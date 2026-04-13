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Gewinnspiel - 2x2 Kinogutscheine für den Film „Normal“

TV-MEDIA verlost 2x2 Kinogutscheine für den Film „Normal“ mit Bob Odenkirk.

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1 min
Bob Odenkirk als Polizist im Film Normal

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2026 LEONINE Studios/ Constantin Film Österreich

Eigentlich sollte die vorübergehende Versetzung in die verschlafene Kleinstadt Normal für Sheriff Ulysses (Bob Odenkirk) eine willkommene Auszeit von Eheproblemen und beruflichen Rückschlägen sein. Doch als ein misslungener Banküberfall die trügerische Ruhe der Stadt durcheinanderbringt, wird schnell klar, dass die Bewohner weit mehr zu verbergen haben, als zunächst angenommen. Ulysses merkt plötzlich: Diese Kleinstadt ist alles andere als „normal“...

Ab 16.4. nur im Kino!

Teilnahmeschluss ist der 19. 4. 2026

Trailer - Normal

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