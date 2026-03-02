Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

TV-MEDIA-Gewinnspiel: 6 Monate Sky X

Gewinne Sie die beste Kombi für grenzenlose Unterhaltung

Mit der Sky X Kombi alles von Sky für 6 Monate*

Sky X Kombi:

  • Alles von Sky via App

  • Aktuellste Blockbuster & neueste Top-Serien

  • 100% Live-Sport: ADMIRAL Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Premier League,

  • Deutsche Bundesliga, ATP & WTA, Formel 1 & MotoGP, WRC, NHL, Golf u.v.m

  • 24/7 live streamen & On Demand

* Angebotspreis gilt für 6 Monate. Ab dem 7. Monat sind für Sky X Kombi € 40,99 mtl. zu entrichten, sofern keine fristgerechte Kündigung erfolgt. Erstmalig zum Ende des Gutscheinzeitraums kündbar. Danach monatlich kündbar, so dass das Abo jeweils mit Ablauf der monatlichen Rechnungsperiode beendet werden kann. Angebot nur einmal buchbar. Mindestalter 18 Jahre. Nicht mit anderen Sky X Aktionen oder Verträgen mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten kombinierbar. Es gelten die AGB unter www.skyx.at/agb

Das kannst du gewinnen:

  • Sky X Kombi für 6 Monate

Teilnahmeschluss ist der 31. 3. 2026

