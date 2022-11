Videospielverfilmungen: Die 33 besten und schlechtesten Gaming-Adaptionen im Ranking!

Videospiele sind nicht fürs Kino gedacht? Fast! Es gibt mittlerweile auch etliche Hoffnungsträger aus dem Bereich der Gamingadaptionen. Wir listen in aufsteigender Qualitäts-Reihenfolge die schlimmsten Negativbeispiele und besten Vorzeigeprojekte auf!

In der virtuellen Welt kann man jeder und alles sein. Das ist womöglich ein Grund, warum sich Videospiele im Lauf der Zeit aus der Nerdnische zum – bei Männern und Frauen gleichermaßen beliebten – Massenphänomen entwickelt und sogar den Sprung auf die große Leinwand geschafft haben. Einen Film auf Basis eines Games zu schaffen, hat sich in der Vergangenheit allerdings oft als böser Fehler entpuppt – das Genre der Videospielverfilmungen ist gemeinhin sogar als „Fluch der Filmbranche“ verschrien. Dies gilt übrigens auch umgekehrt: Wer einen Film als Vorbild für sein Computerspiel nimmt, fährt meistens ein!

From worst to best: Die schlimmsten und besten Beispiele in Sachen Videospieladaption!

Als Beispiele dafür, wie man es nicht machen sollte (*hust* Uwe Boll *räusper*), haben wir diese Liste erstellt. Doch keine Sorge: Im aufsteigenden Ranking* werden im letzten Drittel natürlich auch noch ein paar Lichtblicke gezeigt. Viel Spaß und Game on! *gemessen an den Wertungen der IMDb

Platz 33) House of the Dead (2003)

House of the Dead (2003) © Video: Artisan Entertainment / Alliance Atlantis Communications / Boll KG Entertainment / Mindfire Entertainment / Sega / Brightlight Pictures / Herold & Besser Studios / YouTube

Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Bewertung: 2,1/10

2,1/10 Videospiel-Genre: Lightgun Rail Shooter

Worum es in House of the Dead geht:

Die Teenies Cynthia, Greg, Karma und Alicia wollen die Sommerferien begießen. Die Rave-Party auf einer verlassenen Insel kommt ihnen dabei gerade recht, doch die vier kommen zu spät und verpassen das Boot, das mit den Partygästen bereits abgelegt hat. Um doch noch mitfeiern zu können, überreden sie den Bootsmann Victor Kirk (Jürgen Prochnow), sie zu der Insel zu bringen. Doch statt auf tanzende Menschenmassen treffen sie auf eine Horde Zombies! Diese haben die Tänzer bereits zum Frühstück verdrückt und warten jetzt auf einen Nachtisch …

Meinung: Ein Trash-Feuerwerk, das leider ernst gemeint war. Regisseur Uwe Boll verwirklichte in seiner Karriere noch einige weitere Videospieladaptionen, die allesamt zum Scheitern verurteilt waren, House of the Dead ist jedoch nachweislich die schlechteste Videospielverfilmung aller Zeiten! Fun Fact: Aufgrund von expliziter Gewaltdarstellung wanderte die ungekürzte 90-minütige Fassung des Films in Deutschland auf den Index. Es gibt eine kürzere DVD-Version, die von der FSK „ab 18 Jahren“ freigegeben wurde, genauso wie eine „Ab 16“-Version – beide dürfen öffentlich verkauft werden.

Platz 32) Alone in the Dark (2005)

Alone in the Dark (2005) © Video: Concorde Filmverleih / Lions Gate Films / Boll KG Entertainment / Herold Productions / Brightlight Pictures / Infogrames Entertainment / YouTube

Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Bewertung: 2,4/10

2,4/10 Videospiel-Genre: Survival-Horror, Action-Adventure

Survival-Horror, Action-Adventure Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Alone in the Dark II (2008)

Worum es in Alone in the Dark geht:

Der auf übernatürliche Phänomene spezialisierte Privatdetektiv Edward Carnby (Christian Slater) hat von einer Reise ein über 10.000 Jahre altes Artefakt mitgebracht. Seine Ex-Freundin, die Archäologin Aline Cedrac (Tara Reid), versucht dessen Geheimnisse zu ergründen. Inzwischen passieren merkwürdige Dinge: Unbescholtene Bürger verwandeln sich in blutrünstige Zombies und attackieren friedfertige Menschen. Urheber des Ganzen scheint der skrupellose Professor Lionel Hudgens (Matthew Walker) zu sein, der das dunkle Geheimnis des Artefakts für seine finsteren Pläne nutzen will. Damit kann er das Tor zwischen der realen Welt und dem Reich der dunklen Mächte kontrollieren. Carnby, Aline und der Regierungsagent Burke (Stephen Dorff) kommen der grausamen Wahrheit allerdings auf die Spur – einer Wahrheit, die ihren Ursprung in Carnbys Kindheit hat …

Meinung: 2008 erschien Alone in the Dark II als Verleihversion in den Videotheken, im Regiestuhl nahmen Michael Roesch und Peter Scheerer Platz – Uwe Boll fungierte als Produzent. Beide Horrorfilme sind nicht nur langweilig, sondern auch extrem vorhersehbar!

Platz 31) BloodRayne (2005)

BloodRayne (2005) © Video: Boll KG Productions / Brightlight Pictures / Event Films / Herold Productions / Pitchblack Pictures / Romar Entertainment / YouTube

Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Bewertung: 2,9/10

2,9/10 Videospiel-Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: BloodRayne II: Deliverance (2007), Bloodrayne: The Third Reich (2010)

Worum es in BloodRayne geht:

Die Handlung des Films passt auf eine Briefmarke: Halbvampirin Rayne (Kristanna Loken aus Terminator 3) wird von ihrem eigenen Vater, dem Vampirlord Kagan (Ben Kingsley), in einer Freakshow gefangen gehalten. Ihr gelingt die Flucht und sie sinnt auf Rache …

Meinung: Uwe Boll zementierte mit Filmen wie diesem seinen zweifelhaften Ruf als schlechtester Regisseur der Welt, dennoch hat er es geschafft, für die miserable BloodRayne-Verfilmung etliche namhafte Stars vor die Kamera zu zerren (u. a. Kristanna Loken, Michael Madsen, Ben Kingsley, Michelle Rodriguez, Udo Kier sowie US-Sänger Meat Loaf) sowie das Budget für zwei (!) Fortsetzungen – BloodRayne 2: Deliverance (2007) und BloodRayne: The Third Reich (2010) – aufzustellen und als Regisseur umzusetzen.

Platz 30) Far Cry (2008)

Far Cry (2008) © Video: 20th Century Fox / Boll KG Productions / Brightlight Pictures / YouTube

Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Bewertung: 3,1/10

3,1/10 Videospiel-Genre: Ego-Shooter, Action-Adventure

Worum es in Far Cry geht:

Auf einer abgelegenen Militärinsel forscht der ruchlose Dr. Krieger (Trash-Ikone Udo Kier) an der Entwicklung des perfekten, unverwundbaren und bedingungslos gehorsamen Soldaten. Aber die ersten Prototypen – blasse, dumpfe Halbzombies – haben noch ihre Macken, und es gibt einiges zu vertuschen. Vor allem, weil die Durchschlagskraft der neuen Supertruppe am eigenen Wachpersonal blutig getestet wird. Davon bekommt auch die Journalistin Valerie (Emmanuelle Vaugier) Wind, weil ihr Onkel Max (Ralf Moeller), der auf der Insel stationiert ist, sie heimlich mit Infos versorgt – und sich eines Tages nicht mehr meldet. Also bricht Valerie zur Insel auf. Der Mann, der sie mit dem Boot hinüberbringen soll, ist ein gewisser Jack Carver (Til Schweiger), der vor der Küste wenig erfolgreich ein Whale-Watching-Unternehmen betreibt. Doch Jack ist ehemaliger Elitesoldat. Und als Valerie kurz nach der Ankunft gleich einmal von den Wachen eingesackt und das Boot zerstört wird, zeigt Rambo a. D. Jack den Bösewichten des Doktor Krieger einmal so richtig, wo der Hammer hängt …

Meinung: Bei den Namen Boll, Kier, Moeller und Schweiger bekommen Trash-Fans vermutlich einen Atemstillstand, Cineasten steigt jedoch der Inhalt ihrer Mägen auf. Zugegeben, der Film ist unterste Schublade und selbst für die Kategorie D-Movie noch zu mies, aber der unfreiwillige Humor, den dieses Machwerk verströmt, macht es erträglich. Der „König der Bösewichte“ Udo Kier ist als exzentrischer deutscher Fiesling in seinem Element und Ralph Moeller beansprucht als Zombiekrieger 110 Prozent seiner mimischen Möglichkeiten.

Platz 29) Double Dragon – Die 5. Dimension (1994)

Double Dragon – Die 5. Dimension (1994) © Video: Gramercy Pictures / Imperial Entertainment Group / YouTube

Regie: James Yukich

James Yukich IMDb-Bewertung: 3,8/10

3,8/10 Videospiel-Genre: Beat ’em up

Worum es in Double Dragon – Die 5. Dimension geht:

Los Angeles im Jahr 2007: Eine von einem großen Erdbeben ausgelöste Flutwelle hat weite Teile der südkalifornischen Metropole unter sich begraben und aus dem Hollywood Boulevard einen breiten Strom gemacht. Gangs regieren die zerstörte Stadt, in der Gewalt und Chaos herrschen. In dieser Umgebung versuchen die verwaisten Brüder Jimmy (Mark Dacascos) und Billy Lee (Scott Wolf) zu überleben. Als sie von ihrer Pflegemutter eines Tages die Hälfte eines Talismans erhalten, verändert sich ihr Leben dramatisch. Denn der skrupellose Gangboss Koga Shuko (Robert Patrick), Besitzer der anderen Hälfte, trachtet danach, beide Teile des Talismans zu vereinigen, um so über grenzenlose Macht zu verfügen …

Meinung: Das Time Magazine listete diesen Film 2009 in den Top 10 der schlechtesten Videospielfilme aller Zeiten – und liegt damit nicht verkehrt. Auch wenn die Reihe im Videospielsektor als kultig gilt (es gab u. a. Comics und eine Zeichentrickserie), haben die laienhaften Schauspieler und das stümperhafte Drehbuch ihren Teil dazu beigetragen, diese Adaption zu einer der schlechtesten der Filmgeschichte zu verdammen. Da hilft auch die Besetzung u. a. mit der damals 22-jährigen Alyssa Milano (Charmed – Zauberhafte Hexen) nichts.

Platz 28) Schwerter des Königs – Dungeon Siege (2007)

Schwerter des Königs – Dungeon Siege (2007) © Video: 20th Century Fox / Freestyle Releasing / Boll KG Productions / Herold Productions / Brightlight Pictures / YouTube

Regie: Uwe Boll

Uwe Boll Originaltitel: In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale

In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale IMDb-Bewertung: 3,8/10

3,8/10 Videospiel-Genre: Fantasy-Action-Rollenspiel

Fantasy-Action-Rollenspiel Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Schwerter des Königs – Zwei Welten (2011), Schwerter des Königs – Die letzte Mission (2014)

Worum es in Schwerter des Königs – Dungeon Siege geht:

Der Königsneffe Fallow (Matthew Lillard) paktiert mit dem Magier Gallian (Ray Liotta), um den alten König Konreid (Burt Reynolds ) zu entmachten. Hierfür belegt Gallian das Volk der wilden Krugs mit einem Zauber und zieht mit ihnen plündernd durch das Königreich Ehb. Zu den Opfern der Krugs zählt bald auch die Familie von Farmer (Jason Statham). Der Versuch, seine entführte Frau Solana (Claire Forlani) zu befreien, misslingt. Farmer wird vom königstreuen Zauberer Merrick (John Rhys-Davies) gerettet und gesund gepflegt …

Meinung: Trotz hohen Budgets (60 Millionen US-Dollar) und einiger Stars mutierte die Dungeon-Siege-Verfilmung zum Flop. Globales Einspiel: 13 Millionen US-Dollar. Autsch!

Platz 27) Street Fighter – Die entscheidende Schlacht (1994)

Street Fighter – Die entscheidende Schlacht (1994) © Video: Universal Pictures / Columbia TriStar Film Distributors International / Capcom / YouTube

Regie: Steven E. de Souza

Steven E. de Souza Originaltitel: Street Fighter

Street Fighter IMDb-Bewertung: 4,0/10

4,0/10 Videospiel-Genre: Fighting

Fighting Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009)

Worum es in Street Fighter – Die entscheidende Schlacht geht:

Die Welt am Abgrund: Der diabolische Diktator General Bison (Raúl Juliá) terrorisiert mit seiner Streitmacht das Land. Über 60 UN-Mitarbeiter hat er bereits als Geiseln, verlangt 20 Milliarden Dollar Lösegeld, der gefährliche Konflikt steht an der Schwelle eines Weltkrieges. Da tritt der Oberbefehlshaber der Alliierten Truppen, Colonel Guile (Jean-Claude Van Damme), mit seiner Elitekämpferin Cammy (gespielt von Sängerin Kylie Minogue!) zu einer geheimen Rettungsaktion an …

Meinung: Gemäß der virtuellen Originalvorlage Street Fighter II: The World Warrior (1991) ist die Action durchaus fetzig, aber leider auch eindimensional und stark überzeichnet geraten – weswegen die Besetzung mit Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle fast schon als gewollt trashig gewertet werden kann. Mit Street Fighter: The Legend of Chun-Li wurde 2009 übrigens eine Fortsetzung realisiert, die mit einer IMDb-Wertung von 3,7 ebenfalls verdeutlicht, dass man die kultige Kampfspiel-Reihe in den Weiten der Arcardeautomaten belassen sollte. Oder man macht es wie die britische 2014er-Miniserie Street Fighter: Assassin’s Fist – die wir tatsächlich schwer empfehlen können!

Platz 26) Super Mario Bros. (1993)

Super Mario Bros. (1993) © Video: Buena Vista Pictures / Hollywood Pictures / Lightmotive / Allied Filmmakers / Cinergi Pictures / YouTube

Regie: Annabel Jankel, Rocky Morton

Annabel Jankel, Rocky Morton IMDb-Bewertung: 4,1/10

4,1/10 Videospiel-Genre: Jump’n’Run

Worum es in Super Mario Bros. geht:

Weil ihre Ausgrabungsstätte für Reptilienfunde seit Tagen überflutet ist, zieht Paläontologin Daisy (Samantha Mathis) die Mario Brothers zu Rate – die besten Installateure von Brooklyn. Kaum vor Ort, schlittern Mario (Bob Hoskins) und Luigi (John Leguizamo) in das Abenteuer ihres Lebens, denn die hübsche Forscherin wird entführt, und als sie sich an ihre Fersen heften, landen sie per Zeitreiseportal in der Stadt Dinohattan. In der aggressiven, lebensfeindlichen Metropole, deren Bewohner sich in beängstigendem Maße als Fleischfresser entpuppen, regiert der dämonische Echsenkönig Koopa (Dennis Hopper), der mithilfe eines magischen Steins (der sich in Daisys Besitz befinden soll) seine Macht ausweiten will …

Meinung: Hier passt rein gar nichts, maximal die Namen einzelner Figuren wurden korrekt übernommen! Beim Charakterdesign haben die Macher des Films absolut ins Klo gegriffen, keine der Figuren kommt auch nur ansatzweise so rüber wie in der legendären Nintendo-Videospielreihe – und der Zeitreise-Plot lässt selbst hartgesottenen Fans die Füße einschlafen. In einem Interview bezeichnete Hauptdarsteller Bob Hoskins die Dreharbeiten als „einen Albtraum“ und den Film selbst als „das Schlimmste, was er je drehen musste“. Ein Großteil des Films wurde übrigens in einer Zementfabrik gedreht. Er kostete 48 Millionen Dollar und es dauerte drei Jahre, bis er schlussendlich in die Kinos kam. Als Mario wären außerdem noch Danny DeVito und Tom Hanks zur Debatte gestanden – DeVito lehnte jedoch sofort ab. Fun Fact: Bis zur Veröffentlichung von Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu (siehe Platz 5) im Jahr 2019 war Super Mario Bros. die einzige Verfilmung einer Marke des japanischen Videospielkonzerns Nintendo.

Platz 25) Wing Commander (1999)

Wing Commander (1999) © Video: 20th Century Fox / Digital Anvil / Origin Systems / YouTube

Regie: Chris Roberts

Chris Roberts IMDb-Bewertung: 4,3/10

4,3/10 Videospiel-Genre: Weltraum-Flugsimulation

Worum es in Wing Commander geht:

Im Jahr 2654 befindet sich die Konföderation in einem brutalen Krieg mit den blutrünstigen Kilrathi. Die Sternenflotte der Konföderation ist jedoch zu weit entfernt, um eine geplante Invasion der Aliens auf der Erde zu verhindern. Nur die tollkühnen Kampfpiloten Christopher Blair (Freddie Prinze Jr.), Todd „Maniac“ Marshall (Matthew Lillard) und ihr Wing Commander Jeanette „Angel“ Deveraux (Saffron Burrows) können die Vernichtung des Planeten noch verhindern. Mutig nehmen sie den Kampf gegen den mächtigen Gegner auf …

Meinung: Chris Roberts hat sich mit seiner Weltraum-Spieleserie Wing Commander gewiss einen Namen als Spieleentwickler gemacht, als Regisseur/Produzent (u. a. Lucky Number Slevin) klingelt sein Name jedoch nur bei wenigen. Beim Verfilmen seines eigenen Games passt leider so gut wie nichts: schwache Handlung, x-beliebige Actionsequenzen und Special-Effects, deren mangelnde Qualität man nicht einmal auf die 90er-Jahre schieben kann. Unwürdige Adaption eines echten PC-Klassikers!

Platz 24) Postal (2007)

Postal (2007) © Video: Kinostar / Vivendi Entertainment / Boll KG / Pitchblack Pictures / YouTube

Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Bewertung: 4,5/10

4,5/10 Videospiel-Genre: Shooter

Worum es in Postal geht:

Der männliche Protagonist Dude (Zack Ward) lebt zusammen mit seiner übergewichtigen Frau Bitch in einem kleinen Wohnwagen im Randgebiet von Arizona. Nach einem missglückten Bewerbungsgespräch und dem nachfolgenden Gang zum Sozialamt steht er auf der Türschwelle seines Onkels Dave, der sich als erfolgreicher Anführer der städtischen Sekte einen Namen gemacht hat. Gemeinsam mit seinem Neffen schmiedet der geliebte Onkel den Plan, verkäufliches Merchandise zu klauen und sich an den Erlösen zu bereichern. Blöd nur, dass zur selben Zeit die Al-Qaida rund um Osama bin Laden in Amerika einmarschiert …

Meinung: Man kann es machen wie Charlie Chaplin (Der große Diktator) und politische Satire so betreiben, dass man dafür gefeiert wird, oder man heißt Uwe Boll und schießt gewaltig übers Ziel hinaus. Abseits von gewollten Trash-Faktoren, die aus der virtuellen Vorlage übernommen wurden (Stichwort: Katzen-Schalldämpfer!), ist Postal absolut unterste Schublade. Und dennoch handelt es sich im Ranking der Videospielverfilmungen tatsächlich um den erfolgreichsten Boll-Film – wie auch immer das passieren konnte. Fun Fact: Postal spielte weniger als 1 Prozent seines Produktionsbudgets ein!

Platz 23) D.O.A. – Dead or Alive (2006)

D.O.A. – Dead or Alive (2006) © Video: Constantin Film / United International Pictures / Dimension Films / Mindfire Entertainment / Team Ninja / VIP 4 Medienfonds / YouTube

Regie: Corey Yuen

Corey Yuen IMDb-Bewertung: 4,8/10

4,8/10 Videospiel-Genre: Fighting

Worum es in D.O.A. – Dead or Alive geht:

Zur Info für Nicht-Gamer: Bei Dead or Alive handelt es sich neben Street Fighter, Mortal Kombat und Tekken um den bekanntesten Vertreter des Fighting-Genres. Während bei den eben genannten Videospielen das rohe Verprügeln im Vordergrund steht, hat sich die D.O.A.-Reihe aufgrund des Spin-offs Xtreme Beach Volleyball (2003) ihren ganz „speziellen“ Ruf erarbeitet: Kämpfen schön und gut, aber vor allem die Körper der weiblichen Charaktere sollen dabei zur Geltung kommen. Und genau hier setzt der Film an. Bei einem hochdotierten Martial-Arts-Turnier lassen Christie (Holly Valance), Kasumi (Devon Aoki) und Co die männliche Konkurrenz alt aussehen. Kasumi will noch dazu herausfinden, wie ihr Bruder beim vorigen Turnier starb. Und natürlich bleibt neben dem Kampfbewerb noch Zeit für eine Partie Beachvolleyball in möglichst knappen Outfits …

Meinung: Schrill, schön anzusehen, aber strunzdumm. Neben diesem Action-Unfug wirken sogar die Rambo-Filme intellektuell!

Platz 22) Tekken (2010)

Tekken (2010) © Video: Anchor Bay Entertainment / Crystal Sky Pictures / YouTube

Regie: Dwight H. Little

Dwight H. Little IMDb-Bewertung: 4,8/10

4,8/10 Videospiel-Genre: Fighting

Fighting Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Tekken 2: Kazuya’s Revenge (2014)

Worum es in Tekken geht:

Im Jahr 2039 haben Kriege die Menschheit nahezu ausgelöscht, die Kontinente werden nicht mehr von Regierungen, sondern von mächtigen Konzernen geleitet. Einer davon gehört Heihachi Mishima (Cary-Hiroyuki Tagawa), der gleichzeitig Veranstalter des Kampfturniers Tekken ist. Der Bewerb soll die Massen bei Laune halten und verspricht dem Sieger ewige Anerkennung. Auch der rebellische Jin Kazama (Jon Foo) möchte daran teilnehmen. Seine Motivation: blutige Rache an Heihachi, den er für den Tod seiner Mutter Jun (Tamlyn Tomita) verantwortlich macht …

Meinung: Abgesehen von Namen und charakteristischen Merkmalen einzelner Figuren hat dieses Machwerk rein gar nichts mit der Hintergrundgeschichte der legendären Tekken-Kampfspielreihe zu tun. Irgendjemand war aber offenbar so überzeugt davon, dass fünf Jahre später tatsächlich ein Sequel folgte. Leider ist Tekken 2: Kazuya’s Revenge (mit einer IMDb-Wertung von 2,8) ebenfalls alles andere als empfehlenswert – nicht einmal für eingefleischte Tekken-Fans!

Platz 21) Doom – Der Film (2005)

Doom – Der Film (2005) © Video: Universal Pictures / John Wells Productions / Di Bonaventura Pictures / YouTube

Regie: Andrzej Bartkowiak

Andrzej Bartkowiak Originaltitel: Doom

Doom IMDb-Bewertung: 5,2/10

5,2/10 Videospiel-Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Doom: Die Vernichtung (2019)

Worum es in Doom – Der Film geht:

Auf einem Mars-Mond wird 2046 ein synthetisches Chromosom an einem zum Tode verurteilten Sträfling getestet. Als der darob zum Monster mutiert, wird eine Spezialeinheit angefordert …

Meinung: Doom gilt neben Wolfenstein als Wegbereiter der First-Person-Shooter, die mit ihrer expliziten Gewaltdarstellung allerdings auch heftige Kritik (und sogar Verbannung auf den deutschen Index!) einstecken mussten. Was die Authentizität angeht, kann dieser Film keineswegs mit dem Videogame mithalten – zu unterschiedlich sind die Herangehensweisen –, wenngleich er es in puncto Brutalität durchaus mit dem Original aufnehmen kann. Der namhafte Cast um Dwayne Johnson und Karl Urban verhalf dem Streifen auch abseits der Gamingszene zu Beachtung, auch wenn man ihn keinesfalls als Aushängeschild für das gesamte Filmgenre betrachten darf. Mit Doom: Die Vernichtung wollte Universal Pictures 2016 einen „richtigen“ Doom-Film abliefern, die Produktion stand allerdings unter keinem guten Stern und nach mehrmaligem Hin und Her kam der Film 2019 schlussendlich als Direct-2-DVD in den Handel. Das IMDb-Rating von 3,7 zeigt allerdings, dass der Film sogar noch schlechter als der Vorgänger aufgenommen wurde – selbst der Videospielhersteller Bethesda distanzierte sich im Anschluss an die Veröffentlichung von diesem Machwerk.

Platz 20) Max Payne (2008)

Max Payne (2008) © Video: 20th Century Fox / Dune Entertainment / Firm Films / Foxtor Productions / YouTube

Regie: John Moore

John Moore IMDb-Bewertung: 5,3/10

5,3/10 Videospiel-Genre: Third-Person-Shooter

Worum es in Max Payne geht:

Nachdem Frau und Tochter von Einbrechern gekillt wurden, hat Cop Max Payne (Mark Wahlberg) nichts mehr zu verlieren. Auf der Jagd nach den skrupellosen Mördern dringt er immer tiefer in die drogenverseuchte Unterwelt New Yorks ein und kommt hinter die Intrigen eines machtgierigen Pharmakonzerns – für den seine Frau einst gearbeitet hat. Hilfe erhält er von Auftragskillerin Mona Sax (Mila Kunis) …

Meinung: Aus der Schmiede des finnischen Entwicklerstudios Remedy Entertainment und vertrieben von Rockstar Games (u. a. Grand Theft Auto und Red Dead Redemption), hat sich die Max-Payne-Trilogie in Gamerkreisen zum absoluten Kult entwickelt. Die Handlung – düster, packend, aufwühlend und durchaus auf einer emotionalen Ebene nachvollziehbar – zeigt einen gefallenen Helden auf Rachefeldzug, der Film indes lässt keine Gefühlsregung zu. Optisch kommen sich das Film-Noir-Game und der Krimithriller recht nahe, aber das Zwischenmenschliche bleibt auf der Strecke – und genau das macht das Spiel so besonders!

Platz 19) Ratchet & Clank (2016)

Ratchet & Clank (2016) © Video: Gramercy Pictures / Focus Features / Rainmaker Entertainment / PlayStation Productions / Blockade Entertainment / CNHK Media China / Cinema Management Group / YouTube

Regie: Kevin Munroe

Kevin Munroe IMDb-Bewertung: 5,6/10

5,6/10 Videospiel-Genre: Jump’n’Run, Action-Adventure

Worum es in Ratchet & Clank geht:

Ratchet und Clank müssen die Galaxie Solana vor ihrem größten Feind retten, dem Alien Drek, der das gesamte Universum bedroht. Ratchet, ein tollkühner Lombax und der Letzte seiner Art, wuchs ohne Familie auf einem abgelegenen Planeten auf und träumt schon sein ganzes Leben lang davon, ein gefeierter Held zu sein. Clank ist ein etwas zu klein geratener Roboter mit mehr Köpfchen als Muskelkraft. Als die beiden ungleichen Freunde eine gefährliche Waffe entdecken, die fähig ist, ganze Planeten zu zerstören, schließen sie sich mit den glorreichen Galactic Rangers zusammen, um die Galaxie zu retten. Auf ihrer gefährlichen Mission lernen sie, was Freundschaft und Mut wirklich bedeuten und wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben …

Meinung: Nirgendwo sonst wäre eine Verfilmung der Ratchet-&-Clank-Saga besser aufgehoben als im Animationsfach. Optisch sieht sie zum Anbeißen aus, die temporeiche Story ist wie für die Originalvorlage üblich recht überschaubar, nur am Humor mangelt’s leider gewaltig. Sehr schade!

Platz 18) Assassin’s Creed (2016)

Assassin’s Creed (2016) © Video: 20th Century Fox / New Regency Productions / Ubisoft Motion Pictures / DMC Film / The Kennedy/Marshall Company / YouTube

Regie: Justin Kurzel

Justin Kurzel IMDb-Bewertung: 5,7/10

5,7/10 Videospiel-Genre: Action-Adventure

Worum es in Assassin’s Creed geht:

Callum Lynch (Michael Fassbender) hat sein Leben verwirkt und wird als Mörder mittels Todesspritze hingerichtet. Im Auftrag einer ominösen Firma erwacht er aber kurz darauf in der Einrichtung der Forscherin Sophia (Marion Cotillard) in Madrid wieder. Der Grund: Cal ist ein Nachfahre von Aguilar de Nerha vom Orden der Assassinen, der im Spanien des 15. Jahrhunderts gegen den Templerorden gekämpft und den „Apfel von Eden“ versteckt hat – ein Relikt, mit dem sich der freie Wille des Menschen kontrollieren lässt. Um den Apfel aufzuspüren, soll Cal mittels einer Hightech-Maschine die genetischen Erinnerungen Aguilars „anzapfen“ – und findet sich als Assassine zur Zeit der Inquisition wieder …

Meinung: Die französische Entwicklerschmiede Ubisoft schreibt mit ihrer Assassin’s-Creed-Reihe seit 2007 die Geschichtsbücher neu. Protagonisten, die mittels DNA-Splicing und Hightech-Zauberei die wichtigsten Epochen der Menschheitsgeschichte nachempfinden und nachträglich beeinflussen können, gehören hier zum Plot dazu wie das Amen im Gebet. All das „Drumherum“ wird im Film jedoch leider nur peripher behandelt und lässt Nicht-Zocker im Kino ganz schön alt aussehen. Dazu kommt, dass die Kinoadaption trotz Top-Besetzung (Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling etc.) mit einem mauen Plot(-twist) aufwartet und den echten AC-Fans nichts Neues liefert. Immerhin passt die Kameraführung, die den Streifen zu einem bildgewaltigen Sci-Fi-Actioner aufwertet, den man durchaus einmal ansehen kann, danach aber sofort wieder aus seinem Gedächtnis streicht, um Platz für bessere Filme zu schaffen.

Platz 17) Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Lara Croft: Tomb Raider (2001) © Video: Paramount Pictures / United International Pictures / Concorde Filmverleih / Toho-Towa / Mutual Film Company / Lawrence Gordon Productions / Eidos Interactive / YouTube

Regie: Simon West

Simon West IMDb-Bewertung: 5,8/10

5,8/10 Videospiel-Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens (2003), Tomb Raider (2018)

Worum es in Lara Croft: Tomb Raider geht:

Offiziell arbeitet Lara Croft (Angelina Jolie), die auf einem herrschaftlichen Landsitz in England lebt, als Fotojournalistin, insgeheim betätigt sie sich jedoch als Schatzjägerin. Eines Tages entdeckt sie eine Uhr ihres verstorbenen Archäologenvaters (Jon Voight). Sie wendet sich hilfesuchend an ihren Freund Powell (Iain Glen), der, wie sich zeigt, ein fieser Illuminat ist und das allmächtige Geheimnis des Zeitmessers kennt. Er luchst ihn Lara ab, womit eine atemraubende Hatz über die Kontinente anhebt …

Meinung: Basierend auf der zum Kult erhobenen PlayStation-Saga erlebte Videospiel-Ikone Lara Croft mit dieser Verfilmung ihren ersten Auftritt auf der Großbildleinwand. Die Schauplätze sind erlesen (Angkor Wat!), die Effekte toll und auch über die Besetzung der Hauptfigur kann man nicht meckern, doch es fehlt dem Streifen an Seele. Mit Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens folgte zwei Jahre später ein actionreiches Sequel, 2018 gab es unter dem Titel Tomb Raider (siehe Platz 10) ein Reboot der Serie mit Oscarpreisträgerin Alicia Vikander in der Titelrolle.

Platz 16) Mortal Kombat (1995)

Mortal Kombat (1995) © Video: New Line Cinema / Threshold Entertainment / YouTube

Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson IMDb-Bewertung: 5,8/10

5,8/10 Videospiel-Genre: Fighting

Fighting Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Mortal Kombat 2 – Annihilation (1997), Mortal Kombat (2021)

Worum es in Mortal Kombat geht:

Der grausame Zauberer Shang Tsung (Cary-Hiroyuki Tagawa) fordert die drei mutigsten Martial-Arts-Kämpfer der Welt zu einem brutalen Wettstreit heraus: dem Mortal-Kombat-Turnier. Neunmal haben Tsung und seine Fighter, der vierarmige Goro und Sub-Zero, dessen Atem jeden zur Eissäule erstarren lässt, bereits gewonnen. Sollte es ihnen auch diesmal gelingen, wird die Welt der Menschen für immer vom Herrscher der Finsternis regiert werden. Es liegt an dem Mönch Liu Kang (Robin Shou), dem Hollywood-Mimen Johnny Cage (Linden Ashby) und der furchtlosen Polizistin Sonya Blade (Bridgette Wilson), ob die Erde von Tsung in einen Ort des Grauens verwandelt wird. Doch zum Glück sind sie nicht auf sich allein gestellt. In Prinzessin Kitana und Lord Rayden (Christopher Lambert) finden sie heimliche Verbündete …

Meinung: Ähnlich wie bei Street Fighter (Platz 25), Dead or Alive (Platz 21) und Tekken (Platz 20) handelt es sich hierbei um die Verfilmung eines Fighting-Games – mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es Mortal Kombat ob seiner expliziten Gewaltdarstellungen auf den Index geschafft hat. In dieser Hinsicht hat sich die Prügelspielreihe bis heute nicht verändert und punktet bei Fans vor allem mit sogenannten „Fatality Moves“, die eine Abfolge von besonders blutigen Kampfshoweinlagen darstellen und meistens den extrem grausamen Bildschirmtod eines Charakters zur Folge haben. Und trotz – oder genau wegen? – dieser Punkte gilt Mortal Kombat als eine der besten Videospielverfilmungen der 90er-Jahre – die mit Mortal Kombat: Annihilation im Jahr 1997 sogar eine Fortsetzung spendiert bekam. 2021 initiierte Conjuring-Regisseur James Wan ein Reboot der Reihe, das von Filmemacher Simon McQuoid – ebenfalls unter dem schlichten Namen Mortal Kombat – umgesetzt wurde. Auch wenn die Geschichte arg banal ist, so bekommen Fans des Kultspiels zumindest visuell einiges geboten (IMDb-Bewertung: 6,1/10). Warnung: Definitiv nichts für Minderjährige und Zartbesaitete!

Platz 15) Rampage: Big Meets Bigger (2018)

Rampage: Big Meets Bigger (2018) © Video: Warner Bros. Pictures / New Line Cinema / Access Entertainment / RatPac-Dune Entertainment / Flynn Picture Company / Wrigley Pictures / ASAP Entertainment / Seven Bucks Productions / YouTube

Regie: Brad Peyton

Brad Peyton Originaltitel: Rampage

Rampage IMDb-Bewertung: 6,1/10

6,1/10 Videospiel-Genre: Action

Worum es in Rampage: Big Meets Bigger geht:

Drei Kanister eines revolutionären, auf einer Raumstation entwickelten Wachstumsserums landen per Rettungskapsel in einem Tierschutzgebiet bei San Diego. Albino-Gorilla George, ein Wolf und ein Alligator kommen mit dem gefährlichen Serum in Berührung, woraufhin sie innerhalb weniger Tage auf ein Vielfaches ihrer ursprünglichen Größe wachsen und Chaos stiften …

Meinung: Der actionreiche Mix aus Monster- und Katastrophenspektakel basiert auf dem gleichnamigen 80er-Spielhallenklassiker, bei dem es lediglich darum ging, als XXL-Monster eine Stadt zu plätten. Dwayne Johnson als Zugpferd für diese Adaption funktioniert hervorragend und die Action kracht. Aufgabe bestanden, Videospiel nahezu 1:1 auf die Leinwand gebracht: Film an, Hirn aus und Spaß haben!

Platz 14) Angry Birds – Der Film (2016)

Angry Birds – Der Film (2016) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Rovio Animation / YouTube

Regie: Clay Kaytis, Fergal Reilly

Clay Kaytis, Fergal Reilly Originaltitel: The Angry Birds Movie

The Angry Birds Movie IMDb-Bewertung: 6,3/10

6,3/10 Videospiel-Genre: Casual Mobile Game

Casual Mobile Game Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Angry Birds 2 (2019)

Worum es in Angry Birds – Der Film geht:

Auf einer entlegenen Vogelinsel: Einzelgänger Red (Stimme: Christoph Maria Herbst) ist im Gegensatz zu seinen Artgenossen pessimistisch und tut sich schwer, seine Emotionen zu kontrollieren. Nach einem Ausraster verdonnert ihn ein Richter schließlich zu einem Anti-Aggressions-Kurs, wo er den hyperaktiven Chuck (Stimme: Axel Stein) und den unberechenbaren Bombe (Stimme: Axel Prahl) kennenlernt. Als eines Tages ein Schiff mit grünen Schweinen die Insel ansteuert, ist Red der Einzige, der den Gästen nicht traut – und damit recht behalten soll …

Meinung: Das gefeierte Handyspiel des finnischen Spielstudios Rovio Entertainment hat den Sprung auf die große Leinwand geschafft. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass das Game einzig und allein aus der Aufgabe besteht, Vögel per Schleuder quer über den Bildschirm zu katapultieren und dabei so viel Schaden wie möglich anzurichten. Das Konzept wurde in eine liebevolle Animation eingebettet und brachte weltweit 352,3 Mio. US-Dollar in die Kinokassen. 2019 folgte eine Fortsetzung.

Platz 13) Hitman – Jeder stirbt alleine (2007)

Hitman – Jeder stirbt alleine (2007) © Video: EuropaCorp / 20th Century Fox / Anka Film / Daybreak Productions / Dune Entertainment / Prime Universe Productions / YouTube

Regie: Xavier Gens

Xavier Gens Originaltitel: Hitman

Hitman IMDb-Bewertung: 6,3/10

6,3/10 Videospiel-Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Hitman: Agent 47 (2015)

Worum es in Hitman – Jeder stirbt alleine geht:

Der im Labor gezüchtete Agent 47 (Timothy Olyphant) ist die perfekte Tötungsmaschine. Der Auftrag, Russlands Präsidenten aus dem Weg zu räumen, wird jedoch zum Prüfstein – er erweist sich als Falle, die ihn zwischen die Fronten der internationalen Ermittlungsbehörden bringt. Zudem trifft er auf die toughe Nika (Olga Kurylenko), die zur Prostitution gezwungen wurde und erstmals so etwas wie menschliche Gefühle in ihm weckt …

Meinung: Fetzige Hochglanz-Adaption des Third-Person-Shooters Hitman, die an Actionthriller wie Shooter und die Jason-Bourne-Filme erinnert, jedoch in Sachen Figurenzeichnung schwächelt und nur Genre-Fans ans Herz zu legen ist. Mit Hitman: Agent 47 kam im Jahr 2015 übrigens dieselbe Geschichte noch einmal in die Kinos – diesmal mit Rupert Friend in der Hauptrolle des glatzköpfigen Elitekillers und mit einer noch schlechteren IMDb-Gesamtbewertung (5,7/10).

Platz 12) Tomb Raider (2018)

Tomb Raider (2018) © Video: Warner Bros. Pictures / Metro-Goldwyn-Mayer / Warner Bros. Pictures / GK Films / Square Enix / YouTube

Regie: Roar Uthaug

Roar Uthaug IMDb-Bewertung: 6,3/10

6,3/10 Videospiel-Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Lara Croft: Tomb Raider (2001), Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens (2003)

Worum es in Tomb Raider geht:

2018 wurden die Tomb-Raider-Filme mit Angelina Jolie in der Hauptrolle (siehe Platz 15) neu aufgerollt: Lara Croft (Alicia Vikander) könnte ein sorgenfreies Leben führen, würde sie das fette Erbe ihres vor sieben Jahren verschwundenen Vaters Richard (Dominic West) antreten. Mit Daddys Tod kann sich die junge Frau aber nicht abfinden, sie jobbt lieber als Fahrradkurierin in London. Als sie sich doch für das Erbe entscheidet, überreicht ihr Familienanwalt Yaffe (Derek Jacobi) ein japanisches Puzzle, das einen Schlüssel beinhaltet und sie zum versteckten Arbeitszimmer Richards führt. Dort erfährt Lara per Videobotschaft, dass er sich als Archäologe betätigte und zu einer Expedition in Richtung einer japanischen Insel aufgebrochen war. Auf nach Nippon also!

Meinung: Regisseur Roar Uthaug (The Wave) hatte für das Leinwand-Comeback der Spielheldin (15 Jahre nach Angelina Jolies zweitem und letztem Lara-Croft-Auftritt) 94 Millionen Dollar zur Verfügung, gerade die Action kommt aber (wie auch die Nebenfiguren) wenig spektakulär und recht glatt daher. Auf der Habenseite stehen Alicia Vikander als „menschelnde“ Heldin und Anspielungen auf das Videogame-Reboot Tomb Raider (2013).

Platz 11) Final Fantasy: Die Mächte in dir (2001)

Final Fantasy: Die Mächte in dir (2001) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Square Pictures / YouTube

Regie: Hironobu Sakaguchi, Motonori Sakakibara

Hironobu Sakaguchi, Motonori Sakakibara Originaltitel: Final Fantasy: The Spirits Within

Final Fantasy: The Spirits Within IMDb-Bewertung: 6,4/10

6,4/10 Videospiel-Genre: Rollenspiel

Worum es in Final Fantasy: Die Mächte in dir geht:

Invasoren aus dem All haben im Jahr 2065 die Erde verwüstet und die Kontrolle übernommen. Ein Großteil der Erdoberfläche wurde bereits unbewohnbar gemacht, sämtliche Lebensformen drohen ausgerottet zu werden – allen voran natürlich die Menschen, deren spirituelle Energie den Aliens als Nahrungsgrundlage dient (daher auch der Originaltitel The Spirits Within). Wie so oft in Sci-Fi-Filmen ruht das Schicksal der Überlebenden auf den Schultern der unscheinbarsten Personen des Planeten, in diesem Fall auf denen der Wissenschaftlerin Aki Ross. Gemeinsam mit der Kampftruppe Deep Eyes bläst sie zum Halali auf die Außerirdischen …

Meinung: An der Optik gibt es nichts zu bemängeln, die war Anfang der 2000er-Jahre bahnbrechend und sieht auch heute noch ziemlich schick aus – dafür ist die 15 Teile umfassende Final-Fantasy-Reihe aus dem Hause Square Enix aber seit jeher bekannt! Was hier weniger überzeugt, ist die vergleichsweise platte Story, die umgeschrieben auf ein Videospiel bestimmt besser funktioniert hätte. Abseits dieses Spielfilms, gab es auch eine Reihe von Animationsfilmen, wie z. B. Final Fantasy VII: Advent Children (2005), welcher die filmische Fortsetzung des beliebten Final Fantasy VII darstellt und den Zwist der Erzrivalen Cloud Strife und Sephiroth (einem der bekanntesten Bösewichte der gesamten Videospielgeschichte!) zum Mittelpunkt hat, sowie den visuell eindrucksvollen Streifen Kingsglaive, der 2016 passend zum Game Final Fantasy XV veröffentlicht wurde.

Platz 10) Need For Speed (2014)

Need For Speed (2014) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Mister Smith Entertainment / Reliance Entertainment / DreamWorks Pictures / Electronic Arts / Bandito Brothers / YouTube

Regie: Scott Waugh

Scott Waugh IMDb-Bewertung: 6,4/10

6,4/10 Videospiel-Genre: Rennspiel

Worum es in Need For Speed geht:

Tobey Marshall (Aaron Paul) ist ein begnadeter Automechaniker, lebt in Mount Kisco, New York, und gilt in der Underground-Straßenrennszene als Legende. Gemeinsam mit seinen Kumpels – Chefmechaniker Joe (Ramon Rodriguez), Finn (Rami Malek), Benny (Scott Mescudi) und Little Pete (Harrison Gilbertson), dem kleinen Bruder von Tobeys Ex Anita (Dakota Johnson), will er die Werkstatt seines verstorbenen Vaters wieder flottkriegen. Der Schulden wegen akzeptiert er das Angebot des arroganten Dino (Dominic Cooper), einen Shelby Mustang herzurichten, den der Millionärssohn dann teuer weiterverkaufen möchte. Als es ans Bezahlen geht, lockt Dino Tobey und Little Pete mit einer Wette: Sollten Tobey oder Little Pete ein privates Autorennen gewinnen, will Dino ihnen die ganze Kaufsumme abtreten – verlieren sie, gehen sie leer aus. Als Tobey beim Rennen klar in Front liegt, drängt Dino Little Pete von der Straße. Anitas Bruder stirbt, Dino flieht – und Tobey landet im Gefängnis. Als er zwei Jahre später wieder freikommt, sinnt er auf Rache …

Meinung: Das Rezept ist simpel: Man nehme die bislang erfolgreichste Autorennspiel-Serie sowie eine Reihe unverbrauchter Jungstars, betraue einen Actionprofi mit der Regie – und fertig ist der Hollywood-Blockbuster. Stark gefilmtes, aber auch eine Spur zu lang geratenes Rennfahrabenteuer, das oft an Autofilmklassiker wie Ein ausgekochtes Schlitzohr (1977) und Fluchtpunkt San Francisco (1971) erinnert.

Platz 9) Silent Hill – Willkommen in der Hölle (2006)

Silent Hill – Willkommen in der Hölle (2006) © Video: TriStar Pictures / Metropolitan Filmexport / Davis Films / Konami / Silent Hill DCP, Inc. / YouTube

Regie: Christophe Gans

Christophe Gans Originaltitel: Silent Hill

Silent Hill IMDb-Bewertung: 6,5/10

6,5/10 Videospiel-Genre: Survival Horror

Survival Horror Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Silent Hill: Revelation (2012)

Worum es in Silent Hill – Willkommen in der Hölle geht:

Von der PlayStation auf die Kinoleinwand: Rose (Radha Mitchell) und ihr Mann Christopher (Sean Bean) machen sich Sorgen um Adoptivtochter Sharon (Jodelle Ferland), die jede Nacht schlafwandelt und dabei immer wieder die Stadt Silent Hill erwähnt. Um dem Kind zu helfen, macht sich Rose mit ihm auf den Weg in den Ort, der vor vielen Jahren durch einen verheerenden Kohlebrand zerstört wurde. Verfolgt von einer misstrauischen Polizistin (Laurie Holden), verursacht Rose kurz vor der Stadtgrenze einen Unfall. Als sie wieder zu Bewusstsein kommt, fehlt von Sharon jede Spur. Auf der Suche nach ihrer Tochter betritt Rose Silent Hill, über dem ein dichter Aschenebel hängt. Als die Dunkelheit hereinbricht, tauchen in der nur scheinbar verlassenen Geisterstadt albtraumhafte Kreaturen auf …

Meinung: Bestimmt kein Horror-Meisterwerk, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es sich hierbei um eine Videospielverfilmung handelt, ein durchwegs stimmiger Grusler mit ein paar richtig fiesen Schockmomenten und bösem Schlusstwist. Im Jahr 2012 gab’s mit Silent Hill: Revelation einen Nachschlag, dessen Geschichte auf dem Konami-Hit Silent Hill 3 beruhte, jedoch nicht mehr mit dem ersten Streifen mithalten konnte.

Platz 8) Sonic the Hedgehog (2020)

Sonic the Hedgehog (2020) © Video: Paramount Pictures / Sega Sammy Group / Original Film / Marza Animation Planet / Blur Studio / YouTube

Regie: Jeff Fowler

Jeff Fowler IMDb-Bewertung: 6,5/10

6,5/10 Videospiel-Genre: Jump’n’Run

Jump’n’Run Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Sonic the Hedgehog 2 (2022)

Worum es in Sonic the Hedgehog geht:

Der blitzblaue Igel zählt zu den namhaftesten Maskottchen der gesamten Videospielwelt. Anfang der 90er-Jahre etablierte der japanische Hersteller Sega die Figur für das Mega Drive – seine hauseigene 16-Bit-Heimkosole – und zog mit ihm in eine erbitterte PR-Schlacht gegen den großen Konkurrenten Nintendo und Super Mario. Dass sich im Lauf der Jahre zwei Lager bildeten, war unumgänglich, und 2001 stand mit Segas Rückzug aus der Branche auch ein Sieger in diesem „Kampf“ fest. Die Fans hielten der Firma aber weiterhin die Treue, immerhin sollte Igel Sonic so schnell nicht von der Bildfläche verschwinden: TV-Serien, Comics und Merchandise gab es nach wie vor – genauso wie Sonic-Spiele für die späteren Nintendo-Konsolen, aber auch die PlayStation und Xbox. Anno 2020 sauste der Überschalligel aber erstmals auf die große Leinwand und sorgte dort für Rekorde an den Kinokassen.

Meinung: Mit einem globalen Einspiel von rund 146 Millionen US-Dollar gilt der Sonic-Film zwar als eine der finanziell erfolgreichsten Videospielverfilmungen aller Zeiten, um an die die monumentalen Zahlen von WarCraft: The Beginning (siehe Platz 2) heranzukommen, fehlte dem turbulenten Kinderfilm dann aber doch der nötige Biss – den auch ein Topstar wie Jim Carrey als gemeiner Dr. Eggman nicht abliefern konnte. Eine Fortsetzung (diesmal u. a. auch mit den von vielen Fans gewünschten Figuren Tails und Knuckles) ist für 2022 avisiert.

Platz 7) Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu (2019)

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu (2019) © Video: Warner Bros. Pictures / Toho / Legendary Pictures / The Pokémon Company / YouTube

Regie: Rob Letterman

Rob Letterman IMDb-Bewertung: 6,6/10

6,6/10 Videospiel-Genre: Rollenspiel

Worum es in Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu geht:

Anno 1996 erblickten sie als Videospiel das Licht der Welt. 23 Jahre später sind die quirlig-bunten Fantasiewesen, mehr als 800 an der Zahl, aus der Popkultur kaum mehr wegzudenken – und immer noch ein weltweites Phänomen. Ins Kino haben es die Pokémon schon zuvor mehrmals geschafft, jedoch nie als Realfilm – und dieser hier kann sich sehen lassen: Basierend auf dem Videospiel-Spin-off Meisterdetektiv Pikachu spinnt sich die Handlung um den jungen Tim (Justice Smith) und das mysteriöse Verschwinden seines Privatdetektiv-Vaters. Dass der bei einem Autounfall gestorben ist, will der Bub nicht so recht glauben, obendrein, wo doch sein Partner – ein sprechendes Pikachu – noch am Leben ist! Also begeben sich die zwei auf Spurensuche und finden sich plötzlich in einer Verschwörung wieder, die das friedliche Zusammenleben der Menschen und Pokémon gefährden könnte …

Meinung: Der Fantasykrimi zielt klar auf eine junge Seherschaft ab und hat vielleicht nicht die beste Handlung auf den Leib geschrieben bekommen, dennoch bietet er eingeschworenen Liebhabern des Kult-Franchise eine Menge Fan-Service. Von den über 800 Viechern haben es unterm Strich leider nur knapp 60 in den Film geschafft, dafür sehen diese zum Niederknien aus und lassen uns wünschen, dass es Pokémon auch in der echten Welt gäbe. So müssen Videospielverfilmungen aussehen!

Platz 6) Prince of Persia: Der Sand der Zeit (2010)

Prince of Persia: Der Sand der Zeit (2010) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films / YouTube

Regie: Mike Newell

Mike Newell Originaltitel: Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time IMDb-Bewertung: 6,6/10

6,6/10 Videospiel-Genre: Jump’n’Run, Action-Adventure

Worum es in Prince of Persia: Der Sand der Zeit geht:

Die Macher von Fluch der Karibik wagten mit diesem Film einen Abstecher ins Persien des sechsten Jahrhunderts. Prinz Dastan (Jake Gyllenhaal) erobert die Stadt der schönen Prinzessin Tamina (Gemma Arterton). Die ist die Hüterin eines magischen Dolches, der den Sand der Zeit birgt und mit dem sich die Vergangenheit manipulieren lässt. Vor allem Dastans Onkel Nizam (Ben Kingsley) ist scharf auf die Waffe, und um sie zu ergattern, ermordet er zunächst den König und schiebt die Tat Dastan in Schuhe, woraufhin der mit Tamina die Flucht ergreift. Jedoch dauert es eine Weile, bis sich die beiden im Kampf gegen Nizam zusammenraufen …

Meinung: Rennen, springen, kämpfen – die Blockbusteradaption nach dem gleichnamigen PC-Spielklassiker ist zwar nicht gerade originell, dafür aber rasant, toll getrickst, recht spannend und topbesetzt! War bis zum Jahr 2016 mit einem weltweiten Einspielergebnis von 336 Millionen Dollar die erfolgreichste Videospieladaption, die es je auf die Kinoleinwand schaffte – dann kam WarCraft: The Beginning (siehe Platz 2). Über eine Fortsetzung wird seit 2011 diskutiert.

Platz 5) Resident Evil (2002)

Resident Evil (2002) © Video: Constantin Film Verleih / Pathé Distribution / Constantin Film / New Legacy Film / YouTube

Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson IMDb-Bewertung: 6,7/10

6,7/10 Videospiel-Genre: Survival-Horror, Third-Person-Shooter

Survival-Horror, Third-Person-Shooter Fortsetzungen, Vorgänger und Reboots: Resident Evil: Apocalypse (2004), Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution (2012), Resident Evil: The Final Chapter (2016)

Worum es in Resident Evil geht:

Im unterirdischen Labor „Hive“ lässt der Konzern Umbrella Corporation mit Bio-Waffen experimentieren. Dabei wird ein tödliches Virus freigesetzt. Der Sicherheitscomputer Red Queen schottet das Labor daraufhin ab und bringt alle Eingeschlossenen kurzerhand um. Weil Red Queen aber angeblich außer Kontrolle geraten ist, wird eine Spezialeinheit (Milla Jovovich, Michelle Rodriguez u. a.) wieder hineingeschickt – doch im Hive wüten mittlerweile Zombies …

Meinung: Die sechsteilige Resident-Evil-Realfilmreihe durfte von 2002 bis 2016 in den Kinos wüten und spielte insgesamt 1,2 Milliarden Dollar ein (bei einem Produktionsbudget von insgesamt 288 Millionen USD). Auch wenn nicht alle Cineasten von der Horror-Action begeistert waren, landeten die einzelnen Filme noch in jedem Jahr ihrer Veröffentlichung auf Platz 1 der US-Kinocharts. Im Jahr 2021 wurde unter dem Titel Resident Evil: Welcome to Raccoon City ein Reboot der Reihe gestartet – nach einem Drehbuch von Johannes Roberts (47 Meters Down) und mit James Wan (Conjuring, Insidious) als Produzent. Das Ergebnis blieb leider hinter den Erwartungen zurück (IMDb-Bewertung: 5,6/10).

Platz 4) WarCraft: The Beginning (2016)

WarCraft: The Beginning (2016) © Video: Universal Pictures / Legendary Pictures / Blizzard Entertainment / Atlas Entertainment / YouTube

Regie: Duncan Jones

Duncan Jones Originaltitel: WarCraft

WarCraft IMDb-Bewertung: 6,8/10

6,8/10 Videospiel-Genre: Echtzeitstrategie, MMORPG

Worum es in WarCraft: The Beginning geht:

Der Film erzählt vom ersten Krieg zwischen Menschen und Orcs. In Azeroth, dem Reich der Menschen, herrscht Frieden. Doch der ist bedroht, als eine Armee von Orcs durch ein mittels Hexerei geöffnetes Portal in das Land einfällt. Da ihre eigene Welt Draenor unbewohnbar geworden ist, wollen sie hier eine neue Heimat finden. Innerhalb der Horde rumort es aber: Während der dämonische Anführer Gul’dan (Daniel Wu) einen Feldzug gegen die Bewohner Azeroths anzettelt, zweifelt der Orc Durotan (Toby Kebbell) am rücksichtslosen Eroberungsplan. Und die Armeen der menschlichen Allianz stellen sich der Invasion entgegen …

Meinung: Ein bildgewaltiges und detailverliebtes Fantasyspektakel, das nicht nur für Fans der Spielvorlage ein heißer Tipp ist. Der mit 160 Mio. Dollar budgetierte Film lukrierte rund 434 Mio. USD – und löste damit Prince of Persia: Der Sand der Zeit (siehe Platz 6) als erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten ab.

Platz 3) Halo 4: Forward Unto Dawn (2012)

Halo 4: Forward Unto Dawn (2012) © Video: Machinima Prime / Microsoft Studios / 343 Industries / Herzog and Company / Legacy Effects / Arc Productions / Blacklist / YouTube

Regie: Stewart Hendler

Stewart Hendler IMDb-Bewertung: 6,9/10

6,9/10 Videospiel-Genre: Ego-Shooter

Worum es in Halo 4: Forward Unto Dawn geht:

Bei dieser Miniserie handelt es sich um eine feine Adaption des Xbox-Kultspiels Halo und seinem legendären Protagonisten Master Chief. In fünf Episoden spinnt das Microsoft-Entwicklerstudio 343 Industries eine packende Geschichte rund um die Veröffentlichung des vierten Teils der Reihe (der ebenfalls 2012 erschien), in der von der Militärakademie Corbulo und deren Kadetten im Bürgerkrieg des Jahres 2525 erzählt wird. Sci-Fi-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten, und wer mit dem dazu passenden Videogame vertraut ist, wird die unzähligen Querverweise sofort verstehen.

Meinung: Dass es nicht immer zwingend ein Hollywood-Studio braucht, um einem Film zum Erfolg zu verhelfen, beweist diese Webserie eindrucksvoll. Zudem macht sie deutlich, dass es schlauer ist, die Videospielfirmen selbst an etwaigen Filmen und Serien schrauben zu lassen (so natürlich die budgetären Mittel gegeben sind). 343 Industries und Microsoft Studios veröffentlichten bereits zwei Jahre zuvor die Anime-Kurzfilmreihe Halo Legends – abgerundet wurde der filmische Abschweifer aus dem Halo-Universum übrigens durch die Miniserie Halo: Nightfall (2014), die u. a. von Sci-Fi-Visionär Ridley Scott (Alien) und David Zucker (Die nackte Kanone) produziert wurde. 2015 folgte mit Halo: The Fall of Reach schließlich der bis dato letzte Eintrag in der Halo-Filmografie, wobei ein offizieller Kinofilm seit 2005 im Gespräch ist.

Platz 2) Castlevania (2017–2021)

Castlevania (2017–2021) © Video: Netflix / Netflix Streaming Services / Frederator Studios / Shankar Animation / Project 51 / YouTube

Showrunner: Warren Ellis, Adi Shankar

Warren Ellis, Adi Shankar IMDb-Bewertung: 8,3/10

8,3/10 Videospiel-Genre: Action-Adventure

Worum es in Castlevania geht:

Für all jene, die die Kultreihe aus dem Hause Konami nicht kennen: Es geht um die erbitterte Fehde zwischen Vampirlord Dracula und dem Belmont-Clan, die sich seit dem ersten Spiel aus dem Jahr 1986 bis in die Gegenwart erstreckt. Zur Handlung der Serie: Nachdem seine Frau als angebliche Hexe auf dem Scheiterhaufen hingerichtet wird, sinnt Graf Vlad Dracula Tepes auf Rache und stellt den Bewohnern der Walachei – allen voran Mitgliedern der Kirche, die für den Tod seiner Geliebten verantwortlich sind – ein Ultimatum: In einem Jahr wird er wiederkommen und sie dafür bluten lassen. So recht glauben will daran anfangs zwar niemand, doch der Graf hält sein Versprechen, legt seine Menschlichkeit ab und dezimiert mit Monstern und Dämonen die Bevölkerung – wobei nur Trevor Belmont überlebt, der von einer Monsterjäger-Familie abstammt und fortan ein neues Ziel vor Augen hat …

Meinung: Die im Anime-Stil gehaltene, jedoch nicht wie für das Genre typisch in Südostasien sondern in den USA produzierte, Netflix-Serie bietet alles, was sich Fans der Spielereihe wünschen können und geht dabei auch nicht zimperlich vor (FSK-Altersfreigabe: ab 18 Jahren). Wie für eine Vampir-Geschichte wünschenswert, spritzt literweise das Blut, auch etliche Anspielungen auf die über 40 Ableger umfassende Saga sind quasi unumgänglich. Trotz aller Bedenken wurde bei dieser Produktion nicht einfach nur ein renommierter Markenname verwendet um eine weitere generische, dazugehörige Serie zu produzieren, sondern frischer Wind in ein traditionsreiches Franchise geweht, das sich 2017 in der Lethargie befand. Castlevania ist in vier Staffeln zu insgesamt 32 Episoden abgeschlossen – etwaige Spin-offs sind für die Zukunft allerdings nicht ausgeschlossen.

Platz 1) Arcane (2021)

Arcane (2021) © Video: Netflix / Riot Games / Fortiche Production / YouTube

Showrunner: Christian Linke, Alex Yee

Christian Linke, Alex Yee Originaltitel: Arcane: League of Legends

Arcane: League of Legends IMDb-Bewertung: 9,3/10

9,3/10 Videospiel-Genre: MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

Worum es in Arcane geht:

Erkundigt man sich in der Gamingwelt nach dem erfolgreichsten eSport-Titel, so wird die Antwort sehr deutlich ausfallen: League of Legends (kurz: LoL). Bei diesem taktischen Multiplayer-Spiel versuchen zwei Teams den jeweils gegnerischen Stützpunkt zu Fall zu bringen. Für Diversität sorgt ein gigantischer Pool an Spielfiguren (zum gegebenen Zeitpunkt 140 Stück!), die allesamt mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet sind, natürlich Vor- wie auch Nachteile mit sich bringen und in ihren schier unendlichen Kombinationsmöglichkeiten kein Match dem anderen gleichen lassen. Klingt für Nicht-Zocker vielleicht fad, lockt jedoch jährlich Abermillionen Spieler und Spielerinnen vor die Bildschirme – und das Studio hinter der Marke, Riot Games, scheffelt Milliardenbeträge durch In-Game-Käufe. Wer es einmal selbst probiert merkt, dass der Hype nicht von ungefähr kommt – und wer sich nicht zwingend beim klassischen LoL ins Getümmel stürzen möchte, der kann sich in einem der zahlreichen Spin-off-Spiele (so z. B. einer Schach-Variante namens Teamfight Tactics oder dem Sammelkartenspiel Legends of Runeterra) versuchen.

Im Jahr 2021, zum zehnjährigen Jubiläum von League of Legends, veröffentlichte Riot Games über Netflix eine Animationsserie namens Arcane. Die Handlung unterteilt sich dabei in mehrere Episoden, die aus dem Leben einzelner Spielfiguren erzählen (wie z. B. von der Kämpferin Vi oder der schießwütigen Jinx; letztere ein absoluter Fanliebling!) und wertvolle Hintergrundinformationen liefern. Abseits von der spannenden Handlung, die in der ersten Staffel auch vom Konflikt der Städte Piltover und Zhaun schildert, sorgt der außergewöhnliche Grafikstil der Serie für Aufsehen. Im Cel-Shading-Look gehalten, also computeranimiert jedoch handgezeichnet, wird den LoL-Champions wirkungsvoll Leben eingehaucht – das gefällt Fans und Kritikern gleichermaßen gut und macht die Serie zu Recht zur bis dato besten Videospielverfilmung aller Zeiten!

Meinung: Man muss kein Fan des 2009 erschienenen League of Legends sein, um Arcane zu lieben. Die mitreißende und teilweise hochdramatische Geschichte bedarf auf den ersten Blick einiges an Vorwissen, jedoch bekommen auch Nicht-Zocker häppchenweise eine Einführung in das LoL-Universum, seine Orte und nennenswertesten Figuren. Nicht zuletzt dank der außergewöhnlichen Optik stellt Arcane einen wahren Leckerbissen dar, den sich Serienjunkies auf keinen Fall entgehen lassen sollten. So müssen Videospielverfilmungen aussehen, bitte mehr davon!