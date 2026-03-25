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Gewinne Tickets für die Premiere von „Pferd am Stiel“

TV-MEDIA verlost 10 x 4 Tickets für die Premiere von „Pferd am Stiel“ am 11. 4. um 15:00 Uhr im Cineplexx Donauplexx.

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1 min
Szene aus dem Film Pferd am Stiel

TV-MEDIA Gewinnspiel

© Port au Prince Pictures, Lieblingsfilm, Lars Nitsch

Zufällig entdeckt die 13-jährige Sarah aus der Münchner Hochhaussiedlung Neuperlach im Netz den finnischen Sport „Hobby Horsing“, bei dem Jugendliche auf Steckenpferden Turniere austragen, und ist sofort begeistert. Ihre beste Freundin Dilek findet Sarahs neues Hobby eher peinlich, doch lässt sie sich überreden mitzumachen. Als sie dadurch zum Gespött der Schule werden, zerstreiten sich Dilek und Sarah. Doch als Sarah die Turnierreiterin Beatrice kennenlernt, die unter dem Druck ihrer ehrgeizigen Mutter leidet, findet sie eine neue Mitstreiterin. Beatrice trainiert sie, und die beiden reisen auf eigene Faust zur großen Hobby-Horsing-Meisterschaft nach Finnland.

Teilnahmeschluss ist der 7. 4. 2026

Trailer: Pferd am Stiel

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