Der Eurovision Song Contest bringt 2026 erneut internationales Glamour-Feeling nach Wien – und du kannst live dabei sein! Wenn sich die besten Acts aus ganz Europa auf der Bühne messen, ist Gänsehaut garantiert. Atemberaubende Performances, spektakuläre Bühnenshows und unvergessliche Momente machen das Finale zu einem echten Highlight im Eventkalender.

TV-MEDIA verlost 2x2 Tickets für das große Finale des Eurovision Song Contest 2026. Damit hast du die einmalige Chance, das Event nicht nur vor dem Fernseher, sondern direkt vor Ort zu erleben – gemeinsam mit tausenden Fans aus aller Welt.

Teilnahmeschluss ist der 29. 4. 2026