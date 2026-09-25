Das Voting für die „KURIER ROMY 2026“ ist in vollem Gange! Noch bis zum 13. Oktober können Zuschauer:innen unter romy.at für ihre Publikumslieblinge abstimmen. Wer letztlich eine der begehrten Goldstatuetten in Empfang nehmen darf, entscheidet sich bei der großen Gala auf Schloss Kaps in Kitzbühel, die am 27. November stattfindet. Durch den glanzvollen Abend führen erstmals Fanny Stapf und Giovanni Zarrella.

Der ORF überträgt die „KURIER ROMY Gala 2026 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ live-zeitversetzt in ORF 2 sowie auf ORF ON.