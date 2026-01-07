Die Frauen des Bergdoktors

Jetzt ist er unter der Haube! Der Bergdoktor Martin Gruber, der sich seit 2008 durch die kompliziertesten Diagnosen und Patientenakten wühlt und nebenbei versucht, sein nicht minder kompliziertes Privatleben (darunter einige verflossene Frauen) auf die Reihe zu kriegen, um es im nächsten Augenblick wieder in die Luft zu jagen, hat sein großes Glück gefunden. Am Ende heiratet er Managerin Karin Bachmeier, verkörpert von Hilde Dalik. Martin Gruber ordiniert in der 19. Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsserie Der Bergdoktor als frisch gebackener Ehemann. Doch die erste Probe wartet nicht lange auf die beiden Frischvermählten … Privat längst verheiratet. Privat ist Gruber-Darsteller Hans Sigl abseits des Bergdoktor-Sets längst in festen Händen. Der 56-Jährige ist schon seit 2008 mit der Musikerin und Fotografin Susanne Sigl verheiratet und lebt in einer Patchworkfamilie. Hilde Dalik ihrerseits liebt privat Schauspieler-Original Michael Ostrowski, mit ihm hat sie eine Tochter.