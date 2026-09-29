Veröffentl. am / Aktualisiert am
Sporthilfe-Gala 2026 - Wähle den Aufsteiger des Jahres.
Im Rahmen der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala wird am 15. Oktober live in ORF 1 auch der Aufsteiger des Jahres gekürt. Wer den NIKI in dieser Kategorie gewinnt, darüber können Sportfans ab sofort bis zum 4. Oktober um 12:00 Uhr online abstimmen.
Stephan Embacher - Skispringen
Stephan Embacher aus Hopfgarten im Brixental, geboren am 12. Jänner 2006.
Für Stephan Embacher ging es in der Saison 2025/26 steil bergauf: Der Tiroler schaffte den Durchbruch im Weltcup und gewann gemeinsam mit Jan Hörl Olympia-Gold im Super-Team Bewerb. Bei der Vierschanzentournee sprang er auf den dritten Gesamtrang, im März feierte er beim Skifliegen in Vikersund seinen ersten Weltcupsieg im Einzel. Auch im Nachwuchsbereich setzte Embacher Maßstäbe: In Lillehammer wurde er zum dritten Mal Junioren-Weltmeister im Einzel – das war vor ihm noch keinem Skispringer gelungen.
Erfolge 2025/26
Olympiasieger im Super-Teambewerb mit Jan Hörl
Silbermedaille im Teambewerb der Skiflug-WM
Erster Weltcupsieg im Einzel beim Skifliegen in Vikersund
Zwei Weltcupsiege im Team
Weitere fünf Podestplatzierungen im Einzel
Gesamt-Dritter der Vierschanzentournee
Gesamt-Zweiter der Skiflug-Weltcupwertung
Sechster im Gesamtweltcup
Junioren-Weltmeister im Einzel
Luka Mladenovic – Schwimmen
Luka Mladenovic aus Salzburg, geboren am 27. Mai 2004.
Luka Mladenovic machte 2025 und 2026 vor allem auf den Bruststrecken auf sich aufmerksam. Bei der U23-EM 2025 gewann der Salzburger Gold über 50, 100 und 200 Meter Brust. Wenige Monate später holte er bei der Kurzbahn-EM in Lublin zweimal Bronze – inklusive Österreichischem Rekord über 200 m Brust. Im August 2026 gelang ihm auch auf der Langbahn der Sprung aufs Podest: Bei der EM in Paris schwamm er über 200 Meter Brust zu Bronze – ebenfalls mit einer neuen heimischen Bestzeit.
Erfolge 2025/26
EM-Bronze 2026 über 200 Meter Brust auf der Langbahn
Zweimal Bronze bei der Kurzbahn-EM 2025 über 100 und 200 Meter Brust
Österreichischer Rekord über 100 Meter Brust auf der Kurzbahn
Matěj Švancer – Freeski
Matěj Švancer aus Kaprun, in Prag geboren am 26. März 2004.
Matěj Švancer sorgte in der Saison 2025/26 für seinen bislang größten Erfolg: Bei den Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina in Livigno gewann der Freeskier Bronze im Big Air. Mit spektakulären Tricks sprang er als erster Österreicher in dieser Sportart zu einer Olympiamedaille. Auch im Weltcup zeigte er seine Vielseitigkeit: Im Big Air von Peking wurde er Dritter, im Slopestyle von Laax Zweiter. Bei Olympia erreichte er zudem Rang sieben im Slopestyle.
Erfolge 2025/26
Olympia-Bronze im Big Air
Siebenter im Slopestyle Olympia-Bewerb
Zweiter beim Slopestyle-Weltcup in Laax
Dritter beim Big-Air-Weltcup in Peking