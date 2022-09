Echte Leichen, Tierquälerei, enorme Brutalität, Angst vor Aufständen – oder die Darstellung der Liebe zwischen zwei Männern: Es gibt viele kontroverse Gründe, warum zahlreiche Filme in bestimmten Ländern – zumindest für eine gewisse Zeit – verboten wurden. Hier sind sieben solcher Filme, die mancherorts auf den Index wanderten …

Fifty Shades of Grey (2015)

Fifty Shades of Grey (2015) © Video: Universal Pictures / Focus Features / Michael De Luca Productions / Trigger Street Productions / YouTube

Regie: Sam Taylor-Johnson

Sam Taylor-Johnson Originaltitel: Fifty Shades of Grey

Fifty Shades of Grey IMDb-Bewertung: 4,1/10

Worum es in Fifty Shades of Grey geht:

Der Erotikfilm erschien 2015 und wurde in den Kinos der arabischen Emirate, Malaysia. Indonesien, Nigeria, Kenia und Kambodscha verboten. Die traditionellen Länder sind offensichtlich nicht mit dem Plot zufrieden. Im Filmt verliebt sich nämlich eine anfangs prüde Studentin in einen Unternehmer, der sie in seine heimlichen BDSM-Spiele miteinbezieht und ihr dabei große körperliche Schmerzen zufügt. Trotz der Verbote in einigen Ländern, spielte der Film genug ein, gilt weltweit als sehr erfolgreich.

Gesichter des Todes (1978)

Gesichter des Todes (1978) © Video: Aquarius Releasing / YouTube

Regie: Conan LeCilaire

Conan LeCilaire Originaltitel: Faces of Death

Faces of Death IMDb-Bewertung: 4,2/10

Worum es in Gesichter des Todes geht:

Der Mondo-Film gilt als einer der kontroversesten Filme aller Zeiten. Er ist sogar als „der in 43 Ländern verbotene Film“ bekannt. Er erschien 1978 und wurde kurz darauf in Australien, Norwegen, Finnland, Neuseeland und Großbritannien verboten. Bis heute ist nicht bekannt, in welchen Szenen echte Morde oder Tierschlachtungen gezeigt werden und welche Szenen nur gestellt sind. Laut Allan A. Apone sind allerdings nur 40 % der Morde nicht real. Im Film zeigt ein fiktiver Pathologe Videomaterial zum Thema Tod, weil er die Gesichter des Todes dokumentieren möchte.

Nackt und zerfleischt (1980)

Nackt und zerfleischt (1980) © Video: United Artists Europa / F.D. Cinematografica / YouTube

Regie: Ruggero Deodato

Ruggero Deodato Originaltitel: Cannibal Holocaust

Cannibal Holocaust IMDb-Bewertung: 5,9/10

Worum es in Nackt und zerfleischt geht:

Der italienische Film wurde in 18 Ländern verboten, unter anderem im Produktionsland Italien, Island, Australien und Großbritannien. Im Film wird die Vergewaltigung einer Einheimischen durch Mitglieder einer Filmcrew gezeigt. Ein scheinbar echtes Dorf wurde für die Aufnahmen außerdem niedergebrannt. Lange Zeit wurde vermutet, dass die Schauspieler im Film tatsächlich getötet wurden, da die Szenen zu realistisch wirkten – wie für das hier zugrundeliegende Exploitation-Genre üblich. Zehn Tage nach der Premiere im Jahr 1980 wurde der Regisseur verhaftet. Ruggero Deodato hat die Schauspieler einen Vertrag unterzeichnen lassen, der ihnen öffentliche Auftritte verbot. Die Schauspieler erschienen schließlich bei der Anhörung, um seine Unschuld zu beweisen. Kurze Zeit später, musste er jedoch erneut vor Gericht, um sich wegen der Tierquälerei im Film zu verantworten. Es wurde bestätigt, dass während der Dreharbeiten tatsächlich echte Tiere ums Leben kamen.

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 (2014)

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 (2014) © Video: Lionsgate / Studio Babelsberg AG Color Force / YouTube

Regie: Francis Lawrence

Francis Lawrence Originaltitel: The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 IMDb-Bewertung: 6,6/10

Worum es in Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 geht:

Der Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2014 hat, vor allem in Thailand für eine Menge Ärger gesorgt. Thailändische Studenten wurden verhaftet, weil sie den Premierminister mit dem „Drei-Finger-Gruß“ des Films grüßten. Die Kinokette Apex hat Mockingjay 1 abgesetzt, weil sie „politischem Aktivismus keine Bühne bieten wollte“. Die Militärregierung hat die Geste außerdem verboten. Auch in China fürchtete man sich davor, dass der Film die Massen zu einem Aufstand gegen die Regierung animieren könnte. Der Film wurde in letzter Minute nicht aufgeführt. Der offizielle Grund lautete jedoch, dass man einheimische Filme dadurch mehr unterstützen wollte.

Blutgericht in Texas (1974)

Blutgericht in Texas (1974) © Video: Bryanston Distributing Company / Vortex / YouTube

Regie: Tobe Hooper

Tobe Hooper Alternativer Verleihtitel: Kettensägenmassaker

Kettensägenmassaker Originaltitel: The Texas Chain Saw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum es in Blutgericht in Texas geht:

Der Kult-Film erschien 1974 und wurde in Großbritannien, Chile, Deutschland, Brasilien, Singapur, Ukraine und Frankreich verboten. Der Horrorfilm zeigt fünf junge Freunde, die von einer Kannibalen-Familie gefangen genommen und nach und nach mit einer Kettensäge zerstückelt werden. Das ganze Haus ist mit menschlichen oder tierischen Überresten dekoriert. Der Plot wurde als „wahre Geschichte“ vermarktet, um mehr Leute in die Kinos zu ziehen.

South Park: Der Film – größer, länger, ungeschnitten (1999)

South Park: Der Film – größer, länger, ungeschnitten (1999) © Video: Warner Bros. / Paramount Pictures / Comedy Central Films / Scott Rudin Productions / Braniff Productions / YouTube

Regie: Trey Parker

Trey Parker Originaltitel: South Park: Bigger, Longer & Uncut

South Park: Bigger, Longer & Uncut IMDb-Bewertung: 7,7/10

Worum es in South Park: Der Film – größer, länger, ungeschnitten geht:

Der Zeichentrickfilm erschien 1999 und wurde in mindestens 16 Ländern sofort verboten. Unter diesen Ländern befinden sich Kambodscha, Kuwait, Iran, Irak, Libanon, der Vatikan, Russland, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Vietnam und Thailand. Wer die Fernsehserie kennt, kann sich wahrscheinlich schon vorstellen, dass auch der South Park-Film äußerst kontroverse Geschehnisse zeigt. Neben zahlreichen Schimpfworten, toten Kindern und einem Krieg gegen Kanada, wird Saddam Hussein als Satans Liebhaber dargestellt. Das haben viele traditionelle Länder offenbar nicht so einfach hinnehmen wollen.

Brokeback Mountain (2005)

Brokeback Mountain (2005) © Video: Focus Features / River Road Entertainment / YouTube

Regie: Ang Lee

Ang Lee Originaltitel: Brokeback Mountain

Brokeback Mountain IMDb-Bewertung: 7,7/10

Worum es in Brokeback Mountain geht:

Das Drama ist im Jahr 2005 erschienen und wurde kurz danach in den Vereinigten Arabischen Emiraten, China und den Bahamas verboten. Im Film geht es um die heimliche Liebesbeziehung zwei homosexueller Cowboys. Das Informationsministerium der Arabischen Emirate erklärte, dass der Film „die Werte und Moral der Gesellschaft vernichten würde“. Auch für China war die Affäre zwischen zwei männlichen Cowboys viel zu kontrovers. Die bekanntlich homophoben Bahamas wollten den Film aufgrund ihrer gesellschaftlichen Werte, ebenfalls nicht in ihren Kinos spielen lassen.

