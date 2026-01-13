Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinnspiel: 5x2 Tickets für Vienna Capitals vs. Pustertal Wölfe gewinnen
TV-MEDIA verlost 5x2 Tickets für das ICE-Hockey-League-Spiel der Vienna Capitals gegen die Falkensteiner Pustertal Wölfe am 23. Jänner 2026 in der STEFFL Arena. Jetzt beim Gewinnspiel mitmachen und Top-Eishockey hautnah erleben!
Eishockey-Fans dürfen sich auf ein echtes Highlight freuen: Die Vienna Capitals empfangen am 23. 1. um 19:15 Uhr die Falkensteiner Pustertal Wölfe in der STEFFL Arena. Das Duell verspricht intensives Tempo, harte Zweikämpfe und beste Stimmung auf den Rängen – genau das, was Eishockey in Wien so besonders macht.
Beide Teams kämpfen in der ICE Hockey League um wichtige Punkte. Vor heimischem Publikum wollen die Caps ihre Heimstärke ausspielen.
Jetzt beim TV-MEDIA Gewinnspiel teilnehmen und erstklassiges Eishockey live in der STEFFL Arena in Wien erleben!
Teilnahmeschluss ist der 21. 1. 2025
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.