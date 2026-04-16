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Veröffentl. am / Aktualisiert am

Mit TV-MEDIA zum Rapid-Heimspiel: 5x2 Tickets zu gewinnen!

Du willst live dabei sein, wenn der SK Rapid im Allianz Stadion auf den TSV Hartberg trifft? TV-MEDIA macht's möglich! Wir verlosen 5x2 Tickets für das Bundesliga-Heimspiel am 22. April – jetzt mitmachen und mitfiebern!

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Spieler des SK Rapid Andreas Weimann und ein Spieler des TSV Hartberg

TV-MEDIA Gewinnspiel

© © GEPA pictures/ Wien Energie

Das nächste Heimspiel des SK Rapid steht vor der Tür – und du könntest hautnah dabei sein! Am Mittwoch, 22. April 2025, um 18:30 Uhr empfängt der SK Rapid im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf den TSV Hartberg zum Bundesliga-Duell.

TV-MEDIA verlost 5x2 Tickets für diese Partie. Alles, was du tun musst: am Gewinnspiel teilnehmen – und schon hast du die Chance, gemeinsam mit einer Begleitperson die Hütteldorfer live anzufeuern.

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