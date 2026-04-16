Das nächste Heimspiel des SK Rapid steht vor der Tür – und du könntest hautnah dabei sein! Am Mittwoch, 22. April 2025, um 18:30 Uhr empfängt der SK Rapid im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf den TSV Hartberg zum Bundesliga-Duell.

TV-MEDIA verlost 5x2 Tickets für diese Partie. Alles, was du tun musst: am Gewinnspiel teilnehmen – und schon hast du die Chance, gemeinsam mit einer Begleitperson die Hütteldorfer live anzufeuern.