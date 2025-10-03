Peaky Blinders Fortsetzung: Netflix & BBC kündigen neue Serie an

Nach dem gefeierten Finale der Gangster-Saga ist es nun offiziell: Netflix und BBC haben eine Fortsetzungsserie von Peaky Blinders in Auftrag gegeben. Geplant sind zwei Staffeln mit je sechs Episoden, die die Geschichte der Shelbys nach 1945 weitererzählen.

Showrunner Steven Knight bleibt an Bord und führt die Erzählung in eine neue Ära. Während die Originalserie den Aufstieg von Tommy Shelby nach dem Ersten Weltkrieg zeigte, führt das Sequel die Handlung nun in die 1950er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.