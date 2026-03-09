Logo
TV-MEDIA.AT
MAGAZIN
GEWINNSPIELE

Veröffentl. am / Aktualisiert am

Gewinne ein Goodiebag zum Film „Tierisch abgefahren - Rettet die Pets“

Wir verlosen ein Goodiebag zum Film „Tierisch abgefahren - Rettet die Pets“. Im Goodiebag befinden sich 2 Kinotickets, ein Kuscheltier, zwei Schlüsselanhänger und Sticker zum Film.

Facebook
Twitter
Lesezeit
1 min
Szene aus Tierisch abgefahren - Rettet die Pets

TV-MEDIA Gewinnspiel

© Filmladen Filmverleih

Als Waschbär Falcon einen Job annimmt, um den Freunden in seinem Viertel eine sorgenfreie Zeit zu ermöglichen, ahnt er nicht, dass er sich in das wildeste Abenteuer seines Lebens stürzt. Denn er landet in einem in maximaler Geschwindigkeit rasenden, nicht zu stoppenden Zug voller putziger Haustiere und ohne Fahrer: Da ist Chaos auf den Schienen vorprogrammiert! Hinter dem mysteriösen Coup steckt Hans, ein Dachs mit Rachegelüsten und einem verrückten Plan. Das Schicksal des Zuges hängt am seidenen Faden, und nur ein ungewöhnlicher Held kann es in die Pfote nehmen: Falcon muss die pelzigen und gefiederten Passagiere vereinen, um den Hochgeschwindigkeitszug zu stoppen. 

Teilnahmeschluss ist der 21. 3. 2026

Trailer: Tierisch abgefahren - Rettet die Pets

Ähnliche Artikel

E-Mail für dich!

Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufs unberührt. Die Einwilligung ist freiwillig. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutz-Policy, z.B. aufrufbar unter vgn.at/Datenschutzpolicy.