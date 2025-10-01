Das Voting für die „KURIER ROMY 2025“ hat begonnen! Noch bis zum 13. Oktober können Zuschauer:innen unter romy.at für ihre Publikumslieblinge abstimmen. Wer letztlich eine der begehrten ROMYs in Empfang nehmen darf, entscheidet sich bei der großen Gala auf Schloss Kaps in Kitzbühel, die am 28. November 2025 stattfindet. Durch den glanzvollen Abend führen Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl.

Der ORF überträgt die „KURIER ROMY Gala 2025 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ live-zeitversetzt ab 21.20 Uhr in ORF 2 sowie auf ORF ON.