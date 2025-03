Oscars 2025: Alle Gewinner und Gewinnerinnen der Academy Awards im Überblick!

Mit insgesamt 13 Nominierungen galt der spanisch-französische Musical-Thriller „Emilia Pérez“ als heißester Favorit im Rennen um die Academy Awards 2025 – und setzte damit einen Rekord für die meisten Oscar-Nominierungen eines nicht-englischsprachigen Films. Das Werk von Jacques Audiard war u. a. in den Hauptkategorien „Bester Film“, „Beste Regie“, „Beste Hauptdarstellerin“ (Karla Sofía Gascón) sowie „Beste Nebendarstellerin“ (Zoë Saldaña) nominiert, konnte am Ende des Abends jedoch nur zwei der begehrten Goldstatuetten mit nach Hause nehmen.

Ebenfalls nicht schlecht stand es im Vorfeld um Brady Corbets Drama „Der Brutalist“ (u. a. mit Adrien Brody und Felicity Jones) sowie Jon M. Chus Musical-Verfilmung „Wicked – Teil 1“ (mit Cynthia Erivo und Ariana Grande in den Hauptrollen) – beide Filme waren jeweils für insgesamt zehn Oscars nominiert, räumten jedoch nur drei bzw. zwei Goldbuben ab.

Das Musiker-Biopic „Like A Complete Unknown“ (mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle als Bob Dylan) darf indes als „Verlierer des Abends“ bezeichnet werden: Bei insgesamt acht Nominierungen ging die Filmbiografie aus der Feder von James Mangold gänzlich leer aus!

Indes „betrogen“ musste sich Demi Moore gefühlt haben: Die 62-Jährige lieferte mit dem Body-Horror-Ekel-Slasher „The Substance“ ein spätes Karriere-Highlight ab und galt auch bei den Buchmachern als Spitzenreiterin für den Preis in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ – die Auszeichnung ging jedoch völlig überraschend an die 25-jährige Mikey Madison („Anora“).

Was schlussendlich zur gigantischen Überraschung des Abends überleitet: „Anora“. Die Independent-Produktion von Regisseur Sean Baker war in sechs Kategorien nominiert und sahnte schlussendlich fünf Oscars ab: „Bester Film“, „Beste Regie“, „Beste Hauptdarstellerin“ (Mikey Madison), „Bestes Originaldrehbuch“ sowie „Bester Schnitt“.

Fun-Fact: Mit ihren Auszeichnungen als „Bester Nebendarsteller“ bzw. „Beste Nebendarstellerin“ legten Schauspieler Kieran Culkin („A Real Pain“) und Schauspielerin Zoë Saldaña („Emilia Pérez“) einen sogenannten „Award Sweep“ hin. Ins Deutsche übersetzt kann man dieses Unterfangen wörtlich als „durch die Award-Saison fegen“ deuten. Bedeutet im Klartext: Die beiden konnten bei den fünf großen Film-Preisverleihungen „Critics’ Choice Awards“, „Screen Actors Guild Awards“ (SAG-Awards), „British Academy Film Award“ (BAFTA-Awards), „Golden Globe Awards“ und „Academy Awards“ (Oscars) in denselben Kategorien für dasselbe Werk die entsprechenden Auszeichnungen gewinnen. Ein schwieriges Unterfangen, das bislang erst 42 Schauspieler:innen gelungen ist – 2023 etwa Viola Davis für ihre Hauptrolle in „The Woman King“ und 2024 Robert Downey Jr. als Nebendarsteller in „Oppenheimer“.

Eine österreichische Beteiligung gab es bei den Oscars 2025 nicht, dafür wurde mit dem Politdrama „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ (Regie: Mohammad Rasulof) wieder ein Werk mit deutscher Mitwirkung in der Kategorie „Bester internationaler Film“ nominiert und mit dem Sieg in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“ für das Sci-Fi-Epos „Dune: Part Two“ u. a. der deutsche Spezialeffektkünstler Gerd Nefzer mit seinem mittlerweile dritten (!) Oscar geehrt – 2018 wurde er für seine Mitarbeit in „Blade Runner 2049“ und 2022 für „Dune“ ausgezeichnet.

Unter den nominierten Animationsfilmen befanden sich hochkarätige Anwärter, wie etwa „Alles steht Kopf 2“ (aus dem Hause Disney/Pixar), „Der wilde Roboter“ (DreamWorks Animation) und die Stop-Motion-Komödie „Wallace & Gromit – Vergeltung mit Flügeln“ (immerhin eine bereits etablierte Franchise). Den Oscar in der Kategorie „Bester Animationsfilm“ heimste am Ende jedoch der lettische Katzenfilm „Flow“ ein – realisiert vom Regie-Underdog Gints Zilbalodis, der seinen Film gänzlich mit der Gratis- bzw. Open-Source-Software Blender renderte und ein mageres Budget von gerade einmal 3,5 Millionen Euro zur Verfügung hatte. Chapeau an dieser Stelle!