIA / Elke Mayr

Um ATV und ATV2 über Satellit zu empfangen, können Sie sich eine aktuelle österreichische Programmliste für ihr Empfangsgerät unter fernsehliste.at downloaden, oder Sie führen einen manuellen Sendersuchlauf mit folgenden Daten durch:

ASTRA Digital 19,2° Ost

Modulation: DVB-S / QPSK

Transponder: 1.003

Empfangsfrequenz: 11.244 MHz

Symbolrate: 22.000 MS

FEC: 5/6

Polarisation: Horizontal (H)

ATV HD und ATV2 werden auf dieser SAT-Frequenz gemeinsam ausgestrahlt. Auf einigen Empfangsgeräten ist ATV zusätzlich noch in SD-Qualität auf Frequenz 12.692 MHz zu empfangen, wobei die SD-Ausstrahlung auf dieser Frequenz in den nächsten Jahren eingestellt wird.

Ältere SAT-Empfangsgeräte benötigen einige Zusatzdaten, um ATV HD und ATV2 aus dem Datenstrom herauszufiltern. Hier alle möglichen abzufragenden PID-Nummern und falls die Eingabe nur mit fünfstelligen Ziffern möglich ist, einfach die vorderen Stellen mit Nullen füllen.

Für Programm ATV HD:

Service-ID: 13228

PMT-PID: 228

Video-PID: 2280

Audio-PID: 2281

Teletext PID: 2285



Für Programm ATV2:

Service-ID: 13223

PMT-PID: 223

Video-PID: 2230

Audio-PID: 2231

Teletext PID: 2235



So empfangen Sie ATV & ATV2 via KABEL:

Fernsehempfang via Kabel (im Bild zu sehen: Koaxialkabel) © iStockphoto / Evgen_Prozhyrko

Die Programme von ATV und ATV2 werden in allen österreichischen Kabelnetzen ausgestrahlt. Sollten Sie bei Kabel-Digital-Empfang die beiden Programme nicht finden, empfiehlt sich ein Programmsuchlauf.

So empfangen Sie ATV & ATV2 via ANTENNE bzw. GEMEINSCHAFTSANTENNE (GA-Anlage):

Fernsehempfang via Antenne © TV-MEDIA / Elke Mayr

ATV und ATV2 können österreichweit über Antenne empfangen werden. Zum Empfang wird eine simpliTV-Box oder ein simpliTV-Modul für Fernseher mit DVB-T2-Tuner benötigt. Bei den meisten terrestrischen Empfangsgeräten sollte ATV automatisch in der Senderliste auftauchen. Wenn Sie über eine Mehrteilnehmer-Anlage empfangen (z. B. GA-Anlage) führen Sie einen Sendersuchlauf durch und reihen Sie ATV und ATV2 zu Ihren gewünschten Programmplätzen. Falls Sie die Programme von ATV und ATV2 trotz Suchlauf nicht finden können, so kann dies der betreuende Kommunikationselektroniker oder Anlagentechniker einstellen. Wenden Sie sich hierfür an Ihre zuständige Hausverwaltung.





Praktische Links zum Programmangebot von ATV & ATV2

Die wichtigsten Anlaufstellen für Sendungsinformationen, Live-Streams und Mediatheken von ATV finden Sie hier:





ATV & ATV2 in den sozialen Medien

Hier gelangen Sie zu den Social-Kanälen von ATV & ATV2: