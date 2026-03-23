TV-MEDIA verlost 2 x 2 Kinogutscheine sowie 2 Buchexemplare zum Film „Der Magier im Kreml“.

Russland, Anfang der 1990er Jahre. Die UdSSR ist zusammengebrochen. Mitten im Chaos eines Landes, das sich neu finden muss, macht ein äußerst intelligenter junger Mann, Vadim Baranov, Karriere. Zunächst Avantgarde-Künstler, dann Produzent von Reality-TV-Shows, wird er inoffizieller Berater eines ehemaligen KGB-Agenten, der die absolute Macht an sich reißen soll, dem Mann, der bald als "Der Zar" bekannt sein wird, Wladimir Putin. Tief im Herzen des Systems wird Baranov zum Strippenzieher des neuen Russlands und prägt Reden, Sichtweisen und Fantasien. Nur eine Figur entzieht sich seiner Kontrolle: Ksenia, eine freiheitsliebende und unabhängig Frau, die die Möglichkeit der Flucht verkörpert – weit entfernt von politischer Macht und Einfluss.

Fünfzehn Jahre nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit ist Baranov bereit auszupacken. Was er offenbart, verwischt die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion, Glaube und Strategie.

„Der Magier im Kreml“ ist ein Abstieg in die dunklen Korridore der Macht, wo jedes Wort einem Plan dient und den Lauf der Welt verändern kann.

Ab 9. 4. 2026 nur im Kino!

Teilnahmeschluss ist der 11. 4. 2026