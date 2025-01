Golden Globes 2025: Alle Gewinner:innen der Awards!

Die 82. Auflage der Golden Globe Awards fand am 5. Jänner 2025 statt. Austragungsort der Preisverleihung, bei der die Mitglieder der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) die besten amerikanischen und ausländischen Film- und Fernsehproduktionen sowie Künstler:innen des Vorjahres auszeichnen, war – wie auch bereits im Vorjahr – das Beverly Hilton Hotel im kalifornischen Beverly Hills, Los Angeles.

Als Favoriten der Golden Globes 2025 galten bereits im Vorfeld Jacques Audiards französische Krimidramödie „Emilia Pérez“ (um einen ehemaligen Drogenbaron, der sein kriminelles Leben hinter sich lassen und als Frau neu beginnen möchte), der Body-Horror-Slasher „The Substance“ (in dem Demi Moore mit 61 Jahren noch ein absolutes Karriere-Highlight ablieferte) sowie die US-amerikanische Serie „Shōgun“, die auf der gleichnamigen Serie aus dem Jahr 1975 beruht und auf dem Roman von James Clavell basiert.

Das sollte sich großteils auch so bewahrheiten: Als Gewinner des Abends stachen in den Filmkategorien schlussendlich „Emilia Pérez“ (vier Auszeichnungen bei zehn Nominierungen) und „Der Brutalist“ (drei Auszeichnungen bei sieben Nominierungen) heraus; bei den Serien glänzten „Shōgun“ (voll abgeräumt: vier Auszeichnungen bei vier Nominierungen!) sowie die HBO-Dramedy „Hacks“ (zwei Auszeichnungen bei drei Nominierungen).

Enttäuschte Gesichter gab’s indes beim Kirchenthriller „Konklave“, der zwar für sechs Golden Globes nominiert war, jedoch nur einen Preis („Bestes Drehbuch“) abräumen konnte, sowie bei der in Cannes zuvor mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Rom-Com-Dramedy „Anora“ (fünf Nominierungen, keine Auszeichnung).

„The Substance“ konnte bei fünf Nominierungen zwar auch „nur“ mit einer Auszeichnung nach Hause gehen, die Ehrung in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical“ hat sich Demi Moore allerdings redlich verdient!

Der Serien-Überflieger der letzten Jahre, „The Bear: King of the Kitchen“, wurde bei den 82. Golden Globe Awards ebenfalls nur noch mit einer Auszeichnung geehrt (bei insgesamt fünf Nominierungen) – diese ging (zum wiederholten Mal) an den 32-jährigen Hauptdarsteller Jeremy Allen White.

Großes Erstaunen gab es auch in der Filmkategorie „Animationsfilm“, wo mit „Alles steht Kopf 2“ (immerhin aus dem Hause Pixar, das als Award-Magnet gilt), „Vaiana 2“ (der Walt Disney Animation Studios), „Der wilde Roboter“ (von DreamWorks Animation) und „Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln“ (von Aardman Animations in Zusammenarbeit mit BBC und Netflix) vier Werke zur Wahl standen, die allesamt aus namhaften Studios stammen und auf bereits etablierten Franchises aufbauen konnten. Schlussendlich ging der Golden Globe in der Kategorie „Bester Animationsfilm“ jedoch an den Underdog „Flow“ – ein Animations-Stummfilm des lettischen Regisseurs Gints Zilbalodis, in dem es um eine Katze geht, die während einer Naturkatastrophe ihren Lebensraum verliert und sich in neuer Umgebung anpassen muss.

Als wäre diese Schmach für die großen Animationsstudios nicht schon groß genug, wurde „Flow“ auch gänzlich mit der Gratis- bzw. Open-Source-Software Blender gerendert und hatte ein läppisches Budget von 3,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: „Vaiana 2“ hatte ein Budget von 150 Mio. US-Dollar zur Verfügung (fairerweise muss auch gesagt werden, dass der Film global schließlich 961,9 Mille einspielte!) , „Alles steht Kopf 2“ gar ein Produktionsbudget von 200 Mio. USD. Schön zu sehen, dass die großen Award-Shows auch solchen Werken wie „Flow“ eine Bühne geben – und diese dann auch noch mit Hauptpreisen in den Abend entlassen werden. Chapeau!