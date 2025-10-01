Veröffentl. am / Aktualisiert am
Das Voting für die KURIER ROMY 2025 ist eröffnet
Ab sofort können Fans ihre Favoriten für Österreichs begehrtesten Film- und Fernsehpreis wählen – erstmals findet die Gala in Kitzbühel statt.
Das Voting für die „KURIER ROMY 2025“ hat begonnen! Noch bis zum 13. Oktober können Zuschauer:innen unter romy.at für ihre Publikumslieblinge abstimmen. Wer letztlich eine der begehrten ROMYs in Empfang nehmen darf, entscheidet sich bei der großen Gala auf Schloss Kaps in Kitzbühel, die am 28. November 2025 stattfindet. Durch den glanzvollen Abend führen Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl.
Der ORF überträgt die „KURIER ROMY Gala 2025 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ live-zeitversetzt ab 21.20 Uhr in ORF 2 sowie auf ORF ON.
Die neun Kategorien der ROMY 2025
Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Streaming
Beliebtester Schauspieler TV-Film/Streaming
Beliebteste Schauspielerin Film
Beliebtester Schauspieler Film
TV-Journalismus
KURIER-Preis für TV-Analyse
Beste TV-Doku
Show/Unterhaltung
KURIER-Publikumshit
Unter den Nominierten finden sich prominente Namen – von Veronica Ferres bis Thomas Stipsits.
Damit bietet die ROMY 2025 wieder eine Bühne für die beliebtesten Stars des Landes – und das Publikum hat ab sofort die Wahl.
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.