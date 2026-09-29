Stephan Embacher aus Hopfgarten im Brixental, geboren am 12. Jänner 2006.

Für Stephan Embacher ging es in der Saison 2025/26 steil bergauf: Der Tiroler schaffte den Durchbruch im Weltcup und gewann gemeinsam mit Jan Hörl Olympia-Gold im Super-Team Bewerb. Bei der Vierschanzentournee sprang er auf den dritten Gesamtrang, im März feierte er beim Skifliegen in Vikersund seinen ersten Weltcupsieg im Einzel. Auch im Nachwuchsbereich setzte Embacher Maßstäbe: In Lillehammer wurde er zum dritten Mal Junioren-Weltmeister im Einzel – das war vor ihm noch keinem Skispringer gelungen.

Erfolge 2025/26

Olympiasieger im Super-Teambewerb mit Jan Hörl

Silbermedaille im Teambewerb der Skiflug-WM

Erster Weltcupsieg im Einzel beim Skifliegen in Vikersund

Zwei Weltcupsiege im Team

Weitere fünf Podestplatzierungen im Einzel

Gesamt-Dritter der Vierschanzentournee

Gesamt-Zweiter der Skiflug-Weltcupwertung

Sechster im Gesamtweltcup

Junioren-Weltmeister im Einzel