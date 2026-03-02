Veröffentl. am / Aktualisiert am
TV-MEDIA-Gewinnspiel: 6 Monate Sky X
Gewinne Sie die beste Kombi für grenzenlose Unterhaltung
Mit der Sky X Kombi alles von Sky für 6 Monate*
Sky X Kombi:
Alles von Sky via App
Aktuellste Blockbuster & neueste Top-Serien
100% Live-Sport: ADMIRAL Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Premier League,
Deutsche Bundesliga, ATP & WTA, Formel 1 & MotoGP, WRC, NHL, Golf u.v.m
24/7 live streamen & On Demand
* Angebotspreis gilt für 6 Monate. Ab dem 7. Monat sind für Sky X Kombi € 40,99 mtl. zu entrichten, sofern keine fristgerechte Kündigung erfolgt. Erstmalig zum Ende des Gutscheinzeitraums kündbar. Danach monatlich kündbar, so dass das Abo jeweils mit Ablauf der monatlichen Rechnungsperiode beendet werden kann. Angebot nur einmal buchbar. Mindestalter 18 Jahre. Nicht mit anderen Sky X Aktionen oder Verträgen mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten kombinierbar. Es gelten die AGB unter www.skyx.at/agb
Das kannst du gewinnen:
Sky X Kombi für 6 Monate
Teilnahmeschluss ist der 31. 3. 2026
