Veröffentl. am / Aktualisiert am
Peaky Blinders Fortsetzung: Netflix & BBC kündigen neue Serie an
Die Erfolgssaga geht weiter: Peaky Blinders erhält ein offizielles Sequel bei Netflix und BBC. Zwei Staffeln sind bestätigt – wir verraten, was über Handlung, Start und Besetzung schon bekannt ist.
Nach dem gefeierten Finale der Gangster-Saga ist es nun offiziell: Netflix und BBC haben eine Fortsetzungsserie von Peaky Blinders in Auftrag gegeben. Geplant sind zwei Staffeln mit je sechs Episoden, die die Geschichte der Shelbys nach 1945 weitererzählen.
Showrunner Steven Knight bleibt an Bord und führt die Erzählung in eine neue Ära. Während die Originalserie den Aufstieg von Tommy Shelby nach dem Ersten Weltkrieg zeigte, führt das Sequel die Handlung nun in die 1950er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
Handlung: Eine neue Generation der Shelbys
Die neue Serie ist im Jahr 1953 in Birmingham angesiedelt – einer Zeit des politischen Wandels und des Wiederaufbaus. Im Zentrum steht eine neue Generation der Shelby-Familie, die in die Fußstapfen ihrer berüchtigten Vorfahren tritt.
Anders als viele Fans vielleicht gehofft haben, wird Cillian Murphy alias Tommy Shelby nicht als Hauptfigur zurückkehren. Allerdings ist Murphy weiterhin als ausführender Produzent an der Serie beteiligt und sorgt so für die typische Peaky Blinders-Atmosphäre.
Handlung: Eine neue Generation der Shelbys
Die neue Serie ist im Jahr 1953 in Birmingham angesiedelt – einer Zeit des politischen Wandels und des Wiederaufbaus. Im Zentrum steht eine neue Generation der Shelby-Familie, die in die Fußstapfen ihrer berüchtigten Vorfahren tritt.
Anders als viele Fans vielleicht gehofft haben, wird Cillian Murphy alias Tommy Shelby nicht als Hauptfigur zurückkehren. Allerdings ist Murphy weiterhin als ausführender Produzent an der Serie beteiligt und sorgt so für die typische Peaky Blinders-Atmosphäre.
Starttermin: Wann erscheint die Fortsetzung?
Ein offizielles Release-Datum hat Netflix bisher nicht genannt. Branchenberichte gehen jedoch davon aus, dass ein Start frühestens 2027 realistisch ist.
Parallel dazu ist der bereits angekündigte Kinofilm „The Immortal Man“ weiterhin in Arbeit. Dieser soll bereits 2025 erscheinen und als Bindeglied zur neuen Serie fungieren.
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.