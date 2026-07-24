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TV-MEDIA verlost Kinotickets und 1x2 Paw Patrol: Der Dino Film – Pup Squad Racer von Spin Master

Gewinne mit TV-MEDIA Kinotickets und 1x2 Paw Patrol: Der Dino Film – Pup Squad Racer von Spin Master.

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1 min
Paw Patrol

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich

Nachdem ihr Schiff in einen mysteriösen Sturm gerät, landen die PAW-Patrol-Welpen auf einer unbekannten tropischen Insel, auf der Dinos leben. Dort treffen sie auf Rex, einen Welpen, der vor Jahren auf der Insel gestrandet ist und sich seitdem zu einem Dino-Experten entwickelt hat. Als Bürgermeister Besserwisser, Erzrivale der PAW Patrol, rücksichtslos mit dem Abbau der natürlichen Ressourcen der Insel beginnt, löst er damit unbeabsichtigt den Ausbruch eines großen Vulkans aus. Die PAW-Patrol-Welpen werden in eine Reihe von spannenden, riesigen Dinosaurier-Rettungsaktionen verwickelt, größer als alles, was sie je zuvor erlebt haben, während sie Besserwisser aufhalten müssen, um die Insel zu schützen.

Teilnahmeschluss ist der 7. 8. 2026

Trailer: Paw Patrol: Der Dino Film

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich
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